Pablo Casado ha abierto este viernes la puerta a que Vox pueda entrar en un posible Gobierno de derechas: "Si al final Vox y Ciudadanos tengan diez escaños o tengan 40, van a tener la influencia que ellos quieran tener para entrar en el Gobierno o para decidir la investidura o la legislatura". El presidente del PP también ha aconsejado a los partidos de Santiago Abascal y Albert Rivera "no pisarse la manguera" para sumar entre los tres.

En una entrevista en Esradio, Casado ha afirmado que si gana las elecciones este domingo hablará con Ciudadanos y revalidará con Vox el acuerdo que alcanzaron en Andalucía. "Lo llevo diciendo toda la campaña", ha apuntado, antes de dejar claro que no se arrepiente "de la foto de Colón".

"Yo me entiendo con Vox y me entiendo con Ciudadanos, aunque ellos ni se hablan", ha señalado. El líder del PP tiene muy claro que su adversario es Pedro Sánchez y ha recordado que ya demostró "generosidad y responsabilidad" al ofrecer tanto a Vox como a Cs pactos preelectorales "para ir juntos". Por eso, ha considerado que ahora la legitimidad" de proponer "unir el voto, porque Sánchez es el caballo de Troya de Otegui, de Puigdemont, de Torra y de Rufián", ha subrayado.

Asimismo, el líder del PP ha avisado del "error" de la estrategia de enfrentamiento de Rivera. Ha admitido no entender que el presidente de Cs esté cargando contra el PP y le ha reiterado, como hiciera en los debates electorales a cuatro de esta semana, que "no se equivoque de adversario". "Ni sus electores ni los míos entenderían que no nos entendiéramos", ha señalado. En este sentido, Casado ha expresado sus dudas sobre si realmente el partido naranja ha cerrado la puerta del todo al PSOE. "Rivera juró que no iba a apoyar a Sánchez ni a Susana Díaz (en Andalucía) y lo hizo, y no me cabe la menor duda de que si suman, pactará con el PSOE", ha subrayado.

Casado ha asegurado tener "la política de pactos muy clara: yo no voy a apoyar a Pedro Sánchez" porque no piensa "facilitar un Gobierno para que salga del rositas el PSOE" que ha sido capaz, según el presidente del PP, de llegar al Pacto de Pedralbes en Catalunya y de apoyar la Ley de Abusos Policiales en el País Vasco. Por todo esto, "Pedro Sánchez es invotable", ha remachado.