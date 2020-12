Las negociaciones en torno al futuro de los riders han encallado en dique seco, tras la última reunión celebrada en la tarde del jueves entre Gobierno, sindicatos y patronal.

La reunión acabó "sin acuerdo, ni principio de acuerdo", con las posiciones totalmente alejadas entre todas las partes. Uno de los motivos es que la patronal ha acudido a la reunión dividida y se ha impuesto el criterio de las empresas más afectadas por la sentencia del Tribunal Supremo sobre los riders, a los que el Alto Tribunal consideró falsos autónomos.

El empresariado se encuentra en una pugna interna en torno a dos posiciones que confrontan en el asunto de los riders. Por un lado, están las empresas que que rechazan la condición de falso autónomo de estos trabajadores, y que no quieren cambiar su régimen laboral; estas son las plataformas digitales que no acatan la sentencia del Tribunal Supremo y que no quieren cambios sustanciales.

Por otro, están aquellas empresas que también están representadas en la patronal, pero que denuncian que la actividad de estas plataformas digitales y el régimen laboral al que someten a sus trabajadores incurren en una competencia desleal derivada del ahorro de los costes que supone que los riders desarrollen su actividad como autónomos.

Es este sector de la patronal más radicalizado es el que no acata la sentencia del Supremo, al entender que todavía no sienta jurisprudencia, va a ser recurrida y sólo se refiere a una empresa del sector, Glovo. En los últimos días ha ido ganando peso este sector dentro de un empresariado completamente dividido que todavía no ha alcanzado una posición lo suficientemente consensuada.

Trabajo quiere otra reunión el 17 de diciembre

Este jueves, la patronal habría pedido en la mesa de diálogo social sobre plataformas digitales que se mantenga el actual sistema con algunas correcciones; es decir, que no se dé cumplimiento a la sentencia del Supremo, que afirma que en su actividad concurren las características de una relación laboral y que, por lo tanto, están en régimen de falsos autónomos.

Esto provocó la indignación de los sindicatos y la sorpresa en el Ministerio de Trabajo, que esperaba otra postura de la patronal. Así, fuentes sindicales indicaron a Público que la patronal se ha enrocado y que "todo va para atrás"; además, el empresariado habría traslado a las otras partes que no tenía intención de volver a sentarse en la mesa de diálogo hasta enero, cuando tengan una postura más definitiva.

Pese a este aviso de la patronal, en el Ministerio de Trabajo se insiste que las negociaciones continúan y, de hecho, ya tienen la intención de agendar una próxima reunión para el 17 de diciembre, dentro de dos semanas. UGT y CCOO, que harán un comunicado conjunto este viernes sobre la situación, también han pedido que el Gobierno convoque cuanto antes una reunión y que no se rompa el diálogo social en este asunto.