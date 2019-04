La igualdad y la lucha contra la violencia de género nunca ha estado tan presente en las propuestas y compromisos electorales de los distintos partidos. Ninguno ha prescindido de incluir medidas específicas en sus programas electorales para las elecciones generales del 28 de abril, aunque sea para oponerse a las ellas e intentar hacer retroceder las conquistas, como en el caso de Vox.

Una rápida mirada a los programas de los cinco partidos analizados por este diario (PP, PSOE, UP, Cs y Vox), dan las primeras pistas globales. Si las palabras feminismo o feminista aparece 37 veces reflejada en el programa del PSOE y otras 16 en el de Unidas Podemos, su numero desaparece cuando nos movemos hacia la derecha del espectro político. Ni el Partido Popular, ni Ciudadanos la mencionan una sola vez en sus programas, y Vox sólo lo hace para exigir la supresión de los organismos que se ocupan de esta cuestión.

Siguiendo con la brocha gorda del contenido, cabe resaltar el lugar que ocupa en cada programa los tema de igualdad y violencia de género. Si los propuestos por PSOE y Unidas Podemos lo desarrollan a lo largo de varios de sus apartados (economía, estado del bienestar, feminismo e igualdad, democracia y ciudadanía, justicia social...), los programas del Partido Popular, de Ciudadanos y de Vox coinciden en acumular las medidas sobre feminismo bajo el epígrafe de sus programas destinados a la familia.

Estas son algunas de las propuestas más destacadas de los distintos partidos:

Violencia machista

Todos los partidos, excepto Vox, asumen el compromiso de cumplir e impulsar las medidas del pacto de Estado contra las violencias de género, aprobado en en el Congreso en septiembre de 2017.



- PSOE. Entre las medidas que proponen los socialistas, destaca el compromiso de modificar el Código Penal para poner en el centro el consentimiento. "Si una mujer no dice que sí, todo lo demás es no". Además, esta modificación suprimiría el delito de abuso, dejando la agresión sexual como única tipo de delito de agresión. Los socialistas plantean, también, recuperación del Observatorio de Salud de las Mujeres, para planificar políticas de salud con perspectiva de género y contribuir a luchar contra la violencia contra las mujeres. Se comprometen a seguir trabajando para "desterrar" el Síndrome de Alienación Parental (SAP) "que no está reconocido por la comunidad científica".

Apuesta también por potenciar el funcionamiento o crear unidades de valoración forense y oficinas de atención a las víctimas.



- PP. Entre las principales propuestas de los populares en relación a la violencia machista, figura modificación del Código Penal para extender la prisión permanente revisable a algunos casos de violencia de género. También reflejan el compromiso de poner en marcha protocolos para la detección y actuación contra la violencia de género en los colegios e incrementar el número de policías especializados en protección y seguridad de las víctimas.



- UP. Entre las medidas que propone la formación morada, resalta la puesta en marcha de un Plan Estatal de Lucha contra las violencias machistas que tendrá una dotación anual de 600 millones de euros. También se comprometen a implementar un Plan Integral de compensación, reparación y recuperación para las mujeres que padecen violencia machista dotado con una prestación de 900 euros (el salario mínimo interprofesional) por un periodo de seis meses.

Al Igual que el partido socialista, Unidas Podemos se compromete a colocar el consentimiento en el centro del debate político en torno a las relaciones sexuales y modificar el Código Penal para pasar del "No es no" al "Solo sí es sí" y que esta sea la pauta que se siga en cualquier relación. La formación morada se compromete, además, a actualizar la definición de violencias machistas, para que englobe a todas las violencias y no sólo a las que tienen lugar en el ámbito de la pareja.



- Ciudadanos. La formación que preside Albert Rivera propone aprobar una Ley Orgánica de igualdad de trato y no discriminación que permita trasponer "adecuadamente la normativa de la Unión Europea y ofrecer protección a todas las víctimas de discriminación". Otra de las medidas de su programa tiene que ver con el control riguroso de los fondos destinados a combatir la violencia de género. Incluyen la puesta en marcha de una ley para prevenir, asistir y proteger a las mujeres frente a la violencia sexual y ampliar las competencias de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer para que juzguen todos los delitos que supongan violencia machista.



- Vox. Las pocas medidas que contiene su programa sobre esta materia, exige derogar la ley contra la violencia de género y sustituirla por otra de violencia intrafamiliar; perseguir las denuncias falsas y crear una ley de protección de la familia "natural".

