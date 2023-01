ERC se abre a negociar con el PSC un 'cinturón viario' del Vallès alternativo que permita desencallar los Presupuestos

Nos acercamos a la treintena de reuniones entre el Govern de la Generalitat que ostenta Esquerra Republicana en solitario y el PSC, y está claro que los Presupuestos de la Generalitat continúan en situación de bloqueo. Y según indican fuentes de la negociación, la principal y prácticamente única traba para desbloquearlos se llama B-40. La autopista de circunvalación metropolitana de la AP-7 que atraviesa todo el Vallès, por las dos comarques que lo conforman.

Un proyecto que depende del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agencia Urbana que dirige la ministra catalana Raquel Sánchez y que lleva décadas encallado y con unos pocos kilómetros materializados. La paralización responde a la controversia que arrastra la infraestructura entre los partidarios, por ejemplo, los alcaldes socialistas del Vallès, y los contrarios por su alto impacto medioambiental, entidades ecologistas, movimientos sociales y de defensa del territorio.

Ahora la B-40 es el caballo de batalla socialista que puede dejar sin Presupuestos a la Generalitat y poner en peligro los 3.000 millones de euros adicionales previstos. Es uno de los tres grandes proyectos que ha puesto como condición el PSC para aprobar las cuentas del Govern de Pere Aragonès. Junto al desarrollo al desarrollo del complejo turístico, casinos incluidos, de Hard Rock ubicado frente a Port Aventura. Y la ampliación de la pista del aeropuerto de Barcelona-El Prat que supondría cargarse una zona de alto valor ecológico del Delta del Llobregat como la laguna de la Ricarda. Pero mientras en el Hard Rock y el aeropuerto se ha podido aproximar posiciones, el llamado Cuarto cinturón del Vallès, mantiene totalmente bloqueada la tramitación presupuestaria que, sin los votos socialistas, no saldría adelante, ya que Aragonès tampoco dispone del apoyo de Junts.

ERC propone alternativas a la B-40

Con este escenario que camina hacia el fracaso presupuestario, de consecuencias políticas impredecibles, los negociadores de Esquerra con la consejera de la Presidencia, Laura Vilagrà, al frente, se abren a negociar con los socialistas un Cinturón viario para el Vallès que pueda ser de "consenso", según la portavoz de Esquerra, Marta Vialalta. Según fuentes de la dirección republicana se podría llegar a aceptar algún tramo del trazado actual propuesto por el Ministerio. Pero Esquerra está planteando a los socialistas alternativas para que ese cinturón viario evite -o por lo menos minimice- el fuerte impacto medioambiental y territorial que provoca la actual autopista planteada.

Según fuentes de la negociación, Esquerra ya habría puesto sobre la mesa algunas propuestas alternativas y se prevé que las amplíe desde hoy y a lo largo de la semana. "No estamos en contra de hacer carreteras, estamos en contra de que todo pase por una carretera y que se deba hacer única y exclusivamente como algunos quieren que se haga", explica un miembro de la dirección de Esquerra que insta al PSC a "dejar de lado el inmovilismo y negociar para encontrar una solución de consenso que permita desbloquear el Presupuesto".

Propuesta del PSC y enmiendas de ERC

Por su parte, el PSC presentará este jueves en el pleno del Parlament una moción de apoyo a su proyecto de la autopista B-40. Una propuesta que podría aprobarse con el apoyo de la derecha, tanto independentista como unionista, como es el caso de Junts, el PP o Ciudadanos.

Sería una manera de presionar a Esquerra para que acepte la infraestructura, a pesar de que esta vía no depende de los presupuestos de la Generalitat sino de los generales y el ministerio de Raquel Sánchez podría impulsar el proyecto unilateralmente sin ningún problema. Frente a esta maniobra, fuentes de la dirección del grupo parlamentario de Esquerra confirman que presentaran enmiendas "para poder encontrar también en el Parlament ese proyecto de consenso" que buscamos. De llegar a una transacción podría ser la clave que desencalle definitivamente los Presupuestos.

Patronales y sindicatos urgen a aprobar los presupuestos

Una maniobra parlamentaria in extremis para llegar a un acuerdo y salvar los presupuestos que también ha confirmado la consejera de la Presidència, Laura Vilagrà, después de un encuentro celebrado este lunes del Consejo del Diàleg Social de Catalunya con presencia del president del Govern, Pere Aragonès. Una reunión en que Foment del Treball, Pimec, CCOO y UGT han reclamado a ERC, Junts y el PSC que desencallen la negociación de los presupuestos de 2023. Patronales y sindicatos han apelado a la "responsabilidad" de los distintos actores de las conversaciones. "Seguimos en las mismas condiciones que estábamos hace dos meses", ha lamentado el presidente de Foment, Josep Sánchez Llibre. Por su parte, el presidente de Pimec ha manifestado que prorrogar las cuentas de 2022 supondría un "fracaso de la política". Por parte de UGT, Camil Ros, ha dicho que se necesitan "menos declaraciones y más reuniones".

