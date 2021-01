El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha anunciado que el consejero de Salud de la región, Manolo Villegas, le ha presentado su renuncia este miércoles tras vacunarse contra la covid-19 saltándose los protocolos de Sanidad, al igual que han hecho más de 450 altos cargos y funcionarios del departamento de Salud. "Hoy me toca decir adiós a un hombre admirable y a una persona extraordinaria", han sido las primeras palabras del presidente popular. "La política necesita personas como Manolo Villegas, pero por desgracia Manolo Villegas no es político", ha proseguido. "Ha sido ejemplar, su actuación ha sido intachable", ha manifestado, emocionado.

Villegas ha dimitido horas después de anunciar que no lo haría porque, a su juicio, no había obtenido ningún "trato de favor" por su condición de consejero. Para López Miras, el consejero ha sido un "ejemplo de lealtad". "No voy a entrar en el juego político, pero sí espero que la vara de medir sea igual para todos", ha dicho el presidente autonómico. El PP había demandado la dimisión de los alcaldes socialistas de los municipios de El Verger, Ximo Coll, y Els Poblets, Carolina Vives, que también se vacunaron saltándose el protocolo.

El consejero de Salud ha llegado a justificar la decisión de vacunar a más de 450 personas entre altos cargos y funcionarios. Un grupo del que forma parte su esposa, María Teresa Martínez Ros, que es la directora general de Planificación, Investigación y Farmacia del departamento de Salud murciano.

Villegas ha justificado en la mañana de este miércoles que trataba de una "decisión tomada desde el convencimiento" puesto que el protocolo nacional establecía que dicho personal "es esencial" para la gestión de la pandemia, pese a que las vacunas se han realizado sin distinguir entre los trabajadores que hacen visitas a hospitales y los que no prestan esos servicios. La Consejería de Salud ha señalado que el objetivo era "evitar brotes en cualquier tipo de instalación sanitaria regional".

Su dimisión llega después de que la portavoz del Gobierno de Murcia, Ana Martínez Vidal, de Ciudadanos, pidiera su dimisión. "A los consejeros no nos corresponde vacunarnos todavía y es muy importante que seamos ejemplares". A esta petición se había sumado la presidenta de la formación naranja, Inés Arrimadas, y también el portavoz adjunto en el Congreso, Edmundo Bal.

Villegas: "Es difícil saber quién es y quién no es necesario"

El presidente popular ha presumido de que la Región de Murcia ha sido "la primera comunidad de España en vacunar a todas las residencias de mayores y todos los centros de personas con discapacidad". López Miras ha asegurado que se han vacunado los sanitarios "que estaban en primera línea" y al "personal sociosanitario". "Nuestra prioridad es vacunar a los mayores de 80 años que es a lo que se nos debe autorizar por parte del Gobierno central". López Miras ha acabado su intervención agradeciendo a Villegas su "trabajo, profesionalidad, generosidad y lealtad".

El -ya- exconsejero de Salud ha empezado su intervención con la voz entrecortada y ha expresado que es "difícil saber quién es y quién no es necesario en el ámbito sanitario" y que interpretó que él podía ser incluido en el grupo III del protocolo del Ministerio junto al resto de altos cargos y funcionarios. Una decisión que ha reconocido que "no ha sido entendida así por una parte de la sociedad" y que se ha acabado "politizando".

Villegas ha anunciado que es el momento de volver a su trabajo como cardiólogo, "aquello que siempre me ha motivado", ha dicho. Aunque ha añadido que le hubiera gustado marcharse una vez terminada la pandemia.

Cs exige conocer el listado de altos cargos vacunados

Pese a que el presidente murciano ha asegurado en la comparecencia de este miércoles que "el debate se acaba aquí", parece que su socio de Gobierno no se lo va a poner tan fácil. La portavoz de Ciudadanos le ha exigido conocer el listado de altos cargos que han recibido la vacuna sin seguir el protocolo y "aprovechándose presuntamente de las instituciones y los privilegios que les confiere su cargo". Martínez Vidal se reunirá a lo largo de esta tarde con López Miras para aclarar esta cuestión.

La dirigente de Ciudadanos ha calificado de "extremadamente grave" lo ocurrido, e incluso ha señalado que se trata de un caso de "presunta corrupción política". Tras la renuncia de Villegas, Cs pedirá al presidente popular toda la información relativa a las personas que integran el departamento de Salud y que se han beneficiado de la vacuna sin respetar el protocolo.

Martínez Vidal ha demandado saber "si todos los que se han vacunado a través de esta vía irregular están inscritos en el listado obligatorio de registro, porque parece ser que el consejero no figura en el mismo", ha planteado este miércoles.