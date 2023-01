Aragonès advierte a Sánchez: "El 'procés' no ha terminado"

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha comparecido este jueves desde Palau tras recibir a Pedro Sánchez y Emmanuel Macron -con quien ha conversado brevemente- en el marco de la cumbre hispano-francesa que se está celebrando en el Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC). El saludo entre los tres presidentes ha sido breve, pero suficiente para conversar durante unos minutos, antes de los honores militares, a los que el president no ha asistido: "No normalizaremos la presencia del ejército en Catalunya ni le daremos validez", ha dicho.

Durante la comparecencia, Aragonès ha explicado que ha trasladado a Macron la "importancia" de la cumbre para los intereses de Catalunya, y ha puesto de manifiesto la "buena relación" del Govern con las autoridades francesas, así como la voluntad de construir una Europa "más fuerte", donde Catalunya "debe formar parte" como nación. Aragonés ha reivindicado que es "imprescindible" que el encuentro sirva para abordar el uso del catalán en las instituciones europeas, el impulso de la eurorregión y el corredor mediterráneo, entre otras peticiones. "Somos la institución que más conocemos el territorio y sabemos cuáles son las principales necesidades del país", ha dicho.

Al mismo tiempo, Aragonès también ha aprovechado el saludo con Pedro Sánchez para pedirle que tenga en cuenta a la Generalitat en las reuniones entre ambos estados durante la cumbre hispano-francesa, sobre todo en aquellas cuestiones que afectan a Catalunya.

Asimismo, Aragonès ha expresado "respeto" por la movilización de este jueves y ha dicho que es la prueba que verifica la vigencia del procés en Catalunya. "La mejor evidencia de que la lucha independentista no ha terminado es la manifestación de hoy", ha dicho. Sobre los abucheos contra Junqueras durante la concentración independentista, Aragonès ha dicho que son "expresiones minoritarias" de un grupo de manifestantes que no representan al conjunto del independentismo.

"El proceso no ha terminado"

Por otra parte, Aragonès ha dicho a Sánchez que el proceso no ha terminado. El presidente ha defendido que conflicto político todavía existe y ha reclamado al Estado una solución para resolverlo, que pasa por un referendo de autodeterminación. "La cumbre ha querido simbolizar una realidad que no existe", aseguró.

En este sentido, Aragonès ha criticado desde Palau que Sánchez y Macron intenten imponer una percepción "que no se adhiere a la realidad", y afirmar que el conflicto político ya se ha resuelto y que no existe. "La realidad es tozuda, y sigue existiendo una mayoría sólida y transversal de la sociedad que quiere resolver democrática y pacíficamente su futuro", ha subrayado Aragonès. "No vamos a renunciar a decidir libremente el futuro del país", ha afirmado.

El presidente ha añadido que, mientras los estados sigan mirando "hacia otro lado", habrá conflicto. Sobre las conversaciones y negociaciones con Sánchez, Aragonés se ha limitado a decir que el contacto con el presidente español "continúa". "El contacto entre los equipos y Sánchez sigue y no se ha interrumpido en ningún momento", detalló.