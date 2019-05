Los partidos políticos se preparan para la última semana de campaña electoral para las elecciones del 26 de mayo. Sigue en directo toda la actualidad política de cara a los comicios municipales, autonómicos y europeos.

Iglesias: "No pido la luna", sino un "Gobierno de coalición"

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, reivindicó este sábado en un mitin en Sevilla, en el que arropó a la candidata de Adelante Sevilla a la alcaldía, Susana Serrano, que para su formación ha llegado la hora de gobernar. Iglesias dijo que no le pedirá “la luna" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para llegar a un acuerdo, sino que lo que busca es un Gobierno de coalición que aplique los artículos más sociales de la Constitución, entre los que leyó, con un ejemplar en la mano, los que se refieren al derecho al trabajo, a las pensiones, vivienda y energía.

“No planteamos un programa de máximos. Tenemos claro que un gobierno democrático tiene que ser un gobierno que apueste por la justicia social”, dijo. Ataviado con una camisa de color morado Podemos, precisamente en la tierra que ha manifestado sus cautelas a entrar en un gobierno con los socialistas y que ha creado la marca Adelante, en la que se integra Podemos, Iglesias dedicó buena parte del mitin a defender, ante un audiorio escéptico al respecto, que “ahora toca gobernar”.

“Si no fuéramos capaces de cambiar las cosas desde el gobierno, ¿Por qué la CEOE le dice a Sánchez que no gobiernen con nosotros? ¿Por qué temen que baje la factura de la luz si gobernando no se pudieran cambiar las cosas? ¿Por qué la banca internacional dice que no nos quiere en un consejo de ministros?”, se preguntó Iglesias en el acto. Informa Raúl Bocanegra.



Más de 5.000 personas en apoyo de Más Madrid

Una hora después de la hora a la que debía comenzar el acto central de la campaña seguía llegando gente a las puertas del Madrid Arena. Más Madrid ha conseguido evitar un 'pinchazo' en el acto central de campaña, pero tampoco han llegado llenar las gradas con las 7.000 personas que esperaban. Según los datos de la organización, unas 5.000 persona han acudido al recinto. Las entradas vendidas llegan hasta las 6.300 pero, también según Más Madrid, un acto del Ayuntamiento en el Paseo de Extremadura ha hecho que la gente que falta no haya podido llegar al acto.



Acto de Más Madrid en el Madrid Arena

Las primeras intervenciones han sido del Concejal de Desarrollo Urbano Sostenible y candidato al Ayuntamiento José Manuel Calvo y la candidata a la Comunidad de Madrid Clara Serra. El primer mensaje ha ido dirigido a las derechas y en defensa de las derechos de las mujeres y del colectivo LGTBI+: “Quiero lanzar un mensaje feminista a todos esos Abascal, Rivera y Almeida. A todos esos que avivan el rencor contra las mujeres y se acusan unos a otros de ser la derecha cobarde. A todos esos les decimos que ellos son los cobardes y que nos parecen los matones de toda la vida. Les decimos que también se puede ser valientes: para salir del armario hay que ser valiente y para dejar a un maltratador también hay que ser valiente. Y les decimos que el feminismo es de mujeres valientes”, ha asegurado Clara Serra.

Las gradas del recinto ferial se han ido llenando de pancartas con las caras de los candidatos al Ayuntamiento y a la Comunidad. También se veían muchas banderas LGTBI+ entre un público que coreaba Más Madrid y los nombres de Manuela e Íñigo. Informa Beatriz Asuar.

Carmena: “Estoy orgullosa de mis 75 años”

Manuela Carmena ha puesto el broche final al acto de su partido en el Madrid Arena. La parte de su discurso que más ha destacado ha sido el que ha lanzado contra las derechas a las que ha acusado de querer excluir a las personas migrantes y que son diferentes, pero también a las personas mayores: “Me ha parecido enormemente absurdo que se me tilde de una persona senil y pueril porque tengo 75 años. Estoy extraordinariamente orgullosa de tener 75 años porque tengo la enorme dicha de vivir en un país en el que tenemos una seguridad social que hace posible la vida y en una ciudad que es de las más longevas.

"Quien plantea que los mayores no tenemos sitio está privando al país de una fuerza que se necesita”. Carmena ha contestado así a la diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo que dijo este jueves que la alcaldesa ejerce una “política senil”.

