Díaz apela al andalucismo; Espadas, al cambio; Hierro, a las bases: los candidatos se la juegan en la recta final

A falta de tres días para la decisiva votación del domingo 13 de junio, los candidatos a las primarias que elegirán a la persona que disputará en representación del PSOE la presidencia de la Junta de Andalucía a Juanma Moreno (PP) afinan sus mensajes y echan el resto en actos y más actos a la búsqueda del contacto piel con piel con la militancia. Tanto la candidatura de Díaz como la de Espadas creen que les va a ir bien, que van a ganar, mientras que Hierro busca pegar un campanazo que se escuche en todas partes. Hay incertidumbre por el resultado y nadie descarta una segunda vuelta.

El mensaje fundamental que emiten Díaz y su candidatura es que ella representa la rebeldía, la libertad y el andalucismo, heredero del 28-F. En resumen, que el PSOE de Andalucía, con lealtad, debe tomar sus propias decisiones, sin depender de otros. Es decir, la exsecretaria general trata de convertir lo que, en principio, sería una debilidad, el apoyo de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, a Juan Espadas, en una fortaleza.

Así, Díaz se ha envuelto por completo en la bandera andaluza y lleva varios días repitiendo este tipo de mensajes: "Cuando volvamos al Gobierno quiero hacer cosas distintas"; "el domingo no sólo vamos a elegir la candidatura sino también el partido que queremos, y si queremos que se decida desde aquí o desde fuera. También estamos luchando por el respeto, por la autonomía y la dignidad de este partido"; "será PSOE de Andalucía sí o PSOE de Andalucía no, como ocurrió el 28-F, cuando Andalucía dijo sí a nuestra autonomía"; "este no es el camino sencillo, sino el camino valiente": "ir libres de peaje y con la única mochila que la defensa de Andalucía".

Juan Espadas, que además de las primarias, tiene que ocuparse de gestionar el Ayuntamiento de Sevilla, el más relevante de Andalucía, por población atendida, y el mayor hoy en manos del PSOE en todo el país, refuerza dos mensajes: cambio y unidad. Cambio para ganar la Junta de Andalucía y unidad del partido para poder hacerlo. El PSOE necesita una vez más de la fortaleza del PSOE andaluz en un contexto muy complejo, de recuperación del voto al PP, para el partido en toda España.

Así, Espadas ha venido manifestando en estos días, estas ideas: "Tenemos el cariño, el apoyo y la emoción por este nuevo proyecto de cambio"; "es un reencuentro"; "somos 45.000 militantes en Andalucía y me siento orgulloso de ellos y de estas primarias, porque nos han dado la oportunidad de volver a ilusionarnos y de volver a trabajar juntos con propuestas para Andalucía"; "el proyecto tiene que ser el cambio que vuelva a unir a todos los socialistas, que no van a dar ni un paso atrás en aquellas políticas que significan avanzar en igualdad"; "esas conquistas hay que defenderlas día a día. la derecha nos ha demostrado que está dispuesta a combatirlas".

Los candidatos, además, siguen trabajando para conseguir, además del voto a voto, del puerta a puerta, apoyos relevantes para sus candidatos. Así, el expresidente Rafael Escuredo, primer presidente de la Junta de Andalucía elegido en las urnas, un icono precisamente de la generación que vivió la transición y el 28F, ha expresado su apoyo al alcalde de Sevilla. También, el exsecretario general del PSOE, Carlos Sanjuán, muy apartado de la primera línea, pero aún agudo observador de la realidad, ha apoyado a Espadas.

Díaz y Espadas empatan en cuanto a respaldo de expresidentes. La expresidenta de la Junta cuenta con el apoyo de José Rodríguez de la Borbolla, el segundo presidente. Manuel Chaves y José Antonio Griñán no han expresado sus preferencias y, en este momento, no militan en el PSOE, del cual se dieron de baja debido al caso de los ERE.

Mientras, Hierro busca su hueco, y trata de ofrecer un proyecto, horizontal, de bases, cuyos ejes son la izquierda y un discurso con principios económicos sólidos –de casta le viene al galgo– y que, argumenta Hierro es "creíble" –"pensamos y creemos en lo que decimos"–. Hierro reivindica el poder de la gente frente a los aparatos y la heroicidad de estar en la pomada a pesar de las trabas que, considera, le pone Ferraz.

Hierro, que disfruta de la experiencia de las primarias, tiene tiempo también, en plena campaña, para corregir trabajos de sus alumnos en la Facultad de Económicas de Sevilla, y de ironizar sobre las razones últimas de los apoyos que logra Espadas: "Digo que mi referente es Escuredo, carta de apoyo a Espadas; salgo en una foto con Anne Hidalgo vídeo apoyo a Espadas; Me ven con Carlos San Juan: entrevista apoyo a Espadas. Si quieres que te llamen de las alturas ya sabes acércate a nosotros @And_Socialista @psoedeandalucia".

Por el camino de los candidatos, el PP ha querido cruzar los indultos a los políticos presos por el procés. Los tres han evitado pisar charcos que solivianten a la militancia en un tema muy sensible, pero en el Parlamento de Andalucía, la posición del partido ha sido de clara defensa de las tesis del Gobierno.

Aunque en el debate del pasado martes, una de las últimas intervenciones de Hierro fue un alegato a favor de la unidad del partido, gane quien gane –"el que gana gana e integra y el que pierde apoya y es integrado"– están por ver las consecuencias de las primarias. Así, tanto Díaz como Espadas se esfuerzan por reivindicar la fraternidad y el compañerismo.

Desde este punto de vista, el día siguiente va a ser casi tan importante como el día de la votación. Quien gane, ¿sabrá ganar? Quien pierda, ¿sabrá perder?