Vientres de alquiler, prostitución, aborto y custodia



- PP. El programa del Partido Popular no contiene ninguna medida sobre el aborto. Por el contrario, sin nombrarlo la única mención de su programa sobre el tema tiene que ver con la maternidad y propone la puesta en marcha de oficinas municipales de Ayuda a la Mujer Embarazada "para que ninguna mujer deje de ser madre por su situación económica, social o familiar". Sobre la trata, propone la aprobación de una Ley Integral contra la Trata de Seres Humanos que contemple toda forma de explotación contra mujeres y niñas. No contiene medidas contra los vientres de alquiler ni la prostitución.



- PSOE. Los socialistas se oponen rotundamente en su programa a los vientres de alquiler y rechazan la implantación de la custodia compartida si esta es impuesta. Proponen la creación de una ley integral contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, y es el único partido que propone abolir la prostitución. También se comprometen a devolver el derecho de las menores de 16 y 17 años a decidir sobre su maternidad, sin necesidad del consentimiento paterno, tal como estaba originalmente en la ley de 2010 y que fue derogada por el PP.



- UP. Unidas Podemos también lleva en su programa recuperar la independencia de las jóvenes de 16 y 17 años a decidir sobre su embarazo. Sobre trata, proponen la aprobación de una ley Integral que asegure la coordinación de todas las administraciones y prohíba su encierro en CIEs y su deportación, así como una ley de asilo que proteja a las estas víctimas.



- Cs. Ciudadanos incluye en su programa el compromiso de aprobar una Ley de Gestación Subrogada, que sea altruista y garantista, "para que las mujeres que no pueden concebir y las familias LGTBI puedan cumplir su sueño de formar una familia". En relación a la custodia compartida, afirma que es la opción preferida en casos de separación o divorcio.



- Vox. El partido liderado por Abascal se manifiesta en favor de la custodia compartida "como regla general y proteger el derecho de los menores a relacionarse con ambos progenitores y con sus abuelos". Incluye en su programa la prohibición de los vientres de alquiler y toda actividad que cosifique y utilice como producto de compra venta a los seres humanos.

Conciliación e igualdad laboral



- PP. El Partido Popular contempla en su programa otorgar incentivos fiscales para las empresas que contraten mujeres después de la maternidad, así como la aprobación de un Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades 2019-2022.

Proponen que sean las propias compañías las que fijen objetivos sober igualdad, y proponen promover un plan contra la brecha salarial en España.



- PSOE. Entre las propuestas socialistas sobre igualdad laboral, destaca la aprobación de una ley para garantizar la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación. El partido de la rosa se compromete, además, a ratificar el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para "consolidar la igualdad de derechos laborales y de Seguridad Social de las personas, en su inmensa mayoría mujeres, que trabajan como empleadas domésticas".

Entre las medidas que proponen para impulsar la corresponsabilidad y "desfeminizar" los cuidados figura la de culminar el programas de permisos parentales iguales y no transferibles para hombres y mujeres hasta alcanzar las 16 semanas para ambos progenitores en un plazo de tres años.



- UP. La propuesta estrella de Unidos Podemos es la de blindar en los cuidados en la Constitución, que tienen que ser definidos como un "derecho fundamental" y que garantice tanto su acceso, como su financiación suficiente. Proponen también acabar con la brecha salarial a través de una ley de igualdad retributiva que considerará discriminación una diferencia de más del 20% en las retribuciones de las empresas y que será denunciable judicialmente.

En lo que respecta a los cuidados, propone la implantación de un sistema universal, público y suficiente, que "permitirá aumentar el número de personas dependientes atendidas hasta llegar a los 1,6 millones y crear hasta 400 000 nuevos empleos".

Otra de las apuestas que incluyen es la ampliación de los permisos de paternidad y maternidad iguales e intransferibles, serán de 16 semanas para ambos progenitores de forma inmediata y que si irá incrementando a razón de dos semanas por año hasta alcanzar las 24 semanas (medio año).



- Cs. Cuidadanos propone ampliar y equiparar los permisos de paternidad y maternidad hasta las 16 semanas e incluir una bonificación de dos semanas extra si se agotan todas las anteriores.

Entre las medidas de igualdad laboral, contemplan la bonificación de 100 euros mensuales (1.200 anuales) durante dos años de las "cotizaciones sociales de las trabajadoras que se reincorporen a su trabajo o sean contratadas en otro después de su permiso de maternidad". Como forma de impedir la discriminación en el acceso al trabajo, su proponen promover los currículums neutros (en los que no se sabe el sexo del demandante).



- Vox. Este partido no propone ninguna medida sobre conciliación ni de promoción de las mujeres en el ámbito laboral. En todo caso sólo una que va en contra de estas ideas: "ampliar el vigente permiso por maternidad a 180 días (seis meses) que se prolongaría a un año en el caso de hijos con discapacidad".