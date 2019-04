En un momento de crisis climática, con las calles de Europa inundadas de activistas y estudiantes que claman contra el calentamiento global, la política se vuelve necesaria. No es casualidad que hace poco menos de un mes se concentraran miles de jóvenes frente al Congreso de los Diputados al grito de "No hay planeta B". Si no se actúa ya, pagaremos las consecuencias.

Juan López de Uralde es, quizá, la voz más representativa del ecologismo en el Parlamento. Diputado y fundador de Equo, con un pasado vinculado al activismo, trabaja duro para volver a ser elegido el 28A dentro de las listas de Unidas Podemos. Lo hará como cabeza de lista de la coalición por Álava, después de ganar por mayoría en las primarias del partido verde.

¿Por qué Equo decidió acudir con Unidas Podemos a las elecciones generales del 28A?

Nosotros, desde 2015, apostamos por sumar, por confluir, porque creemos que el espacio del cambio es un espacio diverso que nos enriquece. En ese sentido, en estas elecciones generales era necesaria esa unidad teniendo en cuenta que hay un riesgo real de que la extrema derecha llegue a las instituciones. Nosotros tenemos que hacer un bloque lo más consistente posible para poder condicionar que el futuro gobierno siga siendo de cambio y de avance en políticas de igualdad y sostenibilidad.

Es partidario de que la izquierda sume, ¿qué opina de la disgregación que hay en Madrid y de que Equo concurra allí con Errejón y Carmena?



Me entristece esa división. Desde mi punto de vista deberíamos ir juntos. Desde el punto de vista personal esto ha generado divisiones que no ayudan a encarar un futuro en el que queramos o no vamos a tener que sumar. Desde el principio, mi apuesta era clara por la unidad, pero no ha sido posible.

Habla de la necesidad de sumar para combatir a la extrema derecha, ¿le da miedo Vox? ¿Cómo está viviendo este auge?

No me da miedo porque no tenemos que tener miedo, pero me preocupa el hecho de que un partido neofascista pueda tener tan alta intención de voto. Es neofranquista en todos sus aspectos, con posiciones fuera de la realidad en temas como el cambio climático, donde dicen que es una milonga. También lo son por su homofobia claramente explicitada o por el rechazo al migrante. Me parece que es muy preocupante que este partido pueda llegar a las instituciones. Creo que no debería ser así, pero no debemos reaccionar con miedo, sino con la fuerza de que tenemos propuestas mucho mejores para hacerles frente. Hay que hacerles frente con políticas.

Antes de tratar temas de campaña, hablemos de la legislatura que se cierra ¿Cree que el Gobierno de Sánchez ha hecho suficiente en materia climática?

"El PSOE ha hecho un amago, pero no ha terminado de cumplir con los compromisos que había adoptado"

No, en absoluto. El PSOE ha hecho un amago, pero no ha terminado de cumplir con los compromisos que había adoptado y no ha presentado la Ley de Cambio Climático. Ha dejado pasar una legislatura porque le han temblado las piernas ante los poderes económicos. Esperemos que la próxima legislatura haya un grupo suficientemente fuerte para poder respaldar esta ley y frenar el cambio climático.

¿Qué aspectos relevantes debería incluir esta ley?



Es fundamental que sea ambiciosa para poder reducir las emisiones, en la línea de lo que propone el IPCC (Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático), al 50% para 2030. Además, para que esto salga adelante, se necesita llegar a un escenario con el cien por cien de las energías renovables. Esta ley también debe servir para dar un paso hacia la movilidad eléctrica. Esperamos que en la próxima legislatura tengamos una mayoría lo suficientemente fuerte como para impulsarla.

Unidas Podemos presenta un programa muy ambicioso en materia medioambiental. Tienen hasta 43 puntos destinados a combatir el cambio climático. ¿Qué papel ha jugado Equo en ello?



El programa es el resultado del trabajo que se ha hecho a lo largo de toda esta legislatura. No es solamente nuestra aportación concreta, sino que el programa deriva de la Ley de Cambio Climático que registramos en 2018. Hemos tenido debates muy enriquecedores en todo el proceso de elaboración de esta ley, no sólo entre Equo y los actores políticos, también con otras organizaciones sociales que participaron en la elaboración. Finalmente esta legislación ha terminado concretándose en un programa. Hemos sacado lo más destacado, pero hay mucho más.

Hablan de una transición energética en la que se puedan ir cerrando de manera paulatina las nucleares y las plantas de carbón, pero advierten de que crearán dos puestos de trabajo por cada uno que se pierda, ¿cómo lo harán?

