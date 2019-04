La lucha por la defensa de los derechos de los animales puede hacer historia en España. Tanto, que el Partido Animalista (Pacma) está acariciando la representación en las instituciones, según las últimas encuestas electorales. Su candidata al Congreso, Laura Duarte, podría ser la primera diputada en defender esta causa y la emoción se percibe nada más entrar a las oficinas de la formación en el centro de la capital.

El equipo de Pacma es pequeño, pero nada les para. "No paramos", advierte uno de los miembros. No paran porque saben que el domingo puede ser un día decisivo. Desde la formación animalista siempre acompañan la ilusión con la palabra cautela, pero, en el fondo, saben que esta vez el sueño puede ser cierto. Una silla aquí y otra acá. La mesa en medio. Duarte, que hasta hace poco trataba a los medios como portavoz, se sienta frente a la grabadora para hablar de su candidatura.



El último CIS les otorga hasta dos escaños, ¿cómo valora ese pronóstico?

Lo valoramos positivamente porque, además, en otros sondeos y encuestas realizados para medios de comunicación también reflejan esa posibilidad de conseguir dos escaños. Aunque sabemos que es difícil, porque por la barrera electoral hay que superar el 3% en todas las circunscripciones, lo vemos posible. Sobre todo en las ciudades más grandes como Madrid o Barcelona. Veremos si se cumplen los pronósticos, pero nosotros somos optimistas y vamos a ir a por todas.

¿Cómo explica el crecimiento del animalismo en España?



Es una consecuencia natural del trabajo de las asociaciones en defensa de los animales llevan haciendo en este país. Un trabajo que ha ayudado a que parte de la sociedad, sobre todo la gente más joven, se interese por la manera en la que se trata a los animales y por formas de explotación animal que hasta ahora resultaban desconocidas. Hay que tener en cuenta que, hasta hace muy poco, en España sólo se hablaba de toros y de cuatro fiestas populares conocidas por el maltrato hacia los animales. Ahora el espectro de debate es mucho más amplio. Esto es fruto del trabajo que las organizaciones animalistas, y también Pacma, han hecho.

En el caso de que se cumpliera el pronóstico, los dos escaños les podrían dar cierto poder a la hora de investir a un candidato, ¿harían presidente si ganara Pedro Sánchez? ¿A cambio de qué?



"Durante toda la campaña hemos dejado claro que no tenemos nada que hablar con Vox"

Ninguno de los candidatos va a contar con nuestro apoyo de manera fácil. Nosotros tenemos claro que vamos al Congreso de los Diputados a defender los derechos de los animales, que es para lo que nos votan nuestros electores. Nuestra misión ahí es poner sobre la mesa, por ejemplo, la prohibición de la tauromaquia. Evidentemente, somos conscientes de que el Partido Popular, que incluso lleva toreros en sus listas, no va a estar dispuesto. Además, si el PP decide formar un Gobierno en el que esté Vox, nosotros tenemos claro que no le vamos a dar el apoyo. Durante toda la campaña hemos dejado claro que no tenemos nada que hablar con Vox y que no participaremos en ningún pacto con Vox. No solamente eso, sino que creemos que esto mismo lo deberían hacer todos los partidos políticos. Vox es un partido que, lamentablemente, parece que va a entrar en las instituciones y eso ya es un daño suficiente a nuestra democracia y a los derechos sociales. A partir de esta línea roja, tenemos la obligación de hablar con todos los partidos políticos y quien quiera escuchar nuestras propuestas nos tendrá a su lado.

¿Apoyaría un Ejecutivo de izquierdas para evitar que Vox entre en el Gobierno?



No vamos a dar nuestro voto a nadie, si no es a cambio de alguna de las propuestas que llevamos. No vamos a regalar nuestro apoyo a un Gobierno cuyo único cometido sea impedir que gobierne el Partido Popular y Vox. Ése Gobierno tiene que escuchar nuestras demandas y las tiene que incluir si quiere tener el apoyo de Pacma.

¿Qué demandas serían?



Tenemos claro que debemos a nuestra gente y a la sociedad la prohibición de la tauromaquia para poder empezar a trabajar en un país que avance. Además nos parece fundamental que se modifique la Ley Electoral. Si Pacma no está todavía en las instituciones es porque hasta ahora esa norma lo ha impedido. A pesar de que determinados partidos políticos entraron en el Congreso prometiendo una Ley Electoral, volvemos a estar en unas elecciones con la misma ley.