La candidata al Ayuntamiento también ha mostrado su preocupación por las intenciones de Vox de “acabar con la dictadura progresista”. “No hay dictadura. Los que conocimos la dictadura sabemos que lo que hay ahora es lo contrario y parece que ellos sueñan con la dictadura”, ha asegurado la alcaldesa. Carmena ha defendido el progreso hacia el que avanza la sociedad y el que promete que quiere mantener desde el Ayuntamiento de la mano de Errejón en la Comunidad: “El progreso significa que hay personas capaces de idear que el mundo sea mejor y gracias al progreso tenemos derechos. Nosotros queremos seguir siendo la locomotora del progreso”. Informa Beatriz Asuar.

Sánchez: el PSOE habla de "justicia social y convivencia" y las derechas juegan "al parchís"

El presidente del Gobierno en funciones y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha animado a la ciudadanía a terminar "la faena" del pasado 28A apostando por el proyecto de "justicia social, convivencia y limpieza" que representa su formación en los ayuntamientos, frente al modelo de la derecha en el que, a su juicio, la derecha está jugando "una partida de parchís".

Según ha sostenido, en referencia a los presidentes de Cs, PP y Vox, respectivamente, el proyecto de "Rivera es Rivera, Casado es Casado y Abascal es Abascal". "Que no, que el 26 de mayo no estamos hablando del futuro de la derecha y de sus tres siglas", ha indicado.

En un mitin en Alicante, junto al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y al candidato a la Alcaldía, Paco Sanguino, el secretario general del PSOE ha incidido en que de cara al 26M solo los socialistas están hablando de "vivienda, empleo, reindustrialización, digitalización, educación, sanidad, dependencia, servicios sociales, de compromiso municipal".

Cs pide retirar ayudas públicas a quién apoye escraches



El candidato de Ciudadanos al gobierno de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha propuesto este sábado eliminar cualquier tipo de ayuda a las asociaciones que apoyen escraches que "ataquen a mujeres embarazadas, políticos, mayores, funcionarios o jueces".

Aguado ha formulado esta propuesta en un acto electoral en Lavapiés en el que ha presentado sus medidas contra la okupación y que ha acabado convertido en una bronca verbal entre los asistentes al mitin y unas veinte personas que han abucheado a Aguado y sus compañeros con pitos y gritos de "fascistas".

"Se os va a acabar el chollo (...) cero euros de subvenciones vais a tener, chicos, cero", les ha dicho Aguado, que se ha comprometido a eliminar cualquier ayuda pública a "todas las asociaciones que apoyen escraches que ataquen a mujeres embarazadas, políticos, mayores, funcionarios o jueces" y ha añadido: "El 27 de mayo vais a dejar de okupar viviendas".



Errejón: "A las citas históricas no se va arrastrando los pies”

Íñigo Errejón ataca a las derechas pero también pide a los “aliados” que pongan ganas a la campaña electoral: “A las citas históricas no se puede ir con las manos en los bolsillos y arrastrando los pies. Hay que ponerle pasión y ganas. Esta oportunidad histórica no se nos puede escapar”. El candidato a la Comunidad por Más Madrid también ha defendido que la división de las izquierdas en la región puede hacer que ganen: “En las elecciones generales tuvimos una buena noticia: conseguimos que no pasaran los que nos querían llevar a un país de hace 60 años. Ganamos los demócratas. Pero en Madrid todavía los números no daban. Había una ligera mayoría de la derecha, pero hoy las encuestas nos dicen que podemos conseguir una mayoría del cambio”.

Errejón ha asegurado que la única alternativa para mantener un gobierno progresista en el consistorio madrileño es votar a Manuela Carmena. Las encuestas electorales no dan a Madrid en Pie, la candidatura de Carlos Sánchez Mato, los votos suficientes para sobrepasar la barrera del 5% y tener representación. Si esto se cumple y se pierden los votos las derechas podrían sumar más que las fuerzas de izquierdas.

