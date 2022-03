Las encuestas indican una recuperación del PP por la llegada de Feijóo aunque sigue lejos del PSOE, que crece

Después de la guerra que abrió en canal al PP de Pablo Casado a mediados de febrero, la formación conservadora recupera fuelle en marzo a la espera de la entronización de Alberto Núñez Feijóo en el congreso extraordinario de Sevilla, dentro de dos semanas. No obstante, a pesar de revertir la tendencia a la baja que venía experimentando desde el verano pasado, sigue aún muy por detrás del PSOE, el partido más votado.

Según el estudio del mes de marzo de Key Data para Público, la formación de Pedro Sánchez recupera el liderazgo e invierte la tendencia a la baja que sufrió tras las elecciones de la Comunidad de Madrid. A pesar de la nueva crisis económica por la subida del precio de los hidrocarburos, agravada por la guerra en Ucrania, y tras dos años de gestión de la pandemia y otras catástrofes -como la erupción del volcán de La Palma-, los socialistas son la fuerza más votada, con casi el 27% de los votos y 109 escaños.

Lejos de las estimaciones anteriores a los meses de verano, el PSOE mantiene un lento, pero constante crecimiento. "Los partidos que están en el gobierno, sobre todo a mitad de legislatura, suelen sufrir un desgaste. Y a este Gobierno le ha tocado de todo, cosas muy graves, por lo que ese desgaste era natural. A partir del verano, empieza a subir, sin ser un crecimiento enorme, pero lento y sostenido. Incluso con la subida del PP, el PSOE no solo se mantiene sino que gana medio punto, lo cual no está mal", explica Paz Álvarez, directora técnica de Key Data.

Proyección de votos y escaños en el estudio de marzo de 'Key Data' para 'Público'. — KEY DATA

No ocurre lo mismo con su socio de Gobierno, Unidas Podemos, que baja ligeramente en el último mes. Si bien, cuenta con el apoyo del 11% del electorado, asegurándose 28 escaños. "Si sube el PSOE, normalmente no lo hace Unidas Podemos, pero permanece en el 11% de la estimación de voto, más o menos el mismo resultado que ha cosechado en los últimos meses", añade.

Cabe señalar que la invasión de Ucrania por parte de Rusia sucede antes de iniciarse el trabajo de campo de todas las encuestas publicadas en las últimas semanas, aunque a la hora de analizar la intención de voto, el estudio refleja una mayor influencia de la crisis del PP que el propio conflicto armado. Y es que, tal como argumenta Álvarez, el electorado aún tiene que asimilar la realidad de la guerra y de sus consecuencias.

"Nunca habíamos vivido algo así, una guerra tan mediática y seguida minuto a minuto, por lo que ahora mismo la gente solo piensa en ayudar a Ucrania. Todavía no podemos saber si influye o no a favor o en contra de un partido, pero de momento no tiene una incidencia en el voto porque no es una tema local y porque es demasiado grave", afirma.

En cuando a las consecuencias del conflicto, que ya se han visto reflejadas de forma directa sobre la población europea por el alza de los precios, la directora técnica de Key Data asegura que el electorado puede "entender una subida puntual, pero si se mantiene en el tiempo y esta situación afecta al bolsillo de los ciudadanos, influirá de forma directa en la intención de voto". "El Gobierno tiene que actuar, que sus medidas sean visibles y que tengan un impacto en la vida de los ciudadanos", advierte acerca de las proyecciones para las formaciones que sostienen el Ejecutivo de cara a su respuesta a la crisis económica.

El bloque de la derecha se recompone

En cuanto al bloque de la derecha, las primeras tensiones entre la dirección nacional del PP y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, provocaron la entrada de los conservadores en una tendencia a la baja que se mantuvo hasta el mes de enero. En febrero, con la guerra total entre Casado y Ayuso, la tendencia a la baja del partido dio paso en un desplome el pasado mes en las encuestas hasta el punto de que Vox adelantó en votos al PP, aunque no en escaños por el sistema electoral.

Con la entrada de Feijóo, que será elegido oficialmente presidente del partido el próximo 2 de febrero, el votante del PP "que se había ido, está volviendo", comenta Álvarez. En esta línea, la formación conservadora comienza a recuperarse y vuelve a tomar distancia con el partido de Santiago Abascal, a pesar del acuerdo de Gobierno en Castilla y León. Según el último estudio de Key Data, el PP está otra vez por encima de los 90 escaños y con un 22.8% de los votos válidos.

Mientras, la extrema derecha conserva una parte importante del terreno ganado. Mantiene casi el 20% de los votos y 74 escaños, aunque está por ver "hasta qué punto Feijóo es capaz de recuperar la ilusión para hacer regresar al votante que se ha ido a Vox", la formación que más se ha beneficiado del desplome de los conservadores en intención de voto dada la debilidad actual de Cs, que sigue vivo en las encuestas con el 3% de los sufragios y un diputado.

Por bloques, el Ejecutivo de coalición sumaría unos 137 escaños, mientras que la suma de PP, Vox y Ciudadanos estaría alrededor de 169. La suma de PSOE, Unidas Podemos y las formaciones del denominado bloque de la investidura lograría alcanzar los 159 asientos, por lo que la gobernabilidad sería más que difícil debido a la ausencia de mayorías claras en el Congreso.