Empresas y CSIF presionan al Gobierno para que mejore la financiación de la sanidad para los empleados públicos

La renovación del concierto con Muface, que da servicios sanitarios a 1,5 millones de empleados del sector públicos y sus familiares, no está encarrilada, según ha publicado el diario Cinco Días. Las aseguradoras se han levantado de la mesa.

El rotativo recoge que las compañías que prestan la asistencia dentro del concierto de Muface, Adeslas, Asisa y DKV, han decidido no acudir por ahora, a la nueva licitación de este servicio debido a que las condiciones económicas que plantea el Gobierno. Para las empresas son "totalmente insuficientes".

El Gobierno, según el Cinco Días, propuso una subida de la prima del 14% para los próximos dos años. Una cifra alejada del incremento del 40% que pedían las aseguradoras. El 8 de octubre está previsto que el ministerio traslade a las empresas una propuesta.

Movilizaciones

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha reclamado este miércoles al Gobierno que garantice una financiación suficiente para el próximo concierto. El sindicato ha subrayado que el concierto debería estar cerrado en el mes de octubre para garantizar la continuidad de la asistencia sanitaria desde el arranque del año 2025.

CSIF ha advertido de que la calidad de la atención sanitaria a los funcionarios "no puede estar comprometida por la falta de inversión del Gobierno", por lo que ha pedido adecuar la prima para que se pueda prestar el servicio sanitario sin los recortes del último concierto.

"CSIF seguirá luchando por la mejora del modelo sanitario que ofrece Muface, al igual que en las mutuas de la Justicia y de la Defensa, Mugeju e Isfas, respectivamente, y que se está viendo abocado a un deterioro continuo por una inversión deficitaria".

El sindicato no descarta emprender movilizaciones si no se responde a las necesidades de los mutualistas. "No vamos a permitir que el modelo del mutualismo administrativo muera por inanición", avisa.