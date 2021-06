Podemos ha arrancado este sábado su IV Asamblea Ciudadana Estatal para decidir el futuro del partido y renovar los órganos de dirección (Secretaría General y Consejo Ciudadano Estatal).

El primer acto oficial que se ha celebrado ha sido la presentación de las tres candidaturas que se han presentado para liderar la formación: Nuevo Impulso (liderado por el militante crítico Fernando Barredo), Un Podemos Horizontal (liderado por el edil de la formación en San Lorenzo de El Escorial Esteban Tettamanti), y Crecer (la lista encabezada por Ione Belarra y compuesta por muchos de los miembros de la actual dirección y por varios secretarios generales autonómicos).

Las dos candidaturas alternativas a la apoyada por la dirección han afeado la organización de la asamblea y han denunciado que no haya tenido lugar "un debate real" durante el proceso, ya que no ha habido ningún cara a cara entre las candidaturas. A juicio de la candidatura de Barredo, el más duro con el diseño del proceso, "la oficialidad ha ninguneado a la alternativa y se ha paseado ufana por las televisiones usando sus cargos institucionales, mientras los demás nos organizábamos como podíamos ante los humillantes plazos que a ellos no les pillaron por sorpresa".

El candidato también ha pedido autocrítica y ha alertado sobre la baja afluencia que, a su juicio, está teniendo la asamblea: "Aquí los que estamos somos 500, teniendo más de 500.000 inscritos, no estamos para triunfalismos". En el plano político, Barredo ha calificado de "inútil" la presencia de Unidas Podemos en el Gobierno, y ha alertado de que medidas como el Ingreso Mínimo Vital "no están funcionando".

"¿No nos importa que nos fusilen con el recibo de la luz? Dónde está la acción del Gobierno? Si en este gobierno no somos capaces de ayudar a la gente, ¿qué estamos pintando en él?", se ha preguntado. Barredo ha recibido los abucheos de buena parte de los militantes que han acudido este sábado a la presentación de la candidatura.

También se ha mostrado crítico Esteban Tettamanti. El edil ha afeado que Ione Belarra no haya estado presente durante la presentación de las candidaturas: "Ahora estamos hablando las diferentes candidaturas; lo lógico es que la candidata de Crecer tendría al menos que estar aquí escuchándonos al resto de candidaturas, es un gesto de respeto. Si Belarra no puede estar hoy aquí, con lo complicada que está la situación política, ¿va a poder llevar el ministerio y a esta fuerza política?", se ha preguntado.

"Nada nos hace crecer tanto como la crítica"

El edil ha advertido de que "si la candidatura oficial sale adelante habrá personas que estarán ocupando hasta cuatro cargos políticos y orgánicos. Esta situación no nos da eficacia, la militancia tiene que poder organizar el partido de nuevo". En este sentido, ha pedido la creación de un grupo de trabajo conformado por representantes de las tres candidaturas para poder confluir e integrar propuestas.

La última en intervenir ha sido la candidatura de Belarra, que ha sido defendida por los coordinadores autonómicos de Murcia y de Castilla y León, Javier Sánchez Serna y Pablo Fernández, y por Isa Serra y Lilith Verstrynge. La lista de Crecer ha reivindicado los logros conseguidos por Podemos en estos últimos siete años, y su presencia en el Gobierno: "Somos hoy una de las fuerzas progresistas con más influencia en toda Europa. Podemos es una pulsión histórica de cambio. La propuesta de Belarra es que la España del cambio está en ebullición y estamos en posición de seguir dando las batallas clave", ha defendido Sánchez Serna.

"Queremos debatir en común el futuro de Podemos, somos un proyecto que se ha caracterizado por el debate colectivo", han defendido. Serra ha avanzado que la intención de la propuesta liderada por Belarra es la de feminizar el partido e incrementar su implantación territorial: "Vamos a volver a demostrar durante estos dos días que tenemos todo el futuro por delante. El reto es hacer crecer esa forma de hacer política, extenderla, llevarla a cada rincón del país y arraigarlo territorialmente. Esta organización va a estar a la altura con estas mujeres feministas".

Lilith Verstrynge ha respondido en su intervención a las críticas de las otras dos candidaturas: "Nada nos va a hacer crecer tanto como la crítica, la exigencia de nuestra militancia. Un Podemos que escucha, audaz, capaz de adaptarse a los nuevos retos. Es el momento de atraer en nuestro país a las personas que todavía no han confiado en nosotras", ha concluido.