Más de 450 personas, entre altos cargos y funcionarios que conforman los servicios centrales del Sistema Murciano de Salud, se han vacunado contra el covid-19 de manera ilegal en la región de Murcia, entre los que se encuentra el Consejero de Salud, Manuel Villegas, y su esposa, María Teresa Martínez Ros, como ha adelantado Voz Pópuli y ha podido confirmar Público por fuentes de máxima solvencia.

"En total, se han vacunado alrededor de 400 profesionales de la Consejería de Salud", ha certificado el consejero. "Son miembros del equipo directivo que, aparte de ser personal sanitario y haberlo solicitado, trabajan desde comienzos del pasado año en la gestión diaria de la pandemia", ha justificado Villegas.

Las citadas fuentes señalan que fueron más de 600 los profesionales de los servicios centrales del Sistema Murciano de Salud los que solicitaron la vacuna. La cifra total de vacunados de manera fraudulenta asciende a 466: todos ellos altos cargos o funcionarios de la Consejería y del Servicio Murciano de Salud. Sin embargo, se han negado a proporcionar sus nombres alegando que se trata de "información confidencial".

El consejero de Salud se ha negado a dimitir. "Pido disculpas porque hay gente esperando su vacuna y se habrá sentido decepcionada con mi comportamiento", ha asegurado Villegas en una rueda de prensa. "No ha habido ninguna voluntad de ocultar nada", ha afirmado, pero ha negado haber recibido "tratos de favor" por su condición de político.

Sanidad niega que la conserjería lo comunicara al Gobierno

La mujer del consejero, María Teresa Martínez Ros, también forma parte del personal directivo de la Consejería de Salud como directora general de Planificación, Investigación y Farmacia. Villegas apela a su condición de "sanitario" para justificar haber recibido la vacuna, pero el protocolo de vacunación del Ministerio de Sanidad es muy claro al respecto: establece que el primer grupo en vacunarse en la primera fase es el personal sanitario y sociosanitario que se encuentre en primera línea.

Villegas ha señalado que se trata de una "decisión tomada desde el convencimiento" puesto que el protocolo nacional establece que dicho personal "es esencial" para la gestión de la pandemia, pese a que las vacunas se han realizado sin distinguir entre los trabajadores que hacen visitas a hospitales y los que no prestan esos servicios. La Consejería de Salud ha señalado que el objetivo era "evitar brotes en cualquier tipo de instalación sanitaria regional".

Sanidad niega que la consejería de Salud de Murcia comunicara al Gobierno que vacunaría a su responsable y a los cargos y funcionarios del departamento. Pero el consejero ha afirmado que se optó por vacunar a toda la Consejería para "evitar privilegios". "Somos un equipo y todo el mundo es importante", ha manifestado. "Es momento de buscar unidad, cerrar los puños y tirar para adelante porque nos jugamos mucho. No hay que distorsionar ni huir, y yo no soy de esos", ha zanjado.

Cs reclama su cese y el PP defiende al consejero

La dirección del Partido Popular no pedirá su dimisión y se remite a las declaraciones del consejero de Salud, pese a que el secretario general del PP, Teodoro García Egea, sí solicitó la dimisión de los alcaldes del PSOE de los alcaldes de los municipios de El Verger, Ximo Coll, y Els Poblets, Carolina Vives, que también se vacunaron saltándose el protocolo.



Por su parte, la portavoz del Gobierno de Murcia, Ana Martínez Vidal, de Ciudadanos, pide su dimisión. "A los consejeros no nos corresponde vacunarnos todavía y es muy importante que seamos ejemplares", reprochó Martínez Vidal. Sin embargo, ha eludido pronunciarse sobre la decisión que tomará Cs el presidente de la comunidad, Fernando López Miras, no cesa al consejero. Los naranjas podrían amagar con darle el Gobierno de la región al PSOE si el PP no actúa, ya que ambas formaciones suman mayoría absoluta.