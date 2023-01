ERC certifica la apuesta por el referéndum pactado en un congreso marcado por la tensa negociación de los presupuestos

Congreso de autoestima y de reafirmación. El plenario del 29 Congrés Nacional d'Esquerra Republicana celebrado este sábado en Lleida ha servido para que los republicanos certifiquen en su ponencia política la vía impulsada en los dos últimos años, que pasa por impulsar la negociación con el Gobierno español a través de la mesa de diálogo para resolver el conflicto político entre Catalunya y el Estado español. Primero con el proceso de desjudialización y, una vez aprobada la reforma del Código Penal, continuando con la negociación para poder celebrar un referéndum de autodeterminación en Catalunya. Y, según la propuesta aprobada en su congreso, ERC propone que sea en la línea de lo establecido por la Unión Europea en otros casos, por ejemplo, el de Montenegro.

Por otra parte, Esquerra ha celebrado su proceso congresual transmitiendo una imagen de musculatura i unidad interna. Todo ello en un momento en que el Govern de Esquerra pasa por un momento difícil a la espera de ver si se aprobaran los presupuestos, un tema que también ha marcado el cónclave a pesar de no formar parte de ningún orden del día interno. Así, los cerca de 1.400 militantes que han participado en el foro celebrado en Lleida recibieron con fuertes ovaciones a sus principales dirigentes, el presidente y la secretaria general del partido, Oriol Junqueras y Marta Rovira respectivamente o a la portavoz, Marta Vilalta. Pero especialmente en la intervención del president de la Generalitat, Pere Aragonès, al que aclamaron alzados en pie con gritos de "president, president".

Aprobación sin prácticamente oposición

La unidad interna también se ha visto reflejada en el cierre de filas de la militancia respecto a la tramitación de la ponencia política del partido basada en la propuesta de referéndum. Solo dos –de las 265 enmiendas presentadas– han llegado vivas al congreso. Una de ellas ha sido transaccionada antes de empezar la sesión y la otra rechazada. El resto han sido acordadas con la dirección nacional durante el proceso de debate o tumbadas directamente por las propias asambleas locales. Finalmente, la ponencia se ha aprobado con un rotundo 96,78% de los votos a favor, concretamente 632 votos a favor, 14 en blanco y únicamente siete en contra.

El ambiente entre la militancia republicana ha mostrado las ganas de sacar pecho frente a las dificultades impuestas por el PSC para aprobar los presupuestos que ha obligado al Govern de ERC a aceptar la polémica autopista B-40 del Vallès que es un anatema para las bases republicanas y les provoca una fuerte contradicción. Y también por las críticas constantes de otros partidos independentistas como Junts y la CUP. Bien al contrario de minar la moral de las bases, el congreso del partido ha servido para escenificar el cierre de filas con la dirección y el Govern i insuflar moral a la tropa frente a un decisivo ciclo electoral que arrancará con las municipales de mayo.

Un punto que Aragonès también ha querido utilizar para mostrar la musculatura del partido, enumerando algunas de las numerosas alcaldías de que dispone ERC, entre ellas la de Lleida, Tarragona, Sant Cugat del Vallès, Vilanova i la Geltrú, Sitges, Amposta o Manresa. Lo que ha despertado una nueva ovación de los presentes. El ámbito municipal ha estado muy presente en el cónclave y ha permitido proyector al alcaldable por Barcelona, Ernest Maragall, que se ha mostrado confiado en revalidar la victoria y esta vez conseguir la alcaldía, a pesar de los últimos reveses demoscópicos que lo sitúan en cuarto lugar.

La vía democrática del referéndum

De esta forma, con la dirección decidida con anterioridad en una votación donde Junqueras y Rovira revalidaron el liderazgo sin problemas, el 29 Congrés Nacional d'Esquerra Republicana se ha centrado en la ponencia política bautizada como La vía democrática del referéndum. El documento confirma la apuesta por una República Catalana independiente "como la mejor herramienta para servir a la ciudadanía y garantizar derechos y libertad para todos". Para llegar a conseguirlo, Esquerra Republicana defiende que es necesario "reimpulsar la mayoría social del 1 y el 3 de octubre" del 2017. Y proponen hacerlo alrededor "del mayor consenso social en nuestro país: la celebración de un referéndum de independencia".

El partido apuesta por articular un Acuerdo de Claridad donde se puedan fijar las condiciones, a partir "de un debate y consecución de un consenso en Catalunya" para acordar "la fórmula concreta". Los republicanos apuestan por una "pregunta clara, como la del referéndum del 1 de octubre de 2017" y que se pueda votar a partir de los 16 años. Y especifica que se consideraría que la victoria del "sí" sería clara "si se reunieran a la vez un mínimo de un 50% de participación, y de un 55% de apoyo al "sí" a la independencia", como recogía la fórmula para referendo de Montenegro que recibió el aval europeo.