Durante el acto de Madrid Arena han hecho tándem un candidato del Ayuntamiento con otro de la Comunidad en cada intervención. Clara Serra y José Manuel Calvo, Mónica García y Pablo Soto, Rita Maestre y Emilio Delgado e Íñigo Errejón y Manuela Carmena. Como ha explicado Maestre la estrategia es clara: "Desde el Ayuntamiento hemos gobernados solos. Ahora, con esta performance, queremos demostrar que tenemos y queremos trabajar juntos". Informa Bea Asuar.

Casado prefiere que Cs se abstenga a nuevas elecciones



El líder del PP, Pablo Casado, ha asegurado este sábado que "prefiere" que sea Ciudadanos quien se abstenga o apoye una investidura del presidente de Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, a que se produzca una repetición de las elecciones o un acuerdo con Podemos y ERC.

En un acto en Málaga, junto al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y el alcalde de Málaga y candidato a la reelección, Francisco de la Torre, Casado ha criticado la actitud de Ciudadanos, a quien se ha referido como un partido "pomelo" que es "naranja por fuera y rojo por dentro".

Por, eso tras volver a rechazar la oferta de Sánchez para abstenerse en su investidura, ha instado a que lo haga la formación de Albert Rivera, a la que ha reprochado, junto a Vox, que en las generales por ser "un poco menos pequeños han malogrado la gobernabilidad en España" al dividir el voto de centro derecha el 28A

El PP cubre la fachada de Génova con fotos de candidatos



El PP cubrirá la fachada de su sede en Madrid con fotografías de sus candidatos a las elecciones del 26M y presidentes regionales junto con el lema "Hay partido", un lona que ya instaló la semana pasada en referencia a la "remontada" que espera del resultado del 28A.

La nueva cartelería, con los candidatos del PP a las alcaldías de las capitales de provincia, a las elecciones autonómicas, y de los presidentes regionales y de la candidata a las elecciones europeas, irá colocándose en la fachada de la sede nacional del partido, en la calle Génova de Madrid, a lo largo de los próximos días.

Fachada de la sede del PP con fotos de sus candidatos

El despliegue incluye una nueva lona, sobre la entrada principal del edificio, con los rostros del presidente del partido, Pablo Casado, y los candidatos a la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, al Ayuntamiento, José Luis Martínez-Almeida, y al Parlamento europeo, Dolors Montserrat.

Con el eslogan "Hay partido", el PP busca reivindicar un "espíritu ganador" en las próximas elecciones europeas, autonómicas y municipales y "refleja la unidad interna" del PP bajo el mando de Pablo Casado, según han explicado los populares.

Garzón hace un llamamiento para movilizara el voto

En un acto en Asturias, el candidato de IU ha afirmado que hace un mes "paramos a la derecha radicalizada, pero no podemos relajarnos este 26M". Para Garzón lo qe está en juego es "el modelo de país contra una derecha reaccionaria pero profundamente neoliberal”, y añadió que “el reto territorial no es sólo Cataluña, también la despoblación por falta de futuro que también sufre Asturias”.

En su discurso, Garzón llamó a la movilización del electorado, recordando que “Los barrios ricos votan más que los barrios pobres. Si hacemos pedagogía hay pelea y podemos ganarla”.

Mónica Oltra: "No vamos a dar cheques en blanco"

La vicepresidenta en funciones y portavoz de Compromís, Mónica Oltra, considera que "no es el momento" de pronunciarse públicamente sobre quién ocupará la Presidencia de la Generalitat dado que las negociaciones no están en esa fase y, además, "depende de todo lo que se haga antes". "Aquí no hay cheques en blanco, y menos antes de saber qué se va a hacer, que no se crea nadie que vamos a dar cheques en blanco", ha subrayado.

En una entrevista concedida a Europa Press tras el arranque de la X Legislatura en Les Corts Valencianes, Oltra ha afirmado que va a ser "muy diversa y plural" y espera que haya al menos "un clima de cortesía y de educación" pese a las discrepancias políticas".

Sobre la llegada de Vox al parlamento valenciano, ha celebrado que los valencianos les hayan dejado en la oposición pese a que pensaban que "iban a sacar el oro y el moro", al tiempo que ha lamentado que "un partido de extrema derecha, enemigos de la democracia, aprovechan un sistema de libertades y democracia para acceder a las instituciones y cargárselo".

