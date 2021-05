Para la vicepresidenta tercera de Trabajo y Economía Social no hay ninguna duda de que en 2021 el ministerio que dirige podrá acometer la renovación y transformación del mercado de trabajo comprometida con Bruselas y que contiene, entre otras reformas, la derogación de la reforma laboral del PP. Yolanda Díaz lo ha dejado claro este lunes, durante la presentación del denominado "componente 23", las estrategias, transformaciones y cambios que llevará a cabo el Ministerio de Trabajo en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Durante la exposición, la vicepresidenta se ha mostrado convencida de que las reformas que ha desgranado (simplificación de contratos, integración de los jóvenes en el mercado de trabajo con condiciones dignas, igualdad entre mujeres y hombres en el mercado laboral, acabar con la temporalidad o reequilibrar la negociación colectiva, entre otras), se van a desplegar en 2021.

En este sentido, ha sido interpelada a raíz de las importantes diferencias y las distancias que existen en muchos de estos temas entre los sindicatos y las patronales, un supuesto que, ha insistido Díaz, no va a llevar en ningún caso a que las negociaciones para que estas reformas salgan adelante se prolonguen más allá de este año: "Los plazos en derecho no se discuten, se cumplen. Nos hemos fijado una fecha y hay que cumplirla; los fondos europeos dependen en parte de esto. Los agentes sociales llevan muchos meses trabajando en silencio y con discreción, y hemos avanzado mucho", ha asegurado, aunque no ha querido desvelar acuerdos concretos para, ha defendido, no entorpecer al diálogo social.

La vicepresidenta se ha referido varias veces a estos avances y acercamientos entre los agentes sociales en lo que se refiere a las transformaciones del mercado laboral que el Gobierno quiere desplegar en 2021. "El componente 23 que regula el mercado de trabajo en España es archiconocido por los agentes sociales. Nunca les doy plazos, pero en este caso nos jugamos nuestro país".

Díaz ha desgranado algunas de las reformas concretas que Trabajo quiere desarrollar y ha incidido, sobre todo, en el empleo joven y en la modernización de las relaciones laborales. En esta línea, ha recordado que se van a desplegar más de 435 millones de euros para propiciar habilidades y capacitación a los trabajadores jóvenes y a los mayores de 45 años para ponerlos "en el centro" de las transformaciones que se recogen en el plan de recuperación (sobre todo en lo que se refiere al plan de digitalización y al de transición ecológica).

La vicepresidenta ha insistido en que el componente 23 y las grandes transformaciones que quiere desplegar Trabajo son una enmienda a las políticas de empelo de los últimos años, en especial las del PP: "Nunca más escucharemos un gobierno que les diga a los ciudadanos que toca apretarse el cinturón, ha llegado la hora de devolver derechos".

En esta línea ha desvelado que el plan de recuperación despierta mucha "ilusión" en el seno del Ejecutivo y que su relación con el presidente, Pedro Sánchez, es muy buena: "Estamos ilusionados desde el Gobierno, con más fortaleza que nunca. El presidente y yo estamos más unidos que nunca, la legislatura empieza ahora y los cambios empiezan ahora. Queda mucho por hacer, pero la legislatura se va a culminar, vamos a trabajar mucho, bien y conjuntamente, y lo haremos de la mano del diálogo social", ha concluido.