Preguntada por si la estabilidad que da ERC al Gobierno español en el Congreso de los Diputados estará en riesgo si no hay nuevos presupuestos, Vilagrà ha evitado vincular una cosa y la otra y se ha limitado a decir: "Si ha habido presupuestos en el Estado y en el Ayuntamiento de Barcelona, no entiendo por qué no debería haber en Catalunya".

La B-40, el último escollo

La consejera de la Presidència asegura que el Govern ha llegado a un acuerdo en los temas que el PSC ha puesto sobre la mesa como el Hard Rock y el aeropuerto de Barcelona, excepto con el tramo de la B-40. Vilagrà y la consejera de Economia i Hisenda, Natàlia Mas, tienen previsto reunirse también mañana con Junts.

Las dos consejeras han dado por hecho que la negociación sobre el cuarto cinturón también se dará en el Parlament, en el marco de la moción que los socialistas han presentado sobre infraestructuras. Vilagrà no ha explicado el contenido de las enmiendas que ERC registrará hoy lunes pero ha dicho que son fruto del trabajo conjunto entre el Govern y el grupo parlamentario para dar respuesta a la moción del PSC. La semana pasada el Ejecutivo catalán trasladó una propuesta a los socialistas sobre la B-40, pero que no ha satisfecho al PSC.

El proyecto de Esquerra para mejorar la movilidad del Vallès, alternativo a la B-40, pasa por la creación de un tren orbital y una mejor conexión con Rodalíes (Cercanías) y Ferrocarrils de la Generalitat, mejorar la red viaria secundaria del territorio y las conexiones entre las dos comarcas afectadas, la protección agroforestal y un corredor biológico para proteger la fauna. Ahora los republicanos se muestran dispuestos a fusionar esta propuesta con la de los socialistas y recuerdan que "en una negociación todo el mundo debe ceder".

"quien quiere bloquear, sólo busca excusas"

En esta línea, la secretaria general adjunta y portavoz de Esquerra Republicana, Marta Vilalta, ha defendido la necesidad de aprobar urgentemente los presupuestos de la Generalitat para 2023 "sin más excusas y dilaciones" por parte del PSC y Junts. "Cada día de prórroga es un día que se priva a la gente de estos recursos", ha alertado. "Que el PSC quiera convertir una carretera o trazado concreto en la moneda de cambio de todo el presupuesto nos parece injusto e irresponsable", ha añadido, constatando que "quien quiere bloquear, sólo busca excusas".

"Ahora la gran excusa se llama B-40 o cuarto cinturón; se están supeditando millones para salud, educación, derechos sociales, cultura, la lucha contra la violencia machista… en una carretera", ha insistido. Entre los conceptos que pone en peligro el bloqueo presupuestario Vilalta ha resaltado 1.300 millones de euros para salud, la mayor parte de los cuales irán a reforzar la atención primaria ya la incorporación de nuevos profesionales. La creación de 2000 plazas residenciales para reducir a la mitad las listas de espera en el ámbito de la dependencia. El incremento de más de 25 millones de euros en Igualdad y Feminismos por luchar contra las violencias machistas. El refuerzo del sistema educativo con más millones para garantizar la gratuidad del Infantil 2, más profesores, 58 millones para luchar contra la segregación escolar, 95 millones para la escuela inclusiva y para atender mejor al alumnado.

Los republicanos aseguran que, a nivel de contenido presupuestario, no hay escollos. Creen que tanto PSC como Junts tendrán que explicar al país por qué, según ellos, siguen buscando "excusas" en lugar de sumarse a un acuerdo que el Govern ya tiene con los agentes económicos y sociales de Catalunya, con el sector cultural y con los comuns. "Chutan el balón hacia adelante, anteponiendo intereses de no sabemos quién a los intereses del país", ha lamentado Vilalta. Con todo, la portavoz ha asegurado que "seguiremos trabajando, porque cuando hay voluntad, los acuerdos se encuentran; y nosotros nos estamos dejando la piel".

Illa se mantiene firme

Por su parte, el primer secretario del PSC, Salvador Illa, aseguraba esta mañana en una entrevista en El Matí de Catalunya Ràdio que "cuando el PSC dice algo puede estar acertado o equivocado pero escuchamos antes, pensamos y decidimos. Y no nos movemos". Illa defiende que la B-40 es un buen proyecto para el Vallès y para Catalunya y que es Esquerra quien debe ser flexible y aceptarla: "Son ellos los que deben moverse. Si no les gusta la propuesta del PSC, hay otros grupos", ha dicho para después insistir en que es el presidente Aragonés quien está "bloqueando" un acuerdo de presupuestos. Un Aragonès con quien Illa ha admitido haber mantenido conversación en las últimas 48 horas pero sin revelar el contenido de la misma.