"Que la transición ecológica y energética sea justa es una necesidad"

Que la transición ecológica y energética sea justa es una necesidad. No basta con cambiar el modelo, sino que no deben quedarse víctimas en el camino. Por ello, promovemos la creación de una herramienta, que es un banco para financiar la transición y destinar el 2,5 del PIB a esa transformación. Esto no es sólo política medioambiental, también es política industrial y política de generación de empleo. Creemos que a través del impulso de proyectos de transición energética se puede garantizar que sea justa.

También abogan por la creación de una empresa pública de energía, ¿por qué? ¿Cree que es posible que esta medida reciba el apoyo de otros grupos?

La política energética está en manos de un oligopolio que hace que haya un problema grave de pobreza energética en nuestro país y que el precio de la luz esté completamente disparado. Creemos que esto es completamente inaceptable y por eso apostamos por la creación de esta empresa pública. Este es nuestro programa, ya tendremos tiempo de hablarlo con el Partido Socialista, aunque algunas de estas propuestas ya las hablamos con ellos en la elaboración de esa Ley de Cambio Climático que al final no presentaron.

El programa de Unidas Podemos habla también de acabar con las subvenciones a la tauromaquia, ¿Por qué no se apuesta por una abolición directa?

Creemos que es más efectivo eliminar las subvenciones porque con ello se termina de facto con la tauromaquia. Una prohibición sería una confrontación directa que podría provocar un efecto rebote y tener el efecto contrario. En ese sentido, nosotros creemos que es mejor ir paso a paso, eliminando el apoyo público. Es una hoja de ruta más efectiva que la que proponen otros.

Siguiendo con derechos animales, ¿por qué Pacma no se ha incluido en la confluencia?

"El programa de Pacma no responde a nuestros planteamientos"

Se planteó en su momento y no quisieron. Realmente con Pacma tenemos muchas diferencias que han ido apareciendo. No directamente sobre el tema animalista, sino en otras cuestiones programáticas. Pacma, en primer lugar, no ha querido, pero es que, además, su programa no responde a nuestros planteamientos.

En los últimos meses los jóvenes de Europa han puesto el calentamiento global en el centro del debate político. En España los estudiantes llenaron la Puerta del Sol y muchas plazas de otras ciudades. ¿Cómo valora este movimiento?

Me parece que es la mejor noticia de los últimos años. Espero que sean capaces de mantenerla en el tiempo y que realmente pongan presión sobre la clase política para que el cambio climático siga en la agenda. Ya he mencionado la ausencia de este tema en los debates políticos, lo que es indicativo de que para los medios de comunicación y para muchos políticos no está en la agenda. Si no afrontamos la lucha contra el cambio climático, no vamos a tener un planeta donde estar. Esto lo están diciendo los jóvenes en Europa y es la mejor noticia.

Además, en los últimos días se ha convertido en noticia las detenciones de cientos de personas que protestaban en Inglaterra contra el cambio climático, ¿está yendo la sociedad por delante de la clase política en este tema?

Esto está ocurriendo desde hace mucho tiempo. La sociedad se está moviendo desde hace mucho tiempo. Recuerdo que en la cumbre de Copenhague, cuando yo estuve detenido, hubo una gran movilización social en las calles. Desgraciadamente los intereses empresariales y la cobardía de los políticos están impidiendo que se avance en la lucha contra el cambio climático. Esperamos que la movilización ciudadana continúe y se siga presionando a determinados políticos. Políticos que están financiados por la banca y por lo tanto hay que cuestionar su independencia.

El movimiento ecologista español ha tenido un papel importante a nivel social, pero nunca ha llegado a ser un elemento político fuerte como ocurre en otros estados de Europa ¿Por qué?

Es algo que he reflexionado mucho. Esto tiene que ver con la educación y la falta de conciencia que hay en nuestra sociedad con los problemas ambientales. Esto, afortunadamente, ha empezado a cambiar con el movimiento de los jóvenes por el clima. Sin embargo, la crisis ecológica se ha visto como un problema secundario, también por parte de la izquierda. Esto está cambiando, pero desgraciadamente está cambiando porque la gravedad de la crisis es irreversible.

Se habla mucho del negacionismo y la incapacidad de la derecha para afrontar la crisis climática, pero ¿cree que la izquierda española está a la altura del momento?

Creo que eso ha cambiado. Fue un tema secundario, pero ahora mismo sí que se está afrontando la crisis. El programa de Unidas Podemos, el Horizonte Verde es el eje prioritario.