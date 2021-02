Unas declaraciones fruto de la estrategia propia de una campaña electoral. En esta categoría encajan las valoraciones de Pablo Iglesias acerca de la democracia en España para la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero.

En una entrevista en el diario ARA el vicepresidente segundo del Ejecutivo aseguró hace unos días que "como vicepresidente del Gobierno español" tiene que reconocer que "no hay una situación de plena normalidad política y democrática en España cuando los líderes de los dos partidos que gobiernan Catalunya, uno está en prisión y el otro en Bruselas", en referencia a Oriol Junqueras y Carles Puigdemont.

La portavoz ha sido preguntada por esta cuestión este martes en la rueda de prensa posterior a la celebración del Consejo de Ministros. "Las declaraciones que se puedan escuchar estos días tienen que contextualizarlas en el marco de la campaña electoral. Fuera de ese marco creo que no se comprenderían, pero ahora en este contexto adquiere un cierto sentido", ha asegurado Montero.

En este sentido, ha explicado que Iglesias no solo es vicepresidente de Derechos Sociales del Gobierno, sino secretario general de una formación, Unidas Podemos, que se presenta a las elecciones autonómicas (En Comú Podem) que se celebrarán el próximo domingo, 14 de febrero, en Catalunya.

La portavoz también se ha alineado con la valoración que el lunes protagonizó el ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, que aseguró que las palabras de Iglesias buscaban profundizar en la mejora del sistema democrático: "Se enmarcan estas palabras en una tarea de mejorar la democracia. Hay que tender a la perfección y responden a la necesidad de legitimar la política, sobre todo ante la gente joven que a veces se siente alejada de lo que hacemos. Son una expresión de su vocación (la de Iglesias) por mejorar la calidad democrática", ha dicho Montero.

"Son políticos presos, no presos políticos"

Eso sí, aunque la portavoz no ha querido entrar a la polémica y ha avanzado que este tema no se ha hablado en ningún momento en la reunión del Consejo de Ministros, sí que ha querido dejar claro que las palabras de Iglesias eran suyas y que, a pesar de que las pronunció en calidad de vicepresidente, no coincidían con la postura oficial del Ejecutivo.

"España es una democracia plena, consolidada, de las 23 democracias más consolidadas del mundo; no porque lo dice este Gobierno, sino porque así nos sitúan en los rankings de organismos independientes. Esta es la posición del Gobierno en esta materia: para este Ejecutivo no hay ninguna duda de que España es una democracia plena", ha insistido.

Montero se ha referido en concreto al asunto del que hablaba Iglesias cuando afirmó que no había una situación de plena normalidad democrática: los presos del procés: "Siempre hemos dicho que son políticos que se encuentran presos. En este país no existen presos políticos", ha reiterado.