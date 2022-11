Yolanda Díaz reivindica que Sumar "no viene a hacer ruido": "El reto no va de ganar a la derecha, va de ganar el país"

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha insistido en que Sumar es un proyecto político que "no va de ganar a la derecha", sino que de "cambiar la vida de la gente, de cambiar el país", ha subrayado que el movimiento es ya "imparable", para lo que ha pedido "no distraerse ni hacer ruido" porque, quien lo hace, "no sirve para el fin de cambiar nuestras vidas".

"Vamos a la política para cambiar la vida de la gente, no vamos a la política para hacer ruido ni para jalear", ha proclamado durante su intervención en un nuevo acto del proceso de escucha de su plataforma, celebrado en esta ocasión en Feria Valencia. Díaz ha subrayado que para ello todas las personas "son imprescindibles" en Sumar, donde "falta gente y no sobra nadie" porque esperan a "muchísima más gente" para "cambiar las cosas". "Aquí solo estamos por una razón: la gente", ha remarcado.

En este sentido, ha señalado la importancia de que todas las personas "formen parte de la misma cuerda", estén "en el lado que estén". "Nos necesitamos todas para sumar, no le pedimos el carné a nadie, les pedimos la asignatura más difícil en la vida pública: la ternura", ha incidido, al tiempo que ha garantizado que Sumar "va a cambiar la vida de la gente". "Y ahí voy a estar", ha agregado. Como muestra de ello, Díez ha mencionado la reforma laboral: "Nos hemos dejado la piel. Sabíamos muy bien lo que hacíamos, y hoy podemos decir que tenemos un país mejor".

En materia de vivienda, ha hecho hincapié en la necesidad de garantizar este derecho "fundamental", puesto que hay personas "en malas condiciones" con pensiones y rentas bajas con "dificultades de acceso". "Esto no va de propuestas ligeras con la banca, no va de que la banca diga que quiere ayudar a los vulnerables, porque por desgracia no tienen ni siquiera acceso a una hipoteca", ha argumentado.

"La banca se está forrando junto a la subida de los tipos de interés", ha censurado, por lo que ha instado a este sector a "ser ejemplar" y a "decir que están con su pueblo, con la gente, y que va a congelar las hipotecas con carácter retroactivo en nuestro país".

"Nos ha costado mucho sacar adelante la limitación de la revalorización del alquiler", ha reconocido, y ha remarcado que resulta "imprescindible" continuar con estas políticas. "Los mayores signos de desigualdad en España se llaman paro y vivienda, y un país mejor tiene que solucionar estos problemas", ha subrayado.

Financiación

Por otro lado, Díaz ha abordado el "gran problema" de la financiación autonómica que, ha reconocido, sufre la Comunitat Valenciana por un sistema que está "caducado desde 2014". "Os digo con claridad que hay ganadores y perdedores y la Comunitat es la gran perdedora", ha afirmado. Al respecto, ha advertido de que esta cuestión "no va de agravios, sino de derechos", y ha instado a "corregir inmediatamente" esta situación. "Sé que han pasado muchos años, pero es una carrera urgente", ha añadido.

En cualquier caso, ha apuntado que la financiación "no solo es hablar de recursos públicos", sino también "de cultura, dependencia, empleo, sanidad o ducación pública". "También de fiscalidad, porque van de la mano, y hay CCAA que no voy a nombrar que se permiten el dislate de bajar impuestos y suprimirlos a las grandes rentas para que otros les paguemos los servicios públicos que ellos no se dedican a cubrir", ha criticado.