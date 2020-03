Unidas Podemos y sus aliados presionan al PSOE para lanzar, desde el Gobierno central, un "escudo social" para los más vulnerables, ante la crisis del coronavirus. Tras el largo y complicado Consejo de Ministros extraordinario del sábado, en el que se decretó el estado de alarma y se aterrizaron las medidas que esto conlleva, los representantes de Unidas Podemos en el Ejecutivo, encabezados por Pablo Iglesias, dejaron ver que les sabía a poco.

El objetivo es que el Consejo de Ministros del martes sirva para aprobar medidas de protección a trabajadores y autónomos

Y, aunque a diferencia de otras ocasiones no hubo reproches públicos a sus compañeros del PSOE en el Gobierno, el vicepresidente segundo y el ministro de Consumo, Alberto Garzón, se sirvieron de sus perfiles en Twitter para prometer que pronto aprobarán nuevas medidas "económicas y sociales" para ayudar a las familias trabajadoras.

Así, dirigentes de Unidas Podemos y del resto del espacio confederal se han servido este domingo de sus redes sociales para marcar perfil propio y presionar en favor de medidas para los trabajadores.

Entre ellos están Ada Colau (alcaldesa de Barcelona), Yolanda Díaz, (ministra de Trabajo y Economía Social) o Pablo Echenique, portavoz de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados. Echenique ha pedido "medidas valientes" para proteger a los más vulnerables. "Las voces que defienden el dogmatismo austeritario no sólo hablan de crueldad con los humildes y de que esta crisis la vuelvan a pagar los de siempre, además defienden una receta fracasada que ya no defiende ni la vieja Troika. No volvamos a equivocarnos".

Las medidas de restricción para contener la epidemia tomadas ayer por el Consejo de Ministros van en la buena dirección. Ahora es fundamental tomar medidas valientes para proteger a las familias, autónomos y empresas del impacto económico. HILO 👇 #EsteVirusLoParamosUnidos — ᴘᴀʙʟᴏ ᴇᴄʜᴇɴɪQᴜᴇ 🇪🇸 (@pnique) March 15, 2020

También han participado el portavoz del partido, Rafa Mayoral; el secretario de Organización, Alberto Rodríguez; el presidente del grupo conferedal en el Congreso de los Diputados y líder de Los Comunes Jaume Asens, o el candidato a las elecciones gallegas, Antón Gómez-Reino, así como el portavoz de Izquierda Unida en la Cámara Baja, Enrique Santiago, o uno de los cofundadores del partido, Juan Carlos Monedero.

Iglesias afirmó este sábado que la "obligación" del Ejecutivo es evitar que las familias queden desprotegidas, frente a lo que les ocurrió en la crisis de 2008, tras la que sí se rescataron entidades bancarias con dinero público, mientras cientos de miles de familias perdían sus trabajos o sus casas.

Sobre esta idea, la alcaldesa de Barcelona primero, y la ministra de Trabajo y Economía Social poco después, apostaban por medidas "ambiciosas" -Colau-, que permitan "evitar despidos y garantizar ingresos" a las familias, en palabras de Díaz.

En varios mensajes publicados en la citada red social, posteriormente replicados por Iglesias, Garzón y otros miembros del Ejecutivo, Díaz se refería al compromiso del Gobierno y al suyo personal, para asegurar que las próximas medidas -"Están listas y acordadas con los agentes sociales"-, darán "cobertura y seguridad" a los trabajadores, autónomos y pymes.

Esta emergencia debe ser un paréntesis temporal en la actividad y no una nueva crisis para las mayorías. Las medidas que tenemos listas están acordadas con los agentes sociales y darán cobertura y seguridad a trabajadoras/es, autónomos/as y pymes👇#EsteVirusLoParamosUnidos — Yolanda Díaz (@Yolanda_Diaz_) March 15, 2020

De hecho, la ministra de Trabajo aspiraba a llevar parte de estas iniciativas al Consejo de Ministros del jueves, entre ellas todo lo relacionado con los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTEs), para evitar despidos en las semanas por venir. Su objetivo es que finalmente sean aprobadas en el Consejo del próximo martes, que será el cuarto en apenas ocho días.

Las discrepancias en el Ejecutivo afloraron con claridad el sábado, después de un Consejo de Ministros que se prolongó durante siete horas, y en el que no hubo un choque de posiciones entre partidos, sino diferencias entre ministros de uno y otro color sobre las políticas a desarrollar de forma inmediata, así como de los colectivos a priorizar con estas iniciativas,

Iglesias y Díaz reclamaron entonces -como en los días anteriores- medidas sociales más contundentes, y algunas de sus posiciones se vieron refrendadas por ministros que militan en el PSOE, como José Luis Ábalos (Transporte) o José Luis Escribá. Discutieron con Carmen Calvo (vicepresidenta primera), Nadia Calviño (vicepresidenta económica) y María Jesús Montero (ministra de Hacienda), que incidieron en el impacto que esto tendría para la economía.

El Ejecutivo aprobó el 27 de febrero el techo de gasto y el cuadro macroeconómico en el Congreso de los Diputados, y está trabajando en unos Presupuestos Generales del Estado para 2020 cuya viabilidad es hoy incierta. De hecho, hace apenas 10 días Público avanzó que el Gobierno temía verse obligado a revisar sus cifras ya aprobadas, dada la gravedad de la crisis del Covid-19.

En cualquier caso, con la vista puesta en el Consejo del martes, y tras los mensajes de Díaz y Colau este domingo, otros dirigentes de Unidas Podemos han aprovechado sus perfiles en redes sociales para presionar a quienes, en el Gobierno, se han opuesto a una actuación más contundente en esta materia.

No han propuesto nuevas medidas concretas, pero la alcaldesa de Barcelona ya dio algunas pistas durante la mañana. Colau, autora de la expresión "escudo social", reclamó la adopción de iniciativas "inéditas", como garantizar "durante un tiempo" los ingresos mínimos a personas sin acceso a otros ingresos, o una moratoria del pago de alquileres o hipotecas para las familias más vulnerables.

"Pedimos al Estado que sea lo más ambicioso posible y genere un escudo de protección social. No podemos repetir el error de 2008, hay que acompañar a las familias trabajadoras con medidas como garantizar la renta mínima o una moratoria de alquileres." @AdaColau pic.twitter.com/SmtxEcCOwi — Barcelona en Comú (@bcnencomu) March 15, 2020