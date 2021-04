La clave está en los votantes de Ciudadanos de 2019. Así lo entienden en el PSOE y en La Moncloa tras estudiar al detalle la encuesta realizada por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) sobre las elecciones en la Comunidad de Madrid del 4-M.

En éste sondeo del CIS y otras encuestas que manejan los socialistas hay prácticamente un empate en votos entre la izquierda y la derecha que, salvo los caprichos que arroje el reparto de escaños la Ley D´Hondt, dibuja también un empate en diputados entre ambos bloques como refleja el CIS, aunque pueden darse muchas variantes.

Por ello, los estrategas del PSOE fían el vuelco que pueda posibilitar una "mayoría progresista" en Madrid a un mayor trasvase de votos a los socialistas de los electores que optaron por el partido naranja de 2019. De hecho, hay estudios que muchos de esos votantes lo fueron anteriormente del PSOE.

Sin embargo, la propia encuesta del CIS refleja que la mayor parte de los 26 diputados que obtuvo ciudadanos hace dos años van a parar al Partido Popular, mientras que los socialistas sólo lograrían arañar un parlamentario más.

Los analistas del PSOE, no obstante, creen que está cambiando el escenario con la intensa precampaña que han emprendido los socialista y que, según dicen, están poniendo en duda que la candidata del PP, Isabel Díaz Ayuso, vuelva a hacerse con el Gobierno de la Comunidad Autónoma.

Aseguran que en esto han influido dos factores: el mensaje de moderación de Gabilondo (creen que ha calado las ideas de "soso, serio y formal" y de un "un Gobierno serio") y que prácticamente todos los sondeos dan por hecho que Ciudadanos no llegará al 5% de los votos y no entrará en la Asamblea. Hay que apuntar que el CIS en voto directo sólo le da un 2% al partido de Inés Arrimadas.

De ahí el llamamiento hecho este lunes por Gabilondo de apelar directamente a los votantes del partido naranja, porque existe el convencimiento de que son el factor decisivo para que puede haber un cambio de Gobierno en la Comunidad de Madrid.

Las fuentes consultadas también reconocen que Ayuso "está muy fuerte" y está llevándose la mayor parte del voto de Ciudadanos y una gran parte de votantes de Vox en el 2019. Sin embargo, se apunta que la todavía presidenta madrileña "puede morir de éxito" y hasta dejar fuera a la ultraderecha de la Asamblea de Madrid. No obstante es más un deseo que una realidad, porque en el PSOE se admite que lo más probable es que Vox "puntuará por la mínima" y terminará teniendo representación parlamentaria, es decir, que superará la barrera del 5% de los votos.

"El desempate está en sus manos"

Por ello, lo que queda de precampaña antes de fijar un nuevo mensaje cuando se vaya acercando la fecha electoral, los socialistas se centrarán en llamar al anterior votante de Ciudadanos. "El desempate estará en sus manos", repiten como si fuera ya un lema.

De ahí justifican los mensajes de Gabilondo de rechazar a un pacto con Pablo Iglesias y Unidas Podemos, porque es algo que no gusta entre los votantes del partido naranja. No obstante, ambos partidos son conscientes de que si suman frente a Ayuso habrá acuerdo para gobernar. De hecho, en el PSOE hay satisfacción que nunca van a confesar públicamente por el hecho de que la candidatura de Iglesias haya despejado cualquier fantasma de que el partido morado pudiera no entrar en la Asamblea de Madrid, como le auguraban los primeros sondeos.

Lo cierto es que la encuesta de CIS ha animado a los socialistas que creen que 'hay partido', algo que no tenían tan claro cuando Ayuso convocó las elecciones. "Quedan muchos días y muchos electores suelen decidir en la recta final. Pero hemos entrado bien en la precampaña", aseguran en el PSOE.