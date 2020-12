El "efecto llamada" es el comodín que utiliza la derecha para justificar políticas restrictivas de extranjería y asilo en el tema migratorio. Un mes después de que Pedro Sánchez llegara a la Moncloa, en julio de 2018, el Partido Popular acusó al presidente del Gobierno de querer convertir a España en "un coladero" para los migrantes. Sucedió después de que el barco Aquarius rescatara a 630 personas en el Mediterráneo y las llevara hasta el puerto de València. En el caso de los ultraderechistas, combatir la supuesta lacra de la migración se ha convertido en una de las señas de identidad de Vox.

Este discurso anti-migratorio se ha potenciado con la crisis en Canarias. En lo que va de año más de 8.000 migrantes han llegado a las islas canarias, un 700% más que el anterior. Mientras los números se parecen cada vez a los de la crisis de 2006 y la Secretaría de Estado de Migraciones sigue sin desplegar una red estable de acogida, tanto Abascal como el líder del PP, Pablo Casado, se han desplazado en los últimos días a las islas. Desde el muelle canario de Arguileguín, en Gran Canaria, el popular criticó el "colapso" originado por el plan del Gobierno el pasado 23 de noviembre.

Casado señaló a Sánchez como "responsable directo de esta situación por el efecto llamada que provocó al recibir al Aquarius", y le acusó de querer convertir a Canarias en la "Lampedusa o Lesbos de España". "No pueden usar al archipiélago como un tapón migratorio por su incompetencia", señaló. El líder de la oposición exigió la puesta en marcha de las repatriaciones de forma inmediata. "El PP gobernó España 15 años. Vinieron cinco millones de inmigrantes, pero con un contrato de trabajo", aseguró. "Hay que defender las fronteras porque si no, el Estado sería insostenible", fueron sus palabras.

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, que este sábado se ha acercado el muelle de Arguineguín, donde hay 860 inmigrantes, ha acusado al Gobierno español del colapso migratorio que se produce en Canarias, y ha criticado que se pase "del Open Arms y el papeles para todos a las devoluciones en caliente". En la imagen, el líder de la oposición y la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno (d). — EFE/Quique Curbelo

Abascal, por su parte, acudió el pasado sábado 5 de diciembre a una concentración en Lanzarote para clamar contra la llegada de personas a España por vías irregulares. Desde allí criticó que "hay una voluntad" de empeorar la crisis migratoria "por el efecto llamada que provocan todos los partidos del arco parlamentario, desde el PP a Podemos". "Se trata de una inmigración masiva promovida por los poderes, las élites y las oligarquías políticas españolas y europeas. Estamos ante una invasión migratoria", fueron sus palabras. Sin embargo, el presidente de Vox negó la mayor. "Los racistas son ellos", aseguró.

Esta campaña racista de Vox se ha visto reflejada también en su canal de Youtube. "Iván Espinosa a los africanos: ¡No vengan!", es el título de un video publicado el pasado 2 de junio. Se trata de una rueda de prensa de Espinosa de los Monteros, portavoz del partido ultra en el Congreso, que afirmó en castellano, inglés y francés: "No vengan, no les podemos acoger. Es una realidad. España no tiene capacidad para pagarles", dijo, vinculando la migración con la aprobación del Ingreso Mínimo Vital en España.

PP, Vox y Cs piden la comparecencia de Marlaska

Siguiendo la misma estrategia, este miércoles PP, Vox y Ciudadanos han registrado tres peticiones de comparecencia para que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de explicaciones en el Congreso tras la llegada a Granada de hasta 200 migrantes en situación irregular desde Canarias. Las tres formaciones denuncian que dicho traslado se ha producido con "nocturnidad, alevosía y absoluta falta de transparencia" después de que el Sindicato Unificado de Policía (SUP) haya denunciado el "efecto llamada" que puede provocar el traslado de migrantes desde Canarias a diferentes puntos de la península.

La portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, ha asegurado este miércoles esos traslados son "graves" puesto que se están haciendo "sin control y sin procedimiento de retorno". Además de que, a su juicio, "fomentan la inmigración irregular y descontrolada". Para Espinosa de los Monteros la situación es "indignante" puesto que los traslados son "irregulares" y se están intentando hacer "en secreto y por la noche". "Ponen en peligro la salud de los españoles y de los agentes que tienen que tratar con ellos", ha dicho.

Por su parte, la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, y el diputado andaluz Pablo Cambronero, han registrado una batería de preguntas escritas al Gobierno además de requerir la comparecencia de Marlaska. Los naranjas piden al ministro que "explique las circunstancias" del traslado "sin informar a las autoridades locales granadinas ni a la Junta de Andalucía" en una localidad "con estrictas medidas higiénico-sanitarias y de restricción de la movilidad".

La derecha andaluza se opone a la llegada de migrantes

El alcalde de Granada, Luis Salvador, de Ciudadanos, aseguró que no le parecía "muy normal" que "en una pandemia como la que estamos sufriendo en este momento" el ministro Marlaska "monte un vuelo, mande migrantes al interior de la Península, los suelte en Granada, como los ha podido soltar en otros sitios, y los deja a su libre albedrío", y además "sin avisar". El delegado de la Junta de Andalucía en Granada, Pablo García, calificó de "grave irresponsabilidad cuanto menos" el desvío a Granada de vuelos con personas de las que "se desconoce su estado de salud y la justificación legal para entrar en un territorio con restricciones sanitarias".

El presidente provincial del PP de Granada, Francisco Rodríguez, aseguró que "se desconocía" el paradero de estos migrantes, "si están abandonados a su suerte sin la más mínima sensibilidad desde el punto de vista humanitario. Es una dejación de funciones, una actuación absolutamente negligente por parte del Gobierno, con la connivencia de la Subdelegación, que hayan podido ser trasladados a una provincia como la nuestra, donde el índice de inmigración irregular es altísimo, con vías de entrada a través de nuestra costa".

La diputada por Granada y portavoz adjunta del grupo de Vox en el Congreso, Macarena Olona, censuró que el viaje en avión se había hecho "sin aparente control sanitario" y por tanto ponía "en peligro la vida de los granadinos al no tomarse las medidas oportunas para evitar contagios por covid-19". "Que el ministro del Interior les acoja en su casa", añadió.