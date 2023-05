Empates el 28M: las alcaldías que se decidirán con una moneda al aire

El Partido Popular ha conseguido la victoria en las elecciones municipales de este 28 de mayo en el conjunto del país. Pero no en todos los pueblos de España el ganador de las elecciones está tan claro. En varios ha habido un empate en primera posición y es probable que se acabe decidiendo por sorteo quién ocupa la alcaldía durante los próximos cuatro años.

Es lo que ha sucedido en Rasquera (Tarragona), Sant Feliu de Buixalleu (Girona) o Valle del Zalabí (Granada). En estos municipios ha habido dos partidos que han empatado en primera posición con la misma cantidad de votos. Al menos según los datos provisionales del Ministerio del Interior. El primer paso lo darán las Juntas Electorales de Zona al hacer el escrutinio general —el recuento real y definitivo de los resultados electorales— este viernes 2 de junio. En algún municipio se podría romper el empate. Pero si se mantiene, será el azar quien decida el vencedor de las elecciones.

Una papeleta rota

En Valle del Zalabí, un pueblo de 2.087 habitantes, el PSOE obtuvo 646 votos. Los mismos que el PP. Las candidaturas de los dos grandes partidos eran las únicas que se presentaban en este municipio. Valle del Zalabí cuenta con 11 concejales en el consistorio. Los resultados del 28M otorgan cinco al PSOE y cinco al PP, lo que no está claro es quién se tiene que quedar con el undécimo regidor. Si el empate persiste tras el escrutinio general del viernes, un sorteo deberá decidir qué partido consigue ese último concejal y, por tanto, la mayoría absoluta y la alcaldía.

En Valle del Zalabí tanto PP como PSOE obtuvieron 646 votos; si el recuento final no varía el resultado, habrá un sorteo para escoger al alcalde

Pero el PSOE local, que actualmente es quien tiene la alcaldía, tiene esperanza en una papeleta. El alcalde y candidato del PSOE el 28M, Manuel Sánchez, explica a Público que en uno de los sobres de la votación había una papeleta del PP "rota por la parte inferior". La mesa electoral decidió contabilizar ese voto y el PSOE ha reclamado que se declare nulo. La decisión la tomará la Junta Electoral de Zona este viernes en el recuento definitivo.

Si el voto se declara nulo, el PSOE podría quedarse un voto por delante y obtener la alcaldía. Si mantiene su validez, en principio el empate sería definitivo y un sorteo debería decidir qué partido gobierna el municipio los próximos cuatro años. La Junta Electoral de Zona de Guadix, a la que corresponde el municipio, explica a Público que "una vez acabado todo, si se mantiene el empate, se hará un sorteo". Pero aún no tienen claro de qué forma. "Normalmente en otros sitios se ha hecho con una moneda al aire, pero no sabemos cómo se haría aquí. En cualquier caso, iría alguien de la Junta a supervisar el sorteo".

Dos empates en Catalunya

La situación de Valle del Zalabí también se ha dado en Sant Feliu de Buixalleu (Girona) y Rasquera (Tarragona). En el primero ha habido un empate a 227 votos entre Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y Junts. El resto de candidaturas no obtuvieron los suficientes votos como para conseguir ni un concejal. Por ello, si tras el recuento final se mantiene el empate, también deberá haber un sorteo para ver qué partido se queda con un concejal extra y la alcaldía.

En Rasquera el empate se ha dado entre Junts y Solidaritat Catalana per la Independència (SI) —el partido que fundó Joan Laporta para presentarse a las elecciones catalanas en 2010—. Los dos partidos han conseguido 132 votos cada uno. Pero en este municipio otra formación también ha logrado representación: ERC, con 118 votos y dos concejales. Como en el consistorio hay siete ediles, si entre Junts y SI se mantiene el empate, se deberá realizar un sorteo para que uno tenga tres concejales y el otro, dos. A pesar de ello, el que se quedara solo con dos podría pactar una mayoría alternativa junto a ERC y dejar sin alcaldía al partido que ganara el sorteo.

Los sorteos

La ley electoral establece que este tipo de empates los resuelva el azar: "Si hubiera dos candidaturas con igual número total de votos, el primer empate se resolverá por sorteo". De hecho, en el caso de las alcaldías es aún más clara. Para conseguir gobernar un ayuntamiento un candidato debe lograr la mayoría absoluta en el pleno: el voto favorable de la mitad de concejales más uno. Si ninguno la logra, el más votado en las elecciones se queda con la vara de mando. Pero si los más votados son dos la ley ya establece que "en caso de empate se resolverá por sorteo".

