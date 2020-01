El semanario británico The Economist ha vuelto a situar a España en el grupo de las "democracias plenas" del mundo, destacando en los apartados de procesos electorales, pluralismo y libertades civiles.

El Democracy Index, el índice de referencia en el análisis de la situación de la democracia en el mundo, elaborado por la Unidad de Inteligencia de The Economist, coloca a España en la decimonovena posición entre los 167 Estados analizados. Esto supone mejorar una posición respecto al año pasado.

En concreto, España obtiene una puntuación global de 8,18 puntos sobre 10 –diez décimas más que el año pasado–, una valoración superior a países como Francia (8,12) y Portugal (8,03), que entran este año en el grupo de "democracias plenas", y a Bélgica (7,64) e Italia (7,52), considerados "democracias imperfectas".

El ranking del semanario británico lo lidera un año más Noruega (9,87), seguido de Islandia (9,58) y de Suecia (9,39).

La secretaria de Estado de la España Global, Irene Lozano, consideró este hito como "una nueva muestra de la fortaleza de nuestra democracia, cuyos cimientos hemos construido entre todos. No sólo nos mantenemos como una democracia plena, sino que además mejoramos. Y lo vamos a seguir haciendo".

En un año en el que España ha vivido dos elecciones generales y se enfrenta al Parlamento más fragmentado de su historia democrática, el país obtiene la mayor puntuación de los cinco bloques de los que se compone el índice, especialmente en el que analiza los procesos electorales y pluralismo, con un 9,58, la misma nota que Suecia, Suiza, Países Bajos y Alemania.

Le sigue el bloque dedicado a libertades civiles, en el que España logra un 8,82, mientras que en cultura política se alza con un 8,13; en participación política, un 7,22; y en funcionamiento del Gobierno, un 7,14.

The Economist incide en que la mejora de la calificación global de España se produce en un "contexto internacional de retroceso de la democracia", en el que "sólo 430 millones de los 7.300 millones de habitantes del planeta disfrutan en sus países de una democracia plena". De hecho, su Unidad de Inteligencia ha bajado la media global del conjunto de países analizados a 5,44, cuatro décimas menos que en 2018.

Otros índices parecidos

El barómetro del semanario británico sigue la línea marcada por otros índices internacionales, como el The Global State of Democracy 2019, del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral publicado en noviembre, que otorgaba a España una puntuación de 0,7705 sobre 1, lo que situaba al país como el 13 con mejor valoración entre los 158 analizados.

A este índice sobre democracia se suman otros como el Freedom in the World, elaborado por Freedom House, que sitúa a España en el puesto 20 en lo que respecta a libertades (con una puntuación de 94 puntos sobre 100) o el Rule of Law Index, de World Justice Project, en el que España ocupa el puesto 21 como el país con mayor adhesión al Estado de Derecho entre 113 estados.