Navarra afronta las elecciones más abiertas



Navarra afronta las elecciones autonómicas con uno de los panoramas más abiertos de las últimas legislaturas, con la práctica certeza de que ningún grupo obtendrá la mayoría absoluta y la incertidumbre de qué pactos inclinarán la balanza en un Parlamento en el que, por primera vez, entrará Ciudadanos, de la mano de UPN y junto al PP en Navarra Suma.

Tanto el CIS como las diferentes encuestas sitúan a esta plataforma como la ganadora, pero sin mayoría absoluta, por lo que necesitaría llegar a acuerdos que a priori parecen complicados puesto que el PSN, en ascenso y con aspiraciones a liderar el próximo Gobierno, ha asegurado que no le dará su apoyo. Si la del PSN fuera la lista más votada, NA+ ha avanzado que apoyaría su investidura.

Mientras, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e Izquierda-Ezkerra, los cuatro grupos que sustentan el Ejecutivo que preside Uxue Barkos, han mostrado su disposición a revalidar su acuerdo, pero, según las encuestas, no alcanzarían la mayoría suficiente, lo que hace que de nuevo las miradas se centren en el PSN, que, mientras en el caso anterior tiene al PP como línea roja, en éste tiene a EH Bildu.

Resultados 2015 (50 escaños)

Calvo: "hay que seguir feminizando el mundo rural"

La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, ha asegurado este sábado que "hace falta seguir feminizando el mundo rural y el trabajo de las mujeres en el campo", donde "todavía queda mucho camino que recorrer en materia de igualdad".

Las declaraciones las realizó durante una visita a la XIX Feria Internacional de Aceite de Oliva e Industrias Afines, Expoliva 2019, acompañada, entre otros, por el delegado del Gobierno en Andalucía, Lucrecio Fernández; la subdelegada en Jaén, Catalina Madueño; y el presidente de la Diputación, Francisco Reyes.

Calvo se ha detenido en la situación de las mujeres en el mundo rural y, en espacial en la agricultura, y ha afirmado que: "Trabajan duro, no ganan lo mismo, todavía queda mucho por desarrollar de la decisión que tomamos en otra administración socialista en 2011 para que las mujeres tuviesen también a su nombre los registros y las propiedades del mundo agrario, la titularidad de las propiedades".



Podemos ve más cerca encabezar ministerios

La agilidad con la que el PSOE y Podemos han cerrado el acuerdo para la Mesa del Congreso ha apuntalado en la formación morada la convicción de que contará con ministerios en el próximo gobierno de Pedro Sánchez, del mismo modo que autonomías y municipios conformarán tras el 26 de mayo gobiernos de coalición.

La tesitura de dirigir al menos un ministerio de peso lleva a la formación morada a preparar la maquinaria para un nuevo ciclo en el que necesitará personal técnico, con equipos más especializados y una solidez que les permita gestionar de forma pulcra la Administración, apuntan a Efe fuentes de la cúpula de Podemos.

Esas fuentes dan por hecho de que de las negociaciones se saldrá con un gobierno de coalición con presencia de cargos de la formación morada y no de independientes, y, sin revelar la posición mantenida por Pedro Sánchez durante las conversaciones, señalan la sensación de que el presidente en funciones está abierto a esa posibilidad.

La relación de Pedro Sánchez con el secretario general de Podemos es ahora buena y fluida, pero, si se vuelven las tornas, la cúpula de Podemos no está dispuesta a dar al PSOE un cheque en blanco en la investidura y reivindicará estar en el gobierno "hasta las últimas consecuencias".

Un grupo de personas irrumpe en un acto de Cs

Un grupo de unas diez personas ha irrumpido este sábado en un acto celebrado por Ciudadanos sobre okupación al grito de 'Iros del barrio, fascistas', 'Fuera de aquí' y con abucheos a la que en ese momento tenía la palabra, la concejal de la formación 'naranja', Sofía Miranda.

En ese momento, la concejal, que no se ha achantado, ha asegurado que han decidido celebrar dicho acto en la Plaza de Lavapiés y porque Ciudadanos "no renuncia a estar en una sociedad libre como es Madrid frente a aquellos que les quieren callar".

"Qué pena tener que venir así, que rompan la democracia, la libertad y no tener respeto, qué pena. Gentuzas como vosotros quieren okupar las casas de estos vecinos. El 26M vamos a desokupar Cibeles", ha dicho.