Para conseguir una alcaldía se necesita sumar mayoría absoluta entre los concejales; si no se da, gobierna el partido más votado

Lo que no indica la norma es cómo hacer ese sorteo. Las Juntas Electorales también han indicado a Público que no hay preestablecida ninguna forma concreta de realizarlo. El propio alcalde de Valle del Zalabí, uno de los municipios que podrían acabar el 28M con empate, explica que aún no saben cómo lo sortearán si ese es el resultado final. "Puede ser sacar una bola o una papeleta o sortearlo con una moneda al aire", detalla Manuel Sánchez.

Si hay dos partidos empatados en votos en primera posición, se decide quién es la primera fuerza mediante un sorteo

Esa forma de realizar el sorteo con una moneda ha sido habitual en los últimos años cuando ha habido este tipo de empates. Así se hizo, por ejemplo, en Els Hostalets de Pierola (Barcelona) y en Escopete (Guadalajara) en 2015, según explicó laSexta. Lo mismo se hizo en Valencina de la Concepción (Sevilla) en 2019, según recogió el Diario de Sevilla. En Tolox (Málaga) también se hizo un sorteo en 2019, pero allí se optó por una mano inocente que extrajo una papeleta entre las de PP y PSOE, los dos que habían empatado. Aún así, ambos partidos pactaron turnarse la alcaldía dos años para cada uno, según recoge Europa Press.

Más empates

Los sorteos tras las locales de este 2023 se pueden dar en más municipios. En los pueblos pequeños que tienen 250 o menos habitantes los vecinos no eligen la papeleta de un partido, sino que marcan en listas abiertas con una X sus candidatos favoritos. Este 28M ha habido empates también entre algunos de ellos. Si no varían los resultados en el escrutinio final, también tendrán que realizar sorteos.

En el escrutinio general que realizan las Juntas Electorales de Zona pueden detectarse errores en la contabilización o resolver las reclamaciones o impugnaciones de algunos candidatos y, por tanto, en algunos municipios pueden variar los resultados respecto a los provisionales publicados por el Ministerio del Interior.

Dobles empates

En estos municipios, con menos votos, eso sí, son menos frecuentes las variaciones. Uno de estos pueblos, donde ha habido empate y, si no varían los resultados, deberá haber un sorteo —o incluso, dos—, es Sarroca de Bellera (Lleida). En este municipio se escogen cinco concejales. Las más votadas han sido una candidata de Junts y otra de un partido municipal, ambas con 42 votos. También han obtenido acta otro candidato de Junts y otra del partido municipal. Ambas formaciones empatarían entonces con dos ediles. Pero hay una quinta plaza que se disputan tres candidatos: dos de Junts y una de ERC. Los tres han empatado con 34 votos.

Si el sorteo convierte en concejal a un candidato de Junts, el partido tendría mayoría absoluta con tres de cinco concejales. Pero si sale elegida la de ERC, Junts tendría dos concejales igual que el partido municipal. Si ERC no apoya a otro partido, se convertiría en alcalde el candidato más votado. ¿El problema? En la primera posición también hay un empate. Si la candidata de ERC gana el primer sorteo y no apoya a nadie para conseguir la mayoría absoluta, habría que realizar un nuevo sorteo entre las dos concejalas que obtuvieron 42 votos para ver cuál se acaba convirtiendo en alcaldesa.

Triple emplate

Este lío no se ha dado solo en Sarroca. Algo similar sucede en Padrones de Bureba (Burgos). Una candidata del partido Vía Burgalesa fue la más votada porque 25 vecinos marcaron una X al lado de su nombre. En este pueblo solo hay tres concejales y para las otras dos posiciones hay un triple empate. Otro candidato de ese partido y los dos del PP obtuvieron 24 votos. Se deberán jugar esas dos actas que quedan en un sorteo. De hecho, si el otro candidato de Vía Burgalesa consigue ser regidor gracias al sorteo, podrán tener la alcaldía. Si los dos del PP ganan el sorteo, será este partido el que la consiga.

En Sarroca de Bellera y Padrones de Bureba la alcaldía puede depender de los sorteos que realicen, pero en algunos de estos pueblos con listas abiertas el empate se da únicamente para decidir quién es el último concejal que entra al consistorio. Es lo que ha pasado en Campelles (Girona). En este municipio se escogen cinco concejales. Han conseguido su plaza en el consistorio cuatro: dos de la candidatura asociada a ERC y dos de la vinculada a Junts.

Pero para la quinta posición hay un empate entre dos candidatos, con 52 votos cada uno. Los dos candidatos son de ERC, por lo que, gane quien gane el sorteo, el partido tendrá mayoría para conseguir la alcaldía. A pesar de que el candidato más votado fue uno de los de Junts, ERC tendrá tres de los cinco concejales y, por tanto, mayoría absoluta. El sorteo decidirá quién es el último concejal que obtiene acta, pero no el alcalde del municipio.