El presidente extremeño y portavoz del Consejo Territorial del PSOE, Guillermo Fernández Vara, confirmó este lunes que el Gobierno tiene pensado ceder a las Comunidades Autónomas (CCAA) “algunas decisiones” en las distintas fases de la desescalada.

No obstante, precisó que siempre serán decisiones compartidas y que Ejecutivo seguirá teniendo el mando único, "porque sería absurdo que unas comunidades decidiesen una cosa y otras otra", dijo.

Vara hizo este anuncio tras la reunión del Comité Territorial del PSOE con Pedro Sánchez, donde se agrupan todos los presidentes socialistas, los secretarios generales del partido en cada región y los representantes de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

El dirigente extremeño dijo que no podía avanzar mucho más este respecto, que se concretará con más detalle en el próximo estado de alarma, que sí apuntó que durará 30 días y aumentará la cogobernanza entre Gobierno y CCAA.

Lo que sí aseguró Vara es que durante la reunión hubo un cierre de filas en apoyo al Gobierno y a su gestión de la crisis sanitaria, así como a los pasos que está dando el Ejecutivo. “Todos apoyamos el estado de alarma, que ha salvado cientos de miles de vida, y que es necesario prórroga por última vez porque estamos en un momento clave de la crisis sanitaria, que todavía no ha sido vencida”, dijo el presidente extremeño.

Vara también apuntó que los máximos dirigentes socialistas se conjugaron para intentar buscar la unidad con otras fuerzas política. “No hay más prioridad que el acuerdo, es una necesidad. Y si no lo alcanzamos gran parte de la ciudadanía no lo van a entender", dijo.

Discrepancias

El presidente de la Junta de Extremadura también reconoció que en la reunión no ha habido acuerdo entre los presidentes autonómicos del PSOE sobre con qué criterios repartir el fondo de 16.000 millones de euros que el Gobierno pondrá a disposición de las CCAA para paliar los daños del coronavirus.

Vara defendió que ahora no puede primar la población, sino el daño que ha causado a la pandemia en cada territorio., ya que los fondos tiene este destino finalista y no se pueden utilizar en otras cosas.

A este respecto admitió que otros presidentes autonómicos, sobre todo Ximo Puig en la Comunidad Valenciana, sí defiende que primer el criterio poblacional, y que el acuerdo es más que difícil. Por ello, indicó que le ha pedido a Sánchez que busque criterios justos, aunque con el convencimiento de que nadie va a salir contento.

"Más numerosas son las movilizaciones de la mayoría silenciosa, que no hace ruido, pero contribuye y colabora"

Por último, Vara se refirió a las manifestaciones que están aumentando contra el Gobierno por la gestión de la crisis, y dijo que las respeta, "aunque es una contradicción que estemos confinados y luego rompamos ese ratito para manifestarnos", apuntó.

No obstante, restó importancia a estas manifestaciones, "porque más numerosa es la de la mayoría silenciosa, la que no hace ruido, pero contribuye y colabora. No está en esas manifestaciones, y son de unos y otros partidos, pero saben que estamos en uno de los momentos más difíciles de nuestra vida e intentan que no muera más gente», concluyó.