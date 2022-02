Los diputados de UPN tensan la aprobación de la reforma laboral aunque mantendrán la disciplina de voto

Los diputados de UPN Carlos García Adanero y Sergio Sayas han coincidido en expresar su malestar por la decisión adoptada por la dirección de su partido de respaldar la reforma laboral que este jueves vota el Congreso.

Pese a esto, Adanero ha manifestado a El Diario de Navarra que votará a favor. "No comparto la decisión personal de Esparza. Votar a favor, independientemente del contenido del decreto ley, es apoyar a Pedro Sánchez, cuyo partido preside España y Navarra gracias a Bildu", declaró el diputado.

Sayas, por su parte, ha aclarado también que no comparte "la decisión que ha adoptado la dirección" de su partido, pero ha afirmado en los pasillos del Congreso que tampoco romperá la disciplina de voto.

Haría falta que los dos diputados cambien de opinión y voten en contra para que la reforma laboral no salga adelante

Haría falta que los dos diputados cambiaran de opinión votaran en contra para que la reforma laboral no saliera. Es decir, si se sumaran al bloque del 'no' habría 175 votos en contra —si ERC y el Grupo Mixto, que aún no han definido oficialmente qué votarán, también la rechazan—. Esto supondría que la nueva norma no se apruebe ya que habría 174 votos a favor.

Si los navarros se abstienen, el proyecto sí que saldría adelante porque se mantendrían 174 votos a favor frente a 173 en contra.

Y, si uno de ellos vota sí y otro no, también saldría adelante (175 votos a favor y 174 en contra).



Sin embargo, si un voto favorable más cayera, la reforma laboral no saldría adelante.

El debate de la reforma laboral en el Congreso empezó a las 9.00 horas. La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, llegó al Pleno con la tranquilidad de que el real decreto-ley sea convalidado. Sin embargo, dijo que le "entristece" que "el debate de la reforma laboral se sitúe en el campo de las rivalidades partidistas".