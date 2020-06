Los grupos de la oposición en la Asamblea de Madrid no ven justificado el contrato "con carácter de emergencia" que el Gobierno de la Comunidad de Madrid adjudicó al reportero Cake Minuesa, colaborador de OkDiario, para realizar vídeos de prevención sobre el coronavirus, al arranque de la pandemia.

Público informó hace una semana del contenido de esta veintena de vídeos, entre los que hay varios homenajes, consejos tardíos y otros contenidos que, en su mayoría, difícilmente cuadran con el propósito del contrato, adjudicado a dedo y sin publicidad por un importe de 30.250 euros.

Alodia Pérez, Más Madrid: "Los vídeos no sólo no están siendo útiles, sino que apenas están teniendo impacto"

De hecho, y aunque la Comunidad ha defendido la legalidad de este contrato, incidiendo en la importancia de evitar nuevos contagios y alertar de los riesgos del virus lo antes posible, tras conocerse el contenido de los vídeos PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos-Izquierda Unida- Madrid en pie no ven justificada esta fórmula de contratación con la empresa Caelum Producciones S.L. ,de la que Minuesa es administrador único.

"En mi opinión no es un contrato de urgencia", afirma José Ángel Chamorro, diputado autonómico del PSOE y portavoz en la comisión de control de Telemadrid. "No está justificado para nada, porque los vídeos no sólo no están siendo útiles, sino que apenas están teniendo impacto", abunda Alodia Pérez, parlamentaria de Más Madrid y portavoz en la comisión de Vigilancia de las Contrataciones.

Por su parte, la diputada y portavoz en la comisión de Telemadrid de Unidas Podemos-IU-Madrid en pie, Vanessa Lillo, ha asegurado que existen "dudas" sobre si muchos de los contratos firmados durante la pandemia, entre ellos el de Minuesa o los relacionados con servicios de empresas de Florentino Pérez en Ifema, están o no justificados. Lillo recuerda que han preguntado al consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, si puede "garantizar la emergencia" -esto es, que la contratación está debidamente justificada por la situación- en los "cientos y cientos" de contratos adjudicados por el Gobierno de Ayuso durante la pandemia. "No ha contestado", esgrimía.

Todos los grupos han presentado preguntas escritas sobre esta cuestión en la Asamblea, aún sin respuesta, y PSOE y Unidas Podemos también han reclamado el expediente completo de los contratos, también sin éxito.

Más Madrid reclama al Gobierno que valore el "cumplimiento" del contrato con Minuesa

En otro orden de cosas, Más Madrid registró el pasado 22 de junio nuevas preguntas escritas al Gobierno regional en relación a los trabajos de Minuesa. Entre otras cuestiones, le insta a valorar "el cumplimiento del contrato" y "el impacto de las píldoras informativas" desarrolladas por Minuesa.

La iniciativa, rubricada por Pérez, reclama también el lístado de los vídeos elaborados por Minuesa; sus títulos; su duración; los canales de difusión empleados; la fecha de primera emisión y el "desglose del número de emisiones" de cada uno de los vídeos, entre otros.

Tirar de Telemadrid, alternativa a contratar a dedo

En otro orden de cosas, los tres diputados insisten en que la Comunidad debería haber encargado estos trabajos a Telemadrid: "Queda demostrado que hubiese sido el camino adecuado", sostiene Chamorro. "Tenían que haber buscado una productora especialista en mensajes de divulgación y concienciación, o que lo hicieran equipos propios de Telemadrid", añade Pérez.

Como ya informó este diario, la televisión pública de los madrileños tiene entre sus cometidos la difusión de campañas institucionales, y varias normativas habrían justificado el recurso a sus servicios, si bien Lillo sospecha que "ni siquiera se contactó con Telemadrid" para estudiar esta posibilidad. "Haber recurrido al ente público garantizaría los principios informativos, y no de autobombo y marketing", apunta.

La resolución del 13 de marzo por la que Sanidad adjudicaba este encargo a Minuesa no menciona que hubiera otras ofertas, aunque el Gobierno autonómico ha dicho que sí las hubo, si bien ha sostenido que la del reportero era la más económica. Hasta la fecha no ha aclarado a este diario qué otras opciones contempló.