Hablando de pactos, ¿por qué Pacma no ha querido confluir con Unidas Podemos?



Esa propuesta la lanzó Unidas Podemos en el año 2015 y no alcanzamos ningún acuerdo porque incluir a Pacma en su coalición, que además nosotros lo vemos más como una absorción, dependía de algo fundamental: la prohibición de la tauromaquia. En el primer encuentro nos dejaron claro que no iban a pedir el fin de la tauromaquia y, por tanto, nosotros vimos que no había posibilidad de acuerdo. Somos conscientes de que tenemos un programa de máximos en cuanto a la defensa de los animales, pero hay unos mínimos que no podemos abandonar, por respeto a nuestro pensamiento y al de la gente que nos apoya. Por tanto, Unidas Podemos no tiene nuestro apoyo porque no coincide con nosotros ni siquiera en lo más mínimo.

Pero, ¿se consideran un partido de izquierdas?



Nosotros somos un partido progresista y un partido de futuro. El motivo único por el que no nos gusta definirnos como partido de izquierdas es porque lo que en España se conoce como izquierda hace mucho daño a los animales. Si en esa izquierda, algunos quieren empezar a incluir a los animales, entonces nosotros podremos reconocernos en ella.

"En Pacma no participaremos en ningún pacto con Vox"

Ideológicamente, en cuanto a justicia social y a la percepción de país que somos, evidentemente somos un partido mucho más progresista que otra cosa, a pesar de que están saliendo muchos rumores estos días que dicen, incluso, que Pacma es un partido fascista… Cualquiera que lea nuestro compromiso electoral sabe dónde nos ubicamos. No nos gusta utilizar la misma catalogación que el resto de partidos porque ignoran, en su percepción de la izquierda, algo muy fundamental como los animales.

Unidas Podemos plantea en su programa acabar con la tauromaquia de una manera más progresiva, a través de la eliminación de impuestos. ¿No cree que la prohibición directa podría tener un efecto rebote en la sociedad?



No sé en qué datos se pueden basar para decir que la abolición puede tener un efecto rebote. La tauromaquia lleva años hundiéndose y no entiendo que podría ocurrir para que una vez que sea prohibida de manera legal vuelva a resurgir. El ejemplo lo tenemos en Catalunya, donde durante años ha estado prohibida por ley y aun así no ha vuelto a resurgir. Entendemos que la afición taurina que hay en Catalunya no es comparable a la que puede haber en otro país, pero creo que tenemos la obligación moral y legal de acabar con una fiesta que nos avergüenza como país y que supone un enorme gasto de dinero a las instituciones públicas.

A mí, que se sigan dando vueltas y merodeando en torno a cómo se debe prohibir la tauromaquia en el siglo XXI me deja boquiabierta. No hay nada que impida acabar ya con la tauromaquia, si no es por los acuerdos e intereses que muchos partidos tienen con el lobby taurino. Además, la retirada de subvenciones públicas a un medio o largo plazo podría acabar ahogando a la tauromaquia y provocar que no se celebren más festejos de este tipo, que es lo que quiere Unidas Podemos, pero nosotros no queremos eso, nosotros queremos que sea ilegal. Queremos que, si mañana un grupo de amigos organiza una capea, sea un delito. Por eso no nos vale la retirada de subvenciones públicas.

Hablan de una ley de sacrificio cero. Esto es algo que ya se ha impulsado en otras Comunidades Autónomas como Madrid o Galicia, sin embargo, las protectoras denuncian que están más desbordadas que nunca, ¿cómo se puede evitar esto?



El sacrificio cero debe ser un objetivo. Prohibir sacrificar animales evidentemente es positivo, pero si no va acompañado de otras medidas, al final lo que conseguimos es que las perreras estén hacinadas y desbordadas de perros sin salida porque no se detiene el abandono. Imponer el sacrificio cero sin otras medidas no sirve para nada. Por eso nosotros planteamos tres medidas complementarias. La primera es la prohibición de la cría y venta de animales que es una de las principales causas de abandono en España. La segunda es la esterilización obligatoria y por último el desarrollo de campañas públicas que fomenten la adopción de animales abandonados.

