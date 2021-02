El Partido Popular dice que hablar de Luis Bárcenas está pasado de moda, que mejor que los periodistas centremos nuestra atención en otros temas, como el contenido de un informe no vinculante del Consejo de Estado —un órgano consultivo del Gobierno cuya función principal es la de emitir dictámenes a petición de la autoridad consultante—, que según la derecha es "demoledor" para el Ejecutivo que preside Pedro Sánchez. El PP ha recurrido a esta cuestión, utilizando para ello a todo el aparato del partido, para desviar el foco de su peor —y recurrente— pesadilla: la corrupción, encarnada en la figura de Bárcenas.

El extesorero de la formación confesó en un escrito dirigido a la Fiscalía Anticorrupción este martes que el PP se financió ilegalmente entre los años 1982 y 2009 y señaló directamente al expresidente Mariano Rajoy —junto a otros altos cargos de Génova— como adjudicatario de sobresueldos. Bárcenas, condenado a 29 años de prisión, también aseguró en su escrito que Rajoy tuvo en su poder los papeles que acreditaban las irregularidades y que los destruyó, sin saber que Bárcenas guardaba una copia.

Esta confesión —que se hizo pública en la mañana del miércoles— supuso un mazazo para un PP que trataba de marcar agenda propia a propósito de los fondos europeos. El líder de la formación, Pablo Casado, aseguró durante la sesión de control que en la documentación enviada al Congreso sobre el plan de las ayudas europeas, el Gobierno "arrancó" el informe del Consejo de Estado porque era crítico con ellos. Los diputados que intervinieron después de Casado —Cuca Gamarra y Teodoro García Egea— también sacaron a colación el citado informe, llegando incluso a cambiar su pregunta inicial.



El número dos del PP había registrado una pregunta referida a la vivienda, más concretamente a la okupación: "¿Le preocupa al vicepresidente segundo el bienestar de algún español que no sea un okupa?". Sin embargo, durante su intervención García Egea —al igual que Gamarra— demandaron a los vicepresidentes Pablo Iglesias y Carmen Calvo el paradero del informe del Consejo de Estado. Ninguno les respondió sobre ese asunto. "Si usted quiere que le responda de otra cosa, registre otra cosa diferente", apostilló Iglesias.

Fuentes del Ejecutivo explicaron más tarde que nunca se incorpora un informe del Consejo de Estado en la tramitación de un Real Decreto dentro de la documentación que se envía al Congreso. La vicepresidenta Calvo ha acusado este jueves al PP de hacer planteamientos "absolutamente trileros" para "confundir y mentir a la opinión pública". Esos informes, ha asegurado, no se tienen por qué publicar porque "son para el Gobierno, no para el parlamento".

Casado pide la comparecencia de Fernández de la Vega

Pese a la gravedad de la confesión de Bárcenas, que implica a dos actuales senadores del PP —Pio García-Escudero y Javier Arenas— como beneficiarios de los sobresueldos en B que se realizaban a través de donativos, el PP ha seguido insistiendo con los fondos europeos. En un acto de campaña en Catalunya, Pablo Casado ha vuelto a pedir al Gobierno que haga público el informe del Consejo de Estado y ha exigido la comparecencia de su presidenta, María Teresa Fernández de la Vega, en el Congreso.



Para evitar tener que dar explicaciones sobre Bárcenas, al que no ha hecho ninguna alusión durante su breve intervención en Girona, el PP no ha permitido la presencia de periodistas. La explicación que ha dado el partido es que no se podía acceder por "motivos de seguridad sanitaria". Desde TVE han explicado que el presidente del PP no ha hecho amago de acercarse a la prensa —que se encontraba fuera del recinto— para atender a sus preguntas.

La cúpula directiva ha nombrado portavoz oficial del tema Bárcenas a Javier Maroto. "Es parte del pasado, que hemos olvidado y que hemos aprendido, y nos hemos disculpado. Hemos pagado nuestra pena y ahora de lo que se trata es de evitar caer en una trampa similar y que no vuelva a ver en España casos como éste", aseguró el senador a las puertas de Génova 13. Más tarde, la dirección popular envió un argumentario dirigido a los cargos de la formación en el que pedían expresamente que se siguieran los "mismos argumentos" que Maroto si tenían que comentar el tema con la prensa.

Mariano Rajoy, "una persona honorable" para el PP

Maroto considera que Rajoy es una "persona honesta" y ha criticado que Bárcenas ofrezca una versión y la contraria sobre el caso de la supuesta caja B del PP. Dicho esto, ha recalcado que el actual presidente del PP "ha cumplido" con su promesa de "tolerancia cero contra la corrupción". Sin embargo, en privado, desde Génova trasladan la idea de que quien debe responder es el expresidente, no la actual directiva, que "nada tiene que ver" con aquello.



La dirección del PP se encuentra inmersa en la campaña en Catalunya, donde en los últimos comicios autonómicos, celebrados en diciembre de 2017, obtuvieron el peor resultado de su historia: 4 diputados. Una parte del PP de Casado culpa a Rajoy la debacle y espera que la confesión de Bárcenas no de alas a Vox en la región. Según algunos sondeos, los ultraderechistas podrían 'sorpassarles', un supuesto que dinamitaría la estrategia de Casado.

Sí se ha mostrado más contundente el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo: "Por supuesto que sigo absolutamente convencido de la honorabilidad, en toda su carrera política, del presidente Rajoy. No tengo dudas", ha dicho. En la misma línea se ha pronunciado la vicesecretaria de Política Social del Partido Popular, Ana Pastor, quien considera que Bárcenas "no tiene credibilidad" y ha defendido la "honorabilidad" de Rajoy tras haber trabajado con él "codo con codo".