El referéndum acordado como única vía a la independencia

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha defendido de forma vehemente la propuesta de los republicanos en el cierre del congreso y ha hecho una apelación a las formaciones independentistas que no han planteado ninguna propuesta viable y critican la propuesta de Esquerra: "Cuando no tienes un camino para recorrer a veces querrías que nadie lo tuviera. Pero nosotros lo tenemos", ha asegurado. Por otro lado, Junqueras ha advertido a la Moncloa de que, si no se aviene a la mesa de diálogo, la negociación para resolver el conflicto político también se puede "concretar" a través de diversas "maneras, fórmulas y otros agentes" de la comunidad internacional. El líder de ERC reivindicó a su partido como el único con una estrategia "eficaz, explicitada y de consenso" para conseguir la independencia.

Por su parte, la secretaria general, Marta Rovira, ha fijado el referéndum como estratégico instando a la militancia a poner la demanda de esta consulta en el eje central de toda la acción política del partido. Y Pere Aragonès ha aprovechado su discurso para volver a reclamar un "gran acuerdo" para "volver a votar" la independencia, a partir de una propuesta donde todo el mundo pueda sentirse representado. El president ha reclamado el referéndum "acordado", con todas las partes aceptando su resultado, y asegurando el reconocimiento internacional a la decisión de las urnas: "El Estado no puede tratarnos como menores". El president ha insistido así en su propuesta de Acuerdo de Claridad, para dar "forma" al "consenso" que certifica que el conflicto debe resolverse votando. "Así de simple y democrático, y así de imparable", argumentó.

Alianzas con la izquierda española y fuerzas soberanistas

La ponencia también ha incluido una referencia explícita a trabar alianzas con organizaciones independentistas o soberanistas del resto de los Països Catalans, otras naciones del Estado como Galiza o Euskal Herria o actores de la izquierda española como Podemos. En la defensa del derecho a la autodeterminación, pero también para hacer frente al PP y a Vox. El redactado especifica el mandato de "imbricar estrategias con la izquierda española y con otras naciones sin estado del Estado español y, muy especialmente, con las organizaciones soberanistas del resto de los Països Catalans, que posibiliten el establecimiento de alianzas republicanas dedicadas a defender, por todo el Estado, la autodeterminación, las libertades democráticas y el cuestionamiento del régimen monárquico". "Esta colaboración es especialmente necesaria frente a un hipotético Gobierno estatal de las derechas españolistas en la próxima legislatura española", añade.

Los presupuestos y la B-40 se colan en el congreso

No formaba parte ni de la ponencia política, pero sin duda la tensa negociación presupuestaria con el PSC que mantiene bloqueadas las cuentas a pesar de la aceptación de la autopista B-40 por parte de ERC como exigían los socialistas ha transitado por todas las intervenciones del congreso republicano. Del principio al final, en algunos momentos con dureza contra el inmovilismo del PSC y también en los corrillos de militantes ha sido un tema estrella. Empezó el propio president de la Generalitat, Pere Aragonès: "Las decisiones están reservadas para quienes arriesgamos, es una nueva lección de responsabilidad, generosidad y sentido de país". Pero la más dura fue Marta Rovira –que ha intervenido en una videoconferencia desde Ginebra– acusando a los partidos que "juegan" con la negociación presupuestaria para "desgastar" al president del Govern, Pere Aragonès. Y avisó de que los presupuestos no son de ERC, ni del PSC ni de Junts, sino "de la gente".

A pesar de que el grupo parlamentario de Esquerra se ha visto obligado por la negociación con el PSC a votar en favor de la autopista B-40 y que el Govern de Aragonès ha asumido el proyecto "asumiendo la contradicción y el desgaste político que comporta –según el president–", el partido ha querido dejar claro que mantiene su oposición ideológica al proyecto. Por eso, incluye un apartado de la ponencia –que ha transaccionado una enmienda– en que se asegura: "No aceptamos lecciones de gestión de parte de quienes siempre han dirigido Renfe y lo han convertido en el caos actual o defienden proyectos anacrónicos como el Cuarto Cinturón (B-40) o la ampliación del aeropuerto de El Prat impuestos por el Estado". La mención concreta al aeropuerto también se ha añadido a partir de la enmienda transaccionada.

El documento aprobado este sábado también remarca el posicionamiento de ERC "en contra" del proyecto de ampliación del aeropuerto de El Prat "impuesto" por AENA y el Gobierno español. Un tema delicado que los socialistas insisten que aún puede hacer descarrilar los presupuestos, y que los republicanos aseguran que ya hay un acuerdo por escrito, aunque no firmado. La resolución del tira y afloja se sabrá a partir del lunes cuando están emplazados los equipos de ambos partidos para continuar negociando. Se espera una nueva semana decisiva para los presupuestos de la Generalitat, la enésima, o veremos si es ya la última.