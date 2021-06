"Siempre nos dan por muertos, y tenemos que demostrar que hay Podemos para rato". Bajo esta premisa, la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, y candidata a ocupar la Secretaría General de Podemos, Ione Belarra, ha pedido a la militancia de la formación morada una gran movilización en las primarias que se celebran hasta este sábado para legitimar al espacio político en el arranque de la nueva etapa que arrancará el domingo.

La candidata ha protagonizado este viernes su acto de cierre de campaña en Zaragoza, acompañada de los perfiles más importantes de su candidatura (la ministra de Igualdad, Irene Montero, el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, o el coordinador de la formación en la Comunidad de Madrid, Jesús Santos, entre otros).

"La gente dice que esta asamblea está ganada, que sirve para ratificarme. No es verdad que en estas primarias no hay una competición, claro que la hay, hay una competición contra los agoreros, los que dicen que Podemos ya no sirve, que Podemos ya no es una herramienta útil, que Podemos está muerto", ha asegurado Belarra.

En este sentido, ha pedido la colaboración de los militantes del partido para que en la nueva etapa que se abrirá a partir del domingo, cuando finalice la Cuarta Asamblea Ciudadana Estatal, el peso no recaiga en una sola persona, como a su juicio sucedió cuando Pablo Iglesias lideraba la formación.

"Si hay un momento en el que hace falta militar en Podemos y arrimar el hombro es ahora. En esta nueva etapa es muy importante recordar que todos tenemos que dar un poquito más para que una sola persona no tenga que darlo todo", ha insistido.

"Estamos ante el reto más difícil para Podemos"

Belarra ha pedido a los militantes y simpatizantes que convenzan "al máximo número de personas posible para que participen en la asamblea y para que haya miles de votos que demuestren que hay Podemos para rato".

La candidata ha vuelto a desgranar qué modelo de partido quiere si logra hacerse con la Secretaría General y su candidatura vence en la designación de los miembros del denominado Consejo Ciudadano Estatal (el máximo órgano entre asambleas ciudadanas).

"Estamos ante el reto más difícil para Podemos, seguir construyendo esta organización de manera coral. Lo quiero hacer de la mano de los territorios. Además, vamos a ejercer el liderazgo de manera femenina y feminista, colaborando y no compitiendo, tejiendo", ha avanzado.

El partido mantiene abierto desde el pasado domingo el proceso de votación para renovar sus órganos de dirección. Este sábado y domingo, Podemos celebrará en Alcorcón su IV Asamblea Ciudadana Estatal para ratificar las decisiones de los inscritos y proclamar los resultados del proceso de primarias.