La conspiración de Villarejo y Cospedal contra Podemos

El diario El País ha publicado hoy unas conversaciones entre el comisario Villarejo y la entonces ministra de Defensa y secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, sobre la guerra sucia del Gobierno de Mariano Rajoy contra Podemos.

Uno de los temas sobre los que hablan en estos audios es el conocido como informe PISA. Medios de comunicación publicaron a principios de 2016, un informe policial sin firma ni sello, que recogía información falsa sobre la financiación de Podemos. El documento aseguraba que Irán Le había pagado a Pablo Iglesias "cerca de dos millones de euros" de manera ilegal.

Este documento policial no tuvo ningún recorrido jurídico: el Tribunal de Cuentas renunció a abrir un expediente al no encontrar "ningún dato destacable"; el Tribunal Supremo archivó la denuncia de Manos Limpias argumentando que la denuncia partía "exclusivamente de noticias periodísticas" y "no se aportaba prueba alguna"; y la Audiencia Nacional archivó la causa al no encontrar el más mínimo sustento documental que acreditase un posible delito.

La guerra sucia orquestada desde el Ministerio de Interior de Fernández Díaz haciéndose uso de la conocida como "policía patriótica" consiguió desprestigiar a Podemos en un momento en el que las encuestas señalaban que era la primera fuerza de la izquierda.

Pues en la conversación mantenida con Cospedal, Villarejo es muy claro sobre la "fiabilidad del informe PISA". El material, fue incautado en un registro policial al ex comisario y aún no forma parte de ninguna de las piezas del caso Tándem. Además, tal y como explica El País, un año antes de su conversación con Cospedal, Villarejo ya había admitido que la información del Informe PISA era falsa.

Villarejo se refiere al montaje policial que buscaba acusar a Pablo Iglesias de haber cobrado grandes sumas de dinero de Venezuela a través de una cuenta bancaria en Islas Granadinas. Esta información falsa fue publicada, una vez más, por el digital de Eduardo Inda. Okdiario publicó una factura falsa que decía que habías cobrado 272.000 dólares del Gobierno de Venezuela a través de un paraíso fiscal en las islas Granadinas. Hasta Villarejo reconoció en una conversación con un empresario la falsedad de estas informaciones publicadas por OKdiario.

Esta publicación de Okdiario se producía además en un momento político muy delicado, sólo tres días antes de la convocatoria de elecciones anticipadas ante el bloqueo en la formación de gobierno y con la clara intención de desgastar a Podemos de cara al proceso electoral.

El comisario nunca aportó pruebas de los vínculos de Podemos con Venezuela y tal y como cuenta El País, reconoció la falsedad de esas informaciones a varios periodistas. Además el Tribunal Supremo archivó la causa argumentando que el denunciante, un particular, no ofrecía ninguna prueba que avalase "razonablemente" la "posible comisión" de un delito.

Vox, denunció los hechos ante un juzgado de Madrid, que rechazó remitirlo al Supremo al considerar que no se aportaban pruebas. Y la misma entidad bancaria señalada como intermediaria en los supuestos pagos venezolanos, negó en un comunicado la veracidad de las facturas publicadas por Inda.

De hecho, la persona que aportó las supuestas pruebas, el venezolano Carlos Alberto Arias, declaró haber sido informante de la policía española desde febrero de 2016. Tan sólo un mes antes de la publicación de la noticia en okdiario, Arias había recibido un permiso extraordinario de residencia en España firmado directamente por el número dos de Fernández Díaz. El permiso se justificó por "razones de colaboración con las autoridades policiales".

Más de 25 causas abiertas contra Podemos han sido archivadas y otras tantas están en vías de serlo. La última, hace sólo una semana: Se trata de la causa sobre la presunta financiación irregular de Podemos, reabierta por el juez García Castellón en la Audiencia Nacional, para llamar a declarar al ex dirgente venezolano acusado de narcotráfico, Hugo Armando Carvajal, más conocido como "el Pollo Carvajal".