La oposición ha logrado este miércoles colarle al Gobierno un fondo covid de 9.362 millones de euros para las comunidades autónomas en el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el 2022, pese al voto en contra del PSOE, Unidas Podemos y el PNV.

El fondo ha salido adelante a raíz de una enmienda presentada por Junts Per Catalunya, que el Ejecutivo no vetó, y que ha recibido el apoyo de la mayoría de los partidos de la oposición. PP, Vox, Esquerra Republicana, Ciudadanos, EH-Bildu y Coalición Canaria han votado a favor de la propuesta.

La iniciativa que pide crear un fondo covid extraordinario por un valor de más de 9.000 millones para ayudar a las comunidades autónomas a hacer frente las consecuencias de la pandemia. De los 9.362 millones de euros de este fondo covid, 1.600 millones serán para Cataluña.



Esta enmienda ya está incorporada al texto, por lo que, en principio, no podría retirarse a menos que se rechacen los Presupuestos en su totalidad.

Pero el Ministerio de Hacienda asegura que "no es posible instrumentalizar" el fondo covid, porque no existe la partida sobre la que causa baja. La normativa que regula la tramitación parlamentaria de los Presupuestos exige que cada aumento planteado para una partida de gasto tenga su correspondiente recorte, por igual cuantía, en otra partida.

En este caso, la enmienda de Junts impulsa un fondo covid tras dar de baja 9.362 millones a la cantidad reservada en el Presupuesto a transferencias a las comunidades autónomas (concretamente, se refiere al servicio 2 de esa partida). Pero Hacienda señala que existe el servicio 1, pero no ese servicio 2 que consigna JxCAT. Además, el servicio 1 de los PGE solo cuenta con 7.005 millones, insuficientes para la cuantía del fondo; y esa cantidad que causaría baja es la prevista para compensar a las comunidades por la liquidación negativa de la financiación autonómica de 2020 y por el cambio en la gestión del IVA en 2022.



"Se trata de una enmienda que debería haber sido inadmitida por insuficiencia de crédito y que, en cualquier caso, no es posible instrumentalizar", ha insistido el Ministerio de María Jesús Montero. En parecidos términos se ha expresado el portavoz del Grupo Socialista, Héctor Gómez, quien ha subrayado que la enmienda es "inaplicable" ya que "no coincide el alta con la baja". "No es ejecutable", ha dicho.



El PSOE ha informado que ha pedido a los letrados de la Cámara "una aclaración", porque la baja aludida por Junts en su enmienda no coincide con la del Presupuesto, lo que a juicio de los socialistas hace "evidente" su carácter inejecutable.



JxCAT defiende su enmienda

Junts Per Catalunya manifiesta que tras haber mantenido diferentes reuniones con la parte jurídica de la Cámara, la enmienda ya no se puede retirar y entrará dentro de los presupuestos. La única forma de eliminarlo sería no ejecutar esa parte del presupuesto.

Desde JxCAT subrayan que esta enmienda ya fue subsanada en un primer momento, por lo que ha pasado el filtro hasta en dos ocasiones del Gobierno y de la Mesa de la Comisión de Presupuestos y critican que tanto el PSOE como Hacienda quieren impedir que prospere el fondo covid.

Miriam Nogueras, diputada de JxCAT, ha afirmado que "con esta votación se ha visto que la mayoría piensa que la pandemia no ha terminado y que hacen falta recursos para Sanidad". Además ha dicho que espera que sean responsables desde el Gobierno, ya que la pandemia no ha terminado y este fondo covid tiene que estar "sí o sí" en los Presupuestos.