El diario británico Financial Times (FT) afirma este viernes en un editorial que el presidente del Gobierno de España, el socialista Pedro Sánchez, "merece crédito por su moderación" durante la campaña electoral y defiende la necesidad de "redescubrir el espíritu de cooperación" en la política española.

Antes de las elecciones generales del próximo domingo –las terceras en España en cuatro años–, el rotativo advierte de que "el país se ha fracturado en un sistema de cinco partidos" y señala que el resultado que arrojen las urnas podría impedir la formación de un Gobierno.

"Una coalición reformista entre socialistas y los liberales Ciudadanos podría ser lo mejor para la economía, sobre el papel. Pero el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, lo ha descartado categóricamente y parece haber demasiado rencor entre él y Sánchez", indica el FT.

El editorial sostiene que la política española se ha "radicalizado debido a un intento ilegal de secesión por parte de separatistas catalanes en 2017 y por la reacción nacionalista española que provocó". "El ascenso repentino del ultranacionalista Vox ha empujado a los liberales y a los conservadores tradicionales hacia la derecha", agrega.

El rotativo británico describe la campaña electoral como "una competición entre los tres partidos a la derecha de los socialistas" para mostrar dureza contra Sánchez, al que acusan de "dar acomodo a los secesionistas catalanes a cambio de apoyo parlamentario".

En el texto, el periódico considera que los partidos "apenas han abordado" durante la campaña "los problemas más acuciantes de España, como el persistente desempleo, la ralentización económica, cómo recortar el déficit presupuestario o cómo aumentar su peso en la Unión Europea".

"Ha habido muchas recriminaciones sobre el problema de Cataluña, pero pocas propuestas prácticas sobre cómo desactivar el enfrentamiento", apunta.

"Los socialistas podrían obtener un resultado lo suficientemente bueno para lograr una mayoría en el Parlamento, de 350 escaños, con la extrema izquierda de Podemos, los nacionalistas vascos y otros partidos regionales, pero sin los secesionistas catalanes", afirma el editorial.

Sobre la "alianza alternativa de los tres partidos de la derecha, incluido Vox", el periódico sostiene que ese Gobierno estaría "repleto de contradicciones políticas" y aumentaría el riesgo de "inflamar tensiones regionales".

Hace un par de semanas, el semanario británico The Economist, conocido por su ideología liberal, dedicó un artículo a las elecciones españolas en el que apostaba por el líder socialista. En el artículo titulado Más parálisis política no le sentará bien a España, la publicación liberal considera que "lo ideal" sería que los votantes otorgaran una mayoría suficiente al PSOE para poder gobernar sin necesidad de alianzas, aunque reconoce que eso "no ocurrirá con casi absoluta seguridad".