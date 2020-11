La Comisión de Presupuestos del Congreso ha celebrado este martes la primera sesión para debatir y votar el informe de la ponencia y las 3.793 enmiendas al articulado y las secciones al proyecto de ley Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el año 2021. Esta reunión de los grupos ha sido la primera de las tres jornadas maratonianas previstas para estos días de cara a la elaboración del dictamen sobre el proyecto presupuestario.



Entre los puntos debatidos y votados este martes destacan las enmiendas presentadas por Unidas Podemos, ERC y Bildu para suspender los desahucios hasta diciembre de 2022 e impedir los cortes de luz, agua y gas durante el estado de alarma. La propuesta no ha salido adelante por el rechazo, entre otros grupos, del PSOE, que mostró su negativa a apoyar esta enmienda desde que se presentó la semana pasada. No obstante, Unidas Podemos, ERC y Bildu buscan mantener vivas estas propuestas y que se debatan en el Pleno de Presupuestos de la próxima semana de no encontrarse una solución a esta emergencia que se ha agravado por la pandemia y que puede empeorar con la llegada del invierno.

Esta cuestión, que ha causado desencuentros entre las formaciones que sustentan al Gobierno de coalición, se discute ahora en el seno del Ejecutivo para darle salida lo más pronto posible. En este sentido, la portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha comentado este martes que la posible prórroga de la norma actual que prohíbe los desahucios la decidirá el Consejo de Ministros cuando se acerque su expiración, es decir, el próximo 31 de enero de 2021. No obstante, fuentes parlamentarias insisten en que las enmiendas van más allá, pues afecta a todos los colectivos vulnerables, no solo a los perjudicados por la crisis de la covid-19.

En cualquier caso, para los grupos que han presentado las enmiendas "lo importante" es que se encuentre una solución de inmediato, ya sea vía decreto o vía Presupuestos. "Se ha dado un debate respecto a la técnica legislativa para parar los desahucios. Esto no va de la vía elegida o de quien lo hace, sino de paralizar los desahucios e impedir el corte de suministros. Si conseguimos esto habremos ganado todos, como país y, en particular, habrá ganado la gente más vulnerable", ha reconocido este martes el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, en la Comisión de Presupuestos.

Por su parte, Gabriel Rufián, el portavoz de ERC en la Cámara Baja, también ha sostenido en rueda de prensa que "lo importante es que se lleve a cabo". Además, ha señalado que esta cuestión ha sido "relevante" en la negociación con el Gobierno para apoyar los Presupuestos, que está más cerca del voto favorable tras el preacuerdo anunciado este martes por los republicanos.

Los letrados aconsejaban dejar fuera estas propuestas

Al margen del fondo de las enmiendas, las propuestas se han debatido en la comisión a pesar del informe de los letrados, que aconsejaban dejar fuera estas y otras iniciativas por no estar vinculadas al contenido del proyecto presupuestario. La presidenta de la Comisión de Presupuestos, Pilar Garrido, ha informado de que la Mesa, en la que PSOE y Unidas Podemos tienen mayoría, ha optado por un criterio "flexible" para priorizar el debate parlamentario de todas estas enmiendas.



"Los letrados han planteado la posibilidad de que hubiera enmiendas que no cumplieran con ciertos requisitos y nosotros hemos decidido seguir un criterio flexible como se hace en muchas ocasiones...lo lógico y normal es que estas enmiendas, todas ellas sigan su tramitación y debate y sea el Parlamento el que decida y no a partir de un grupo de letrados", ha defendido la presidenta de la comisión en rueda de prensa.

Si bien, la Mesa ha ratificado los vetos del Gobierno a múltiples enmiendas del PP, Ciudadanos, Coalición Canaria, ERC, PDeCAT o BNG, entre otras, un hecho que ha motivado las críticas por parte de estos grupos. Así, el portavoz del PP Víctor Píriz ha afeado la inadmisión de más de 90 enmiendas presentadas por su grupo, mientras que la diputada de Cs María Muñoz ha puesto en duda el criterio para vetar las iniciativas.

La diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas, visiblemente enfadada, ha rechazado los vetos del Ejecutivo a casi todas sus enmiendas: "Hoy un Gobierno que se dice progresista y democrático me ha dejado una enmienda...y no por un tema que minore gastos... ya que muchas iguales sí se han admitido a otros grupos parlamentarios". Asimismo, ha cargado contra los diputados de Unidas Podemos, a quienes ha acusado de ser "unos cobardes" por no querer debatir las "mismas medidas" que este mismo grupo propuso hace unos años.

Vox, que no presentó enmiendas parciales, ha abandonado la Comisión presupuestaria porque no quiere "ser cómplice de la pauperización de España". La diputada de la formación de extrema derecha Inés María Cañizares ha acusado a PP y Cs de "seguir el juego al Gobierno para ser admitidos en el club de los progres".

UP, en contra de eliminar o reducir la partida de la Casa Real

La Comisión de Presupuestos ha debatido también, entre muchas otras propuestas, las enmiendas de ERC, Más País y BNG para eliminar o reducir la partida de la Casa Real, que este año ha experimentado un incremento de un 6,5% (medio millón de euros más) a pesar de las últimas investigaciones e informaciones en torno a la fortuna de la Familia Real, especialmente de Juan Carlos I.

Unidas Podemos ha justificado su rechazo a estas enmiendas porque "no es realista eliminar partidas mientras siga existiendo la institución", ha explicado la diputada Martina Velarde. Asimismo, el grupo morado entiende que "vaciar el Presupuesto a estas instituciones rompería la estabilidad constitucional", en referencia a la petición de ERC, que se extendía además al Tribunal Constitucional, a los ministerios de Interior y Defensa, y al Tribunal de Cuentas. No obstante, Velarde ha dejado claro que mantienen "los valores republicanos" y no descartan que algún día "se decida democráticamente la jefatura de Estado".