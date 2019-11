El sida continúa dando cifras en España. Coincidiendo con el Día Mundial de Lucha contra esta enfermedad, el Informe de Vigilancia Epidemiológica del VIH y Sida señala que en 2018 se notificaron 3.244 nuevos casos a nivel del Estado. Para la Clínica Universidad de Navarra (CUN), que hace pocos días volvía a ser calificado como el mejor centro privado de salud de España, la "fidelidad conyugal" y la abstinencia son las mejores formas de prevenirlo.

“Como en todas las enfermedades el mejor tratamiento es la prevención”. Así se expresa el Área de Enfermedades Infecciosas de la CUN en el apartado de su página web dedicado al “diagnóstico y tratamiento de las enfermedades de transmisión sexual en la clínica”.

En tal sentido, destaca que en se trata de “un grupo de enfermedades e infecciones que se transmiten tras el contacto sexual con una persona afectada”. Entre ellas se citan expresamente “las llamadas enfermedades ‘venéreas’ como la sífilis, la gonorrea, el chancroide, el linfogranuloma venéreo y el granuloma inguinal, así como las uretritis y cervicitis por Chlamydia, el herpes genital, la tricomoniasis, las infecciones del virus del papiloma humano y del virus de la hepatitis B y también la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), agente etiológico del SIDA”.

Respecto a la prevención, la clínica del Opus sostiene que “evitar el contacto sexual con personas de riesgo y, en general y sobre todo, la fidelidad conyugal, constituye la mejor profilaxis frente a las enfermedades de transmisión sexual”.

"Resultan contraproducentes las campañas de difusión de jeringuillas y preservativos"

En el “diccionario médico” disponible en su página web, la CUN daba más pistas sobre este mismo asunto. En un texto titulado “Prevención del Sida y ética”, este centro sostenía “el único medio eficaz de impedir su difusión es no compartir jeringuillas con alguien infectado, y la abstención de relaciones sexuales, o mantenerlas con una pareja sana y mutuamente fiel (el fallo del preservativo oscila entre el 14 y el 36%), resultan contraproducentes las campañas de difusión de jeringuillas y preservativos, pues crean la falsa confianza de que se está a salvo de la enfermedad”.

Tras recibir una consulta de Público sobre si esas afirmaciones tenían algún tipo de carácter científico o si estaban amparadas en criterios éticos o morales, la CUN confirmó –sin dar más detalles– que procedía a eliminar el contenido sobre “Prevención del Sida y ética”, que ya no se encuentra disponible. “Muchas gracias por consultarnos estas dudas, que nos han ayudado a detectar algunos contenidos que debemos modificar en nuestra página”, respondieron desde el área de Comunicación de la clínica del Opus.

En cualquier caso, seguía disponible otro artículo sobre “diagnóstico y tratamiento de la infección por VIH en la clínica” en el que se señalaba que si bien el preservativo es el método ‘más utilizado y recomendado’ para prevenir el contagio, “la realidad demuestra que presenta fallos que dependen del tipo de práctica sexual, material empleado, uso o no de lubricantes, coexistencia de otras enfermedades de transmisión sexual, etc”. “Los porcentajes de fallos recogidos oscilan entre un 2% y un 30%”, apunta.

Asimismo, el Área de Enfermedades Infecciosas sostiene que “el uso del preservativo, disminuye, pero no elimina, el riesgo de infección a través de una relación sexual”. Por tales motivos, considera que “sigue estando plenamente vigente” la recomendación publicada en 1988 por el Centro de Control y Prevención de Enfermedades del Gobierno de Estados Unidos, que indicaba textualmente que “la abstinencia y las relaciones sexuales en el seno de una pareja mutuamente fiel y no infectada, son las únicas estrategias preventivas, totalmente eficaces. La utilización del preservativo, en cada relación sexual, puede reducir, pero no elimina el riesgo de contraer el Sida”.

“La forma más confiable”

Por otro lado, la CUN defiende que el consejo de “fidelidad conyugal” para prevenir enfermedades sexuales “está avalado por numerosas publicaciones científicas de alto impacto”. Entre ellas, citan concretamente tres informes publicados en 2004 en “The British Medical Journal”, Science o “The Lancet”. También indicaron que esas recomendaciones figuran además “en la página del Centro de Control y Prevención de Enfermedades del Gobierno de Estados Unidos”. Allí se señala textualmente que “la forma más confiable de evitar la infección es no tener relaciones sexuales (es decir, anal, vaginal u oral)”.

Piercings y tatuajes

Tras recibir la consulta de Público, la CUN también ha modificado el texto disponible en el apartado web de la Unidad de Psiquiatría Infantil sobre las “señales principales del abuso de alcohol en adolescentes”. Entre las señales “sociales” a tener en cuenta para saber si su hijo o hija tiene problemas de alcoholismo, la clínica citaba textualmente: “amigos nuevos a los que no les interesan las actividades normales de la familia y el colegio, problemas con la ley, cambio hacia un estilo poco convencional de vestir o de gustos musicales, tatuajes o piercings excesivos”.

“Hemos modificado la redacción porque daba pie a malentendido”, señalaron desde el área de Comunicación. En esa línea, indicaron que los tatuajes o los piercings son, en lugar de síntomas, “una señal de alarma”. Del mismo modo, aportaron algunos enlaces de publicaciones científicas sobre los “cambios sociales que pueden alertar a los padres de una posible adicción al alcohol”.