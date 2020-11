Yolanda Díaz reafirma su compromiso para derogar la reforma laboral: "Lo haremos tranquilamente y con diálogo social"

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha reafirmado este jueves su compromiso para derogar la reforma laboral del PP, y ha insistido en que se llevará a cabo "tranquilamente y con diálogo social". En una entrevista en Buenos Días Madrid, Díaz ha sido preguntada por si la derogación de la reforma laboral sigue siendo uno de los objetivos del Gobierno de coalición o si, al contrario, ha sido apartada por las circunstancias sociales y económicas causadas por la pandemia del coronavirus.

"Precisamente el avance que hemos hecho ahora mismo es que hemos demostrado en estos más de seis meses que si llegamos a aplicar la reforma del PP hubiera sido una desgracia para nuestro país. Nos hemos empeñado a fondo en sortear la reforma laboral", ha defendido la ministra.

Díaz ha insistido en que "si la hubiéramos aplicado, hubiera aumentado mucho el paro. Rajoy recortó la protección del desempleo cuando más se necesitaba y lo que hacemos es demostrar que esto no sirve. Vamos a continuar y lo vamos a hacer tranquilamente y con diálogo social", ha defendido, y ha hecho referencia a la última medida de Trabajo, la aprobación de la ayuda para desempleados que agotaron su prestación durante la pandemia.

La derogación de la reforma laboral es uno de los compromisos que suscribieron el PSOE y Unidas Podemos en su acuerdo para un Gobierno de coalición. Díaz también ha hablado de otro de los asuntos que en la actualidad ocupa a Trabajo: la regulación de los denominados riders. "Las grandes plataformas digitales y multinacionales están destituyendo el modelo de relaciones laborales que estábamos teniendo. Las respeto muchísimo y me gustaría discutirlo con ellos. Los jóvenes que vemos por las calles no tienen autonomía, no son emprendedores", ha insistido.

Díaz, sobre los 'riders': La mesa de diálogo social está yendo muy bien, y hay empresas que quieren acabar con la competencia desleal"

La ministra ha avanzado que "la mesa de diálogo social está yendo muy bien, y hay empresas que denuncian la competencia desleal y que están pagando salarios dignos y cumplen con las cotizaciones, mientras que otras plataformas que no cumplen con estos elementos". En este sentido se ha referido a la jurisprudencia existente en esta materia y, en concreto, a la sentencia del Tribunal Supremo de finales de septiembre, que estableció que los riders deben ser considerados trabajadores, desmontando los argumentos esgrimidos por Glovo para no contratar a estos trabajadores.

La doctrina del Alto Tribunal llegó después de que una decena de tribunales superiores de justicia establecieran que los trabajadores de estas plataformas digitales son falsos autónomos, lo que refuerza las posiciones a favor de la regulación de las relaciones entre estos trabajadores y las empresas.

"La sentencia ha abierto el foco mucho más respecto a lo que el Ministerio de Trabajo quería hacer. Vamos a acomodar la nueva realidad de relaciones laborales a lo que dice el Supremo", ha concluido la ministra de Trabajo.