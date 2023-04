Don Benito y Villanueva de la Serena afrontan unas elecciones "determinantes" para su fusión

Los municipios extremeños de Don Benito y Villanueva de la Serena afrontan el próximo 28 de mayo unas elecciones "determinantes" para su fusión prevista en 2027. Los habitantes de ambas localidades decidieron su unión en una consulta popular el 20 de febrero de 2022. En el primero, el sí solo llegó al 66,2%, mientras que en el segundo, la opción favorable alcanzó un 90,49%.



"La ciudadanía es consciente de los beneficios que traerá la fusión. Si entiende lo contrario, será su decisión y la respetaremos como debe ser", responde a Público el alcalde socialista de Don Benito, José Luis Quintana, sobre si este proceso está en riesgo en caso de que el consistorio cambie de color tras la futura cita con las urnas.

Si bien, no pasa por alto la creación de un nuevo partido que abandera el rechazo al proyecto de fusión. "Su planteamiento estaría en un espacio de normalidad si no fuera por los métodos agresivos, difamatorios e insultantes que han venido utilizando hasta ahora en todos los medios en los que se manifiestan. Y eso les deslegitima y les aparta del debate público absolutamente", explica el alcalde, quien ostenta el bastón de mando de esta localidad de más de 37.000 habitantes desde los comicios municipales de 2015.

Asimismo, destaca la reciente actitud del PP de Don Benito de cara al mandato expresado por los ciudadanos hace un año, a pesar de haber apoyado esta propuesta de forma expresa. "Ahora se encuentra en zona de nadie porque su actual candidato [Pedro Noblejas] se ha instalado en una indefinición poco justificable, cuando además ese partido, a nivel regional y en Villanueva de la Serena, continúa apoyando decididamente este proyecto", remacha José Luis Quintana.

En este sentido, su homólogo de Villanueva de la Serena (26.000 habitantes), el también socialista Miguel Ángel Gallardo, alerta de esta "falta de unanimidad" en Don Benito. "Es importante que, de cara a la siguiente legislatura, continuáramos ambos en los ayuntamientos", señala a Público el regidor villanovense serón, quien ocupa la alcaldía desde 2003.

Ambos coinciden en que la próxima cita con las urnas, en la que se dirimirá si siguen contando como hasta ahora con la confianza de la gran mayoría de sus paisanos (el PSOE ostenta 14 concejales de 21), será "decisiva" para culminar este proceso que dará lugar al nacimiento de Vegas Altas.

El paso 3 de marzo se dio un paso decisivo en este sentido con la firma del protocolo por parte de cinco ministerios del Gobierno central (Política Territorial, Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Cultura y Deporte, Justicia y Hacienda y Función Pública), la Junta de Extremadura, la Diputación de Badajoz y los ayuntamientos de ambas localidades.

Miguel Ángel Gallardo, con cinco legislaturas a sus espaldas, y José Luis Quintana, con dos, vuelven a presentarse a estas elecciones con la intención de no volver a hacerlo en las siguientes, una vez la fusión sea efectiva. "Nos presentamos para cerrar todo esta etapa, ya que ahora se viene un proceso administrativo".

Y es que, según cuenta el regidor, en enero del 2027 se disolverían ambas corporaciones, habría una gestora, "pero en este caso voluntaria", matiza. "Si en ambas corporaciones sigue el PSOE, está garantizado la fusión. Estoy convencido de que el escenario será favorable, pero no voy engañar: las elecciones serán determinantes", afirma.

¿Cómo conjugar el futuro de los municipios con la fusión en el horizonte?

Hasta que ese momento llegue, hay cuatro años por delante, que "no son muchos y hay mucho trabajo por hacer", apostilla Gallardo. Por ende, ambos candidatos socialistas llevarán en su programa una parte centrada en su municipio y la otra, en la futura ciudad de Vegas Altas. "No entiendo que los partidos que se presenten no lleven una parte que sea conjunta", ahonda.

"Nuestra campaña electoral se centra en difundir los proyectos que queremos poner en marcha para mejorar la vida de la ciudadanía de Don Benito y de sus Entidades Locales Menores. La fusión es un instrumento ilusionante para una mayoría de ciudadanos, pero que será un elemento más del proceso de crecimiento por el que camina Don Benito para liderar el futuro económico de la región. No podemos tomar estas elecciones como la última parada, porque no lo es", cuenta José Luis Quintana.



En cuanto a las medidas comunes, el primer edil de Villanueva de la Serena apunta varios retos: "Habrá que plantear una nueva relación de puestos de trabajo; en materia urbanística, queremos refundir ambos planes generales y establecer una zona donde se establecerá el embrión de la futura ciudad; y en materia económica, unificar la tesorería y contabilidad". Todo ello con la vista puesta en 2027, cuando la primera unión en España de estas características se haga efectiva.