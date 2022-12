Directo | El Constitucional decide si frena el proceso legislativo puesto en marcha para desbloquear su renovación

Cinco posibles escenarios

En medio de este escenario de incertidumbre, fuentes parlamentarias sostienen que se abren cinco posibles escenarios. Esto es, que el TC no admita el recurso y que, aunque sí lo haga, no prosperen las medidas cautelarísimas. En caso de que sí prosperen, se puede producir que sólo afecten a las dos enmiendas a las que hace referencia el recursos o, incluso, a la ley en su conjunto. Y, en última instancia, si no se adopta una decisión y esta se pospone, que no se llegue a producir ninguna votación. Todas las hipótesis están abiertas ante una nueva situación anómala en el Congreso, informa Pilar Araque Conde.