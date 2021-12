Diálogo Social Los sindicatos quieren concluir ya las negociaciones de la reforma laboral y la patronal aboga por aplazar el acuerdo

Pepe Álvarez (UGT) dice que están dispuestos a flexibilizar posiciones si hay un acuerdo a tres, "pero si no está la patronal, la reforma será de mayor profundidad". CCOO considera que "aunque la posibilidad del acuerdo es cierta, también es cierta la posibilidad de que no lo haya". Garamendi (CEOE) avisa de que las prisas no son buenas consejeras.