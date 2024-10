Las diferencias en el PP y la presión de Vox bloquean la negociación de la ley de extranjería con el Gobierno

La reforma de la ley de extranjería para cambiar el sistema de acogida de menores migrantes va camino de convertirse en un asunto eternamente enquistado en el tiempo. Pese a que hace un par de semanas se produjeron avances y acercamientos, la situación a día de hoy está bloqueada de nuevo tras levantarse el PP de la mesa de negociación basados en un "bulo", según considera el Gobierno.

Fernando Clavijo, presidente de Canarias, y los ministros Ángel Víctor Torres y Sira Rego se reunieron el pasado lunes sin la presencia de los populares. La intención es continuar con esos encuentros y en principio en los próximos días se debería realizar una nueva reunión, según confirman fuentes del Ejecutivo. "Las que sean necesarias", señalan al respecto.

Encima de la mesa el Gobierno ha puesto establecer un criterio objetivo y estable para la acogida en las comunidades autónomas de los menores migrantes. Este sería el de población, algo que no ven con malos ojos desde Canarias, según señaló el jueves el propio Clavijo en Moncloa tras reunirse con Pedro Sánchez.

El Gobierno sigue "con la mano tendida" al PP para que vuelvan a la mesa, según insisten fuentes del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática. Clavijo cargó también contra los populares, sus socios de Gobierno en Canarias, y dijo "no entender" ni compartir la decisión del PP.

Desde el ministerio que lidera Torres reiteran que "no hay plan B". Que tanto por una cuestión competencial como política la ley tiene que salir adelante con el respaldo y la colaboración del PP. Existe la vía Junts, que tampoco dio su voto a favor en julio.

Pero en el Gobierno recuerdan que los populares gobiernan en la mayoría de comunidades autónomas que luego deberían acoger a esos menores migrantes. No se quieren correr riesgos de posibles boicots a la ley y que los menores queden en una suerte de limbo. "Estamos hablando de personas, de niños", enfatizan en el Gobierno.

Los populares, según fuentes gubernamentales, "se están pegando un tiro en el pie" al levantarse de la mesa. Hay presidentes autonómicos que son favorables al pacto. Y muchos de ellos lo han pedido de manera pública. El último de ellos el de Aragón, Jorge Azcón, tras reunirse con Sánchez este jueves en Moncloa. Aunque responsabilizó al Gobierno de la situación.

El PP de Canarias destaca que "va a intentar por todos los medios" que su partido vuelva a negociar

Especialmente relevantes son las voces del PP en Ceuta y Melilla o en Canarias, donde gobiernan con Coalición Canaria. De hecho, este mismo viernes el vicepresidente canario, el popular Manuel Domínguez, señaló que "va a intentar por todos los medios" que su partido vuelva a sentarse para negociar.



Moncloa reconoce que no sabe qué van a hacer los populares ni saben qué piden para volver a la mesa de negociación. La excusa oficial es la de no haber recurrido a la ayuda de la UE. Algo que se ha demostrado falso ya desde hace unos días. A finales de esta semana no había habido todavía contactos del Gobierno con el PP y hay dudas sobre cómo abordar ahora esta situación.

Sánchez toma la voz

En medio de todo este contexto, la comparecencia de Sánchez en el Congreso el pasado miércoles cobraba mayor importancia. Era precisamente para hablar de migración, como pedía el PP. Pero nada más comenzar la intervención de Alberto Núñez Feijóo se vio claramente que las intenciones de la derecha eran otras: sacar a reflote el asunto de ETA y la reforma de la ley para convalidar penas de prisión.

Fuentes socialistas enmarcan la decisión tomada el pasado sábado por el PP de levantarse de la mesa en precisamente una manera de poder confrontar este miércoles a nivel parlamentario. Sánchez sacó ese día varios de los argumentos que vienen usando en Moncloa y Ferraz desde hace tiempo para encontrar una explicación a la nueva espantada de los populares.

El presidente del Gobierno apeló a la debilidad del liderazgo de Feijóo en su partido. "Está liderado por una persona que no se presentó a las elecciones generales ni está aquí. Usted no decide nada", dijo, en referencia a la presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso.

"La jefa no le deja", le dijo Sánchez a Feijóo en relación a Ayuso y su influencia en el PP

Por si quedaban dudas, se refirió a ella como "la jefa" en otro momento de la intervención y en relación directa con la reforma de la ley de extranjería. "Muchos de sus votantes y barones y quizá hasta usted mismo quieran llegar a un acuerdo para el reparto de inmigrantes menores, pero es que el problema es que la jefa no les deja", defendió.

Sánchez también hizo referencia a situaciones similares en la aprobación del techo de gasto o en una hipotética reforma del sistema de financiación autonómica.

También hizo referencia el líder del Ejecutivo a la competición del PP con Vox, otro argumento recurrente en las filas socialistas para explicar los vaivenes de Feijóo. Lo hizo también relacionado con la migración circular y la contratación en los países de origen. Estos planteamientos eran defendidos por el PP "hasta hace poco cuando decidió empezar a competir con Vox en las olimpiadas de la xenofobia", según señaló Sánchez.

Los socialistas "no tienen una bola mágica" para adivinar cuáles son las siguientes intenciones del PP. Confían en que Clavijo, que este jueves dijo que iba a abordar con ellos el tema, sea capaz de convencerlos para que se vuelvan a sentar a negociar. Con los avances que ya se habían producido no debería ser fácil llegar a un acuerdo que se está demorando ya varios meses. La otra posibilidad es que el tema se cronifique como ya ha pasado con otros pactos con el PP.