Quieren cambiar el modelo de alimentación hacia uno más sostenible, ¿cómo?



"Proponemos que todos los centros que dependan de administraciones públicas incluyan menús veganos"

Escuchamos las exigencias de la ONU de crear guías alimentarias para fomentar el consumo de proteínas vegetales por encimo de las animales. De hecho, la ONU dice que sólo una dieta vegetal o vegana puede salvar el planeta. No únicamente por razones de bienestar animal, sino porque no hay recursos suficientes. Atendiendo a esa necesidad, planteamos una mayor presión fiscal a la industria ganadera, un impuesto climático de manera que el sector ganadero, que es uno de los principales contaminantes, pague en función del daño que causa. Además pensamos que hay que trabajar en campañas que fomenten el conocimiento de la producción cárnica. La mayoría de las personas que deciden dejar de comer carne lo hacen después de conocer determinados métodos de cría y sacrificio. Hay que facilitar que las personas que quieran acceder a una dieta vegetariana puedan hacerlo de manera sencilla, por lo que proponemos que todos los centros que dependan de administraciones públicas incluyan menús veganos.

También hablan de la prohibición del exterminio de especies invasoras, ¿qué alternativas ofrecen?



Los animales que llamamos invasores los hemos traídos nosotros. Si nosotros generamos un problema debemos ser capaces de encontrar una solución ética que no pase por la muerte de animales. Se producen paradojas como que el visón americano, considerado especie invasora, pueda criarse en España en las granjas peleteras únicamente porque se le puede extraer un uso económico para la producción de pieles. Nosotros pedimos que se paralice la entrada de especies invasoras en España y que se paralice su comercio y a partir de ahí regular de manera ética la población. La caza y el exterminio no es nunca la solución.

En Castilla y León lograron paralizar la caza en los tribunales, ¿piensan hacer lo mismo en otras comunidades autónomas?



Sí. De hecho estamos trabajando en ello. Siempre hemos dicho que las batallas que no podamos librar dentro de las instituciones lo hagamos fuera por la vía legal. Nuestras abogadas están trabajando paras plantear denuncias similares en el resto de regiones.

La semana pasada Vox denunció a Pacma por el 'spot' de la campaña ante la Junta Electoral Central, ¿cómo valora esto?



"Si Vox es involución, nosotros somos todo lo contrario"

Creo que se han retratado. A mí me parece terrible que un partido que está en contra de la libertad de expresión pueda entrar en las instituciones. Se manifiestan abiertamente en contra de lo que no les gusta y plantean cerrar cadenas como dijeron con La Sexta. Nosotros hicimos este spot porque nos parecía necesario dejar claro que si alguna vez Pacma entra en las instituciones Vox nos tendrá en frente. Si ellos son involución, nosotros somos todo lo contrario. Creemos que no hay una alternativa más sana y distinta a Vox que la del Partido Animalista.

Sin embargo, en los últimos días ha circulado un vídeo en el que la presidenta de Pacma, Silvia Barquero, aparece diciendo que podría pactar con Vox si prohíbe la tauromaquia



Esa es la lectura que se ha sacado de una intervención bastante larga. Al final uno corta y se queda con un trozo en el que parece que se afirma eso. Nosotros tenemos claro que Vox nunca aceptaría ninguna de las propuestas que Pacma lleva en su programa. He empezado la entrevista contando que lo primero que vamos a prohibir es la abolición de la tauromaquia y no hay un partido que haya hecho mayor apología de la tauromaquia que Vox. Nosotros tenemos claro que no vamos a pactar con Vox. ¿Qué podríamos tener en común? Somos antagónicos. Hemos hecho un vídeo por el que nos han denunciado por “sobrepasar la libertad de expresión”. Sé que ha habido mucho revuelo por este vídeo, pero no pactaremos con Vox.

Hace unos días Yasmina Larumbe, una ex afiliada de Pacma, denunció en un vídeo la falta de transparencia del partido y la falta de democracia directa, ¿cómo valora las acusaciones?



