El mensaje navideño del rey Felipe VI marca la agenda política de la Nochebuena y el día de Navidad. Miembros de los diferentes partidos han aprovechado la red social Twitter para comentar el discurso. Las formaciones de izquierdas han echado de menos que el jefe de Estado condenara los escándalos de su padre Juan Carlos I y que hable de "principios éticos" pese a las circuntancias que hoy rodean a la Corona.

Mientras, y aunque en su tradicional aparición el rey no mencionara la violencia de género, el drama de la inmigración o los chats de militares ultras, los partidos de derechas han aplaudido las palabras del monarca.

Echenique critica que no "condene actividades corruptas"

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha criticado este jueves que Felipe VI no haya "condenado explícitamente las actividades corruptas de Juan Carlos I y su evasión fiscal" durante el mensaje de Navidad pronunciado por el monarca. "Podría haber explicado por qué ocultó (durante dos elecciones generales) que (al menos) desde marzo de 2019 conocía los negocios turbios de su padre y por qué sólo lo reconoció el 15/03/2020, con España en shock por el confinamiento y tras publicarlo el Telegraph", ha señalado a través de su cuenta en la red social Twitter.

"Podría haber condenado explícitamente las actividades corruptas de Juan Carlos I y su evasión fiscal. Pero no. Nada de nada. Nos ha dicho un montón de cosas que ya sabíamos y, respecto del elefante en la habitación, se ha citado a sí mismo en 2014... como si no hubiera novedades", ha agregado.

En esta línea se ha expresado el presidente de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens, quien ha dicho que "Felipe VI ha tenido palabras para todos y todas menos para su padre". "Solo esperamos que devuelvan el dinero defraudado, se sometan a la justicia y al sufragio colectivo. Hoy el emérito ha dejado en la Zarzuela un elefante más grande que el de Botsuana", ha zanjado.

Errejón: "Han sobrado palabras y faltado explicaciones"

El líder de Más País, Íñigo Errejón, ha cargado este jueves contra Felipe VI y ha indicado que "no debería hablar de principios éticos si no está dispuesto a rendir cuentas por los escándalos de su padre".

"Felipe VI no debería hablar de principios éticos si no está dispuesto a rendir cuentas por los escándalos de su padre en una institución hereditaria", ha señalado a través de su cuenta en la red Twitter. "Han sobrado palabras y faltado explicaciones", ha valorado en un breve mensaje publicado tras el mensaje de Navidad ofrecido por el monarca.

Rufián ironiza sobre el discurso: "¿Ha colado?"

El portavoz parlamentario de Esquerra Republicana (ERC), Gabriel Rufián, ha ironizado sobre el mensaje de Navidad de Felipe VI con una encuesta improvisada en la red social Twitter en la que ha preguntado si el discurso "ha colado" junto a tres noes.

"¿Ha colado el #DiscursoDelRey?", ha preguntado Rufián, quien ha adjuntado la misma respuesta junto a las opciones de responder, retuitear y dar me gusta a su mensaje. "Tan malo no será si nunca ha perdido unas elecciones", había señalado previamente sobre el monarca.

El portavoz de ERC en el Parlamento ha publicado además una serie de imágenes de la serie de televisión Los Simpsons para bromear sobre el mensaje de Felipe VI, incluida una referencia al rey emérito, Juan Carlos I.

Torra: los "escándalos" del emérito son también de Felipe VI

El expresidente de la Generalitat Quim Torra ha apostado este jueves por elegir entre "monarquía española o república catalana" tras el mensaje de Navidad de Felipe VI, antes de agregar que los "escándalos" que afectan al rey emérito son también "sus escándalos".

"Los escándalos de su padre son sus escándalos. O monarquía española o república catalana", ha dicho Torra a través de su cuenta en Twitter, donde ha citado un mensaje del medio 324cat titulado: "El rey esquiva los escándalos de su padre, pero defiende que la ética 'obliga a todos'.

Borras critica que cite principios éticos sin "sonrojarse"

La portavoz de JxCat en el Congreso, Laura Borràs, ha criticado este jueves a Felipe VI por "hacer mención de principios democráticos, morales, éticos y de coherencia" durante su discurso de Navidad "sin sonrojarse".

"El hijo del rey (d)emérito ha osado hacer mención a principios democráticos, principios morales y éticos y de coherencia con sus convicciones y ni se ha sonrojado", ha manifestado la política, que será candidata de JxCat a las elecciones a la Presidencia de la Generalitat.

Así, ha criticado también que el monarca "haya acabado hablando de 'el espíritu renovador que inspira mi reinado'". "Monarquía y renovación es un oxímoron", ha sostenido, junto al hashtag #Coronafail.



Iñarritu: "No ha mencionado el escándalo ni la huida"

El diputado de EH Bildu Jon Iñarritu se ha preguntado este jueves "para qué sirve un rey" y ha cuestionado si el mensaje de Navidad de Felipe VI ha estado "a la altura", antes de criticar que "no haya mencionado el escándalo de Juan Carlos I".

"No ha mencionado el escándalo de JCI (Juan Carlos I) ni su huida. No ha aclarado su papel en la trama. No ha pedido perdón a Catalunya por su discurso del 3-O. No ha dicho ni mu sobre los pronunciamientos de militares ultras", ha criticado.

"¿Para qué sirve un rey?", ha añadido a través de su cuenta en la red social Twitter, un mensaje que ha sido retuiteado por Oskar Matute, diputado del partido en el Congreso de los Diputados.

Casado describe como "impecable" el mensaje de Felipe VI

El líder del Partido Popular (PP), Pablo Casado, ha descrito este jueves como "impecable" el mensaje de Navidad de Felipe VI, al que ha definido como "un gran rey", al tiempo que ha agregado que el monarca "defiende la unidad nacional, la concordia constitucional y la ejemplaridad de las instituciones".

"En un mensaje impecable, Felipe VI muestra su cercanía con los españoles que peor lo pasan por la pandemia y la crisis", ha dicho Casado a través de su cuenta en la red social Twitter. "Juntos superaremos esta situación con un gran rey al frente", ha señalado.

Arrimadas resalta que "España saldrá adelante"

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha compartido una parte del mensaje de Navidad de Felipe VI en el que el monarca ha destacado que "España saldrá adelante", haciéndose eco además de la apuesta del rey por la "unión" y la "solidaridad".

"En el año más difícil, comparto las palabras del rey: 'España saldrá adelante. Con esfuerzo, unión y solidaridad. Con todos y para todos'", ha indicado Arrimadas a través de su cuenta en la red social Twitter. "Lo lograremos apoyándonos en los grandes pilares que conforman nuestra sociedad civil, la Constitución, la UE y nuestros valores éticos", ha apuntado.

Abascal y Vox comparten parte del mensaje de Felipe VI

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha compartido parte del mensaje de Navidad de Felipe VI, algo que también ha hecho su partido tras el discurso del monarca: "Con esfuerzo, unión y solidaridad, España saldrá adelante".

Abascal, que, al igual que su formación, ha adjuntado el hashtag #VivaElRey a su mensaje, se ha hecho eco de parte del mensaje. "Felipe VI: No somos un pueblo que se rinda o se resigne en los malos tiempos. No va a ser nada fácil superar esta situación y en cada casa lo sabéis bien. Pero yo estoy seguro de que vamos a salir adelante. Con esfuerzo, unión, y solidaridad España saldrá adelante".