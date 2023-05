Podemos: "La democracia está herida de muerte"

Unos malos resultados sin paliativos porque esta vez no había espacio para nada que no fuera la resignación. Los candidatos de Podemos-IU-Alianza Verde a la comunidad y al ayuntamiento de Madrid, Alejandra Jacinto y Roberto Sotomayor, han sido los encargados de valorar los resultados de la coalición en un territorio en el que no han logrado entrar a ninguna de las instituciones.

La debacle de la izquierda transformadora en Madrid es un fiel reflejo de su hundimiento a nivel territorial (también han desaparecido del País Valencià y de Canarias, y sólo serán llave de gobierno en Navarra). "Veo con preocupación la deriva de la reacción que vemos en todo el país. Estos son unos datos muy malos para el bloque progresista", ha explicado Sotomayor.

El candidato de Podemos-IU-AV se ha quedado a apenas una décima de irrumpir en el consistorio: "A los madrileños y madrileñas qe hoy nos han visto que recuerden que ha sido una décima. Hay miles de personas que confían en nuestro proyecto; aquí en Madrid arrancábamos de cero y hemos peleado contra molinos. Yo no me rindo", ha dicho.

Ambos candidatos han criticado la deriva que a su juicio ha tomado la campaña electoral: "En Madrid se ha hablado de ETA y no de vivienda", ha lamentado Jacinto. Se confirma lo peor, Ayuso va a seguir siendo presidenta de la Comunidad de Madrid. En esta campaña lamentablemente no se ha hablado de la gente, de los problemas cotidianos que tenemos la ciudadanía", ha insistido.

La candidata a la Asamblea de Madrid ha hecho un llamamiento a la unidad de la izquierda transformadora, y ha insistido en que la unidad debe estar impulsada por el "motor Podemos". "El bloque progresista no ha conseguido el respaldo y se constata la necesidad de la unidad de las fuerzas progresistas con ese motor de Podemos; solo así será posible ganar la confianza de la ciudadanía, con un bloque progresista fuerte, unido y valiente".

"Veo con preocupación cómo la democracia está herida de muerte, ha habido medios en los que no he salido nunca, nunca me han sacado una declaración", ha denunciado también Sotomayor.

El secretario de Organización de Izquierda Unida, Ismael González, ha calificado de "malos" los resultados de su organización y de las candidaturas de Podemos-IU en los diferentes territorios y municipios. A su juicio, estos resultados no sólo son malos para la izquierda, "sino también para las familias trabajadoras, que pueden afrontar un retroceso en derechos sociales y políticos". González ha realizado estas declaraciones desde las instalaciones de Espacio Ecoo, en Madrid, desde donde la ejecutiva del partido ha seguido la noche electoral.