ERC y Bildu mantienen la enmienda sobre los desahucios pese a las negociaciones dentro del Gobierno para prohibirlos

Unidas Podemos ha iniciado conversaciones con ERC y Bildu para retirar la enmienda sobre la suspensión de los desahucios presentada conjuntamente a los Presupuestos Generales del Estado (PGE). ERC y Bildu aseguran a este medio que, hasta el momento, la propuesta se mantiene viva, por lo que se someterá a debate y votación el próximo lunes.

Según apuntan fuentes de Unidas Podemos, este grupo busca la opción de evitar que esta iniciativa se someta a votación en el Pleno después de que el Gobierno haya iniciado las conversaciones para ampliar la prohibición de los desahucios "en los próximos días", tal y como explicó este jueves el vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias.



La enmienda no salió adelante en la Comisión presupuestaria tras el rechazo, entre otros grupos, del PSOE, que mostró su negativa a apoyar la iniciativa desde que se presentó la semana pasada. No obstante, UP, ERC y Bildu mostraron su predisposición a volver a llevar esta propuesta a la Cámara Baja, una posibilidad que se reservan los grupos aunque sus propuestas no sean aprobadas en comisión.

La iniciativa, que en un principio causó desavenencias en el seno del Gobierno, se está negociando entre los partidos que lo sostienen. PSOE y Unidas Podemos decidieron dar prioridad a esta situación y, aunque las conversaciones avanzan a menor ritmo del previsto, hay intención de prorrogar la prohibición de los lanzamientos.

Así las cosas, ERC y Bildu se niegan por ahora a retirar la enmienda, por lo que llegaría viva al Pleno, que debate la próxima semana, de lunes a jueves, el proyecto de ley de Presupuestos antes de su remisión al Senado. Y es que, tal y como han explicado fuentes parlamentarias a este medio, aunque haya un compromiso para ampliar esta medida, el decreto ley del Gobierno sobre esta cuestión aún no está encima de la mesa.

No obstante, UP, ERC y Bildu han insistido en la necesidad de encontrar una solución a esta emergencia, agravada por la pandemia y que puede empeorar con la llegada del invierno, ya sea vía decreto o vía Presupuestos.