Esta persona lleva bastantes años haciendo esta denuncia. Estuvo en el partido y ya no. No se cansa de decir cosas que son mentira, empezando por la supuesta denuncia por corrupción. En ningún momento se denuncia la palabra corrupción. Ella en su momento presentó a la asamblea de afiliados unas propuestas que pensaba que iban a mejorar la calidad interna y democrática del partido. Ésta se votó y se rechazó por la mayoría y a raíz de ese rechazo ha empezado una bola de acusaciones que no son ciertas y que no puede demostrar. Ese vídeo es el rencor de una persona que no está en el partido. Yo le decía siempre que pusiera su energía en defender a los animales y no en atacar al único partido que les defiende.

Pero, ¿cree que la estructura del partido es democrática?



Creo que es totalmente democrática porque es la asamblea de afiliados quien elige absolutamente todo, desde la estrategia política hasta las cuentas. La junta directiva la eligen los propios afiliados. Somos un partido que ha crecido muchísimo exteriormente. Tenemos un apoyo superior al que teníamos hace años. Internamente hemos crecido, pero no mucho, no tenemos una gran estructura ni una red de trabajadores, pero creo que el modelo es el más adecuado.

¿No tienen pensado abrir más el partido hacia una democracia directa como la que puede tener Podemos?



No lo hemos planteado, por una cuestión de capacidad. Pacma ahora mismo tiene empleadas a once personas. Esa es nuestra estructura estable. Ni siquiera la junta directiva cobra. Trabajamos once personas que sacamos adelante el partido junto con las personas voluntarias. Podríamos valorar un cambio en la estructura y estaríamos abiertos a ello.

Su candidato por Barcelona, Nacho Pascual, dijo hace unos días que un feto es un ser “sintiente”, ¿están en contra del derecho al aborto?



La postura del partido la hemos dejado clara. Estamos de acuerdo con la actual ley de plazos, por eso el aborto no aparece en nuestro programa. Hemos incluido en nuestro programa un bloque que garantiza el acceso gratuito a los métodos anticonceptivos a la gente joven y en paro. No hemos incluido la modificación de la ley del aborto porque la consideramos válida. Consideramos que es válida. Mi compañero trató de explicar el límite legal de esta ley, que dice que a partir de la semana catorce se entiende que puede haber un desarrollo cognitivo del feto que permite sentir.

Imagine que sacan los dos diputados y el PP les plantea abolir la tauromaquia a cambio de que voten a favor de una vuelta a la anterior ley del aborto, ¿qué harían?

"Mi misión es sumar derechos y no quitárselos a nadie"

Vamos a ser un partido coherente con nuestros principios. Evidentemente no creo que PP esté dispuesto a abolir la tauromaquia. En cualquier caso, si llevamos un programa social es porque somos respetuosos y coherentes con ese programa y no queremos retrocesos en los derechos sociales adquiridos. Tenemos la misión de impulsar avances en derechos animales, pero sin que eso suponga un retroceso en los derechos sociales. La gente habla de las personas de Pacma como si fuéramos ajenos a la sociedad, pero a nosotros también nos repercuten. Yo, como mujer, si se recortan mis derechos como mujer me voy a ver afectada y mi misión es sumar derechos y no quitárselos a nadie.

Su programa habla también de la defensa de las “lenguas oficiales y vernáculas” de España, ¿qué opinión tiene del encaje territorial de Catalunya?



Consideramos que la división territorial de España es válido, con sus posibles mejoras. En líneas generales nos parece válido. Respecto a la situación de Catalunya, que no nos gusta llamarlo conflicto porque el conflicto lo han creado de manera artificial los partidos políticos, pensamos que está siendo gestionada con muy poca madurez. Creemos que están todos equivocados en sus puestos. No nos reconocemos ni en un lado ni en otro. No ignoramos que la situación tiene que ser abordada pero si nadie está dispuesto a hablar y dialogar, las posturas de ambas partes nos parecen equivocadas.

¿Qué opinión tiene el partido respecto a la exhumación de Franco?



Estamos de acuerdo en que Franco no debe permanecer donde está. No sabemos cuál es el mejor lugar al que se le debe trasladar. Pero te digo con seguridad que es un insulto a las familias y a las víctimas que se siga conservando los restos del dictador en un lugar que se considera de culto. Estamos de acuerdo con la exhumación y pensamos que cuánto antes se haga, más ganaremos en democracia.