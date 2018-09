La ministra de Sanidad, Carmen Montón, presentará su dimisión este martes, según avanza la Agencia EFE, que cita fuentes de La Moncloa, por su máster de la Universidad Rey Juan Carlos. Montón comparecerá ante los medios a las 20.45 horas en la sede del Ministerio, según ha anunciado el Gobierno en un comunicado.

La retirada se produce después de que La Sexta desvelara que el trabajo final de máster de Montón tiene textos idénticos de otros autores sin citar. Estos textos copiados estarían en 19 de las 52 páginas del trabajo.

Las reacciones de otros dirigentes políticos no han tardado en llegar. Pablo Iglesias, Secretario General de Podemos, ha expresado por Twitter que "lo siente en el alma" porque "pudo haber sido una buena ministra, pero la dignidad de la Universidad no puede soportar otro máster fraudulento y menos una tesis copiada. La dimisión debe producirse ipso facto. Este Gobierno no puede parecerse al PP".

Lo siento en el alma porque pudo haber sido una buena ministra, pero la dignidad de la Universidad pública no puede soportar otro máster fraudulento y menos una tesis copiada. La dimisión debe producirse ipso facto. Este Gobierno no puede parecerse al PPhttps://t.co/0TyhupW5y4 — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) 11 de septiembre de 2018

Pablo Echenique, Secretario de Organización del partido morado, también ha manifestado por la red social que ya se sabe por qué Montón "no quería que Pepa Bueno fotocopiase su trabajo de fin de máster" esta misma mañana. Y lanza otra cuestión: "La siguiente pregunta es quién se lo aprobó con 19 páginas copiadas".



Bueno, ahora ya sabemos por qué no quería que @PepaBueno fotocopiase su trabajo de fin de máster.



La siguiente pregunta es quién se lo aprobó con 19 páginas copiadas.



La universidad pública, los estudiantes, las profesoras, la gente trabajadora de este país no se merece esto. pic.twitter.com/JaIYMiSJUV — Pablo Echenique (@pnique) 11 de septiembre de 2018 Bueno, ahora ya sabemos por qué no quería que @PepaBueno fotocopiase su trabajo de fin de máster.



La siguiente pregunta es quién se lo aprobó con 19 páginas copiadas.



La universidad pública, los estudiantes, las profesoras, la gente trabajadora de este país no se merece esto. pic.twitter.com/JaIYMiSJUV — Pablo Echenique (@pnique) 11 de septiembre de 2018

Desde Izquierda Unida han ido más allá de la dimisión y han pedido la retirada de Pablo Casado, por las irregularidades desveladas en el máster que también cursó en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Con grandes parecidos con las irregularidades por las que ha renunciado la exministra: "Dimite Carmen Montón por las irregularidades en su máster. #TicTacCasado".



Otras dirigentes, como Gloria Elizo, la vicepresidenta cuarta del Congreso, también han puesto en el foco al líder del PP asegurando que es su turno por las irregularidades que están siendo investigadas sobre su máster: "Dimite Carmen Montón. Se pone de manifiesto una realidad: la única salida política frente a la corrupción es la dimisión y asunción de responsabilidades. Turno de Pablo Casado. ¿Va a dimitir o seguirá demostrando que la única regeneración del PP es reírse de las y los españoles?".