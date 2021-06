Ernesto Alba: "Hay que ponerse las pilas y ganar la Junta con un proyecto alternativo a la derecha"

Ernesto Alba acaba de ser reelegido este domingo como secretario general del PCA en Andalucía. Atiende a Público por teléfono, tras una reunión y esboza en la conversación las líneas maestras del proyecto que pasan sobre todo por "fortalecer IU para fortalecer Unidas Podemos, como escenario de convergencia, a través de una base programática, que sea al alternativa a las derechas".

Alba reivindica, en estos tiempos gaseosos de la política, como un valor estratégico "para el futuro de la izquierda" el "arraigo" del PCA en Andalucía, una tierra en la que tiene miles de concejales y más de 50 alcaldes y alcaldesas.

"El congreso se ha vertebrado en torno a tres consignas, desarrolladas como ejes estratégicos: partido, programa y república", afirma Alba. "Es importante este arraigo: la capacidad que tiene el PCA, un partido vivo, insertado: eso es un valor que bien organizado, junto con el movimiento vecinal obrero y feminista tiene potencial para articular la izquierda", agrega.

El objetivo del 13 Congreso va, además, más allá: a un proyecto a quince años. "Asentamos en el programa-manifiesto las líneas estratégicas a 15 años. Tener una herramienta como esta es algo importante".

¿Cuáles son las líneas maestras de ese programa? Además de una banca pública que financie los sectores productivos y los proyectos vinculados al territorio y la potenciación de la cultura, un sector muy sensible, que "influye en la sociedad en que vivimos", y sus industrias, afirma Alba lo siguiente: "Una buena planificación de la diversificación económica. [Andalucía] es una tierra muy rica en recursos, no solo una tierra dedicada al turismo, no podemos basarnos solo en eso. Tenemos que ver cómo gestionamos la cuestión de la agricultura y la tierra, y construir una administración que blinde a los agricultores frente a los fondos buitre que compran los latifundios en Andalucía. Tenemos que blindar el sector pesquero, que debe ser sostenible. Ahí hay cuestiones con las propias leyes de la UE. Está también la cuestión de la industria: Hay que hacer una política valiente que genere industria en nuestra tierra: no se pueden cerrar fábricas y empresas, hay que ir a una inversión en universdad e investigación. En resumen, el fracaso de las políticas neoliberales se ve en dos espacios, la Línea de la Concepción (Cádiz) y en Linares (Jaén)".

Es muy posible que después de la ruptura traumática de Adelante Andalucía, haya en las próximas elecciones autonómicas cuatro papeletas –en lugar de dos– en la izquierda, la de Unidas Podemos, en que se integra IU y, por tanto, el PCA; la del PSOE; la de Más País, el proyecto que lidera Íñigo Errejón; y la del movimiento andalucista en el que anda trabajando Teresa Rodríguez. ¿Le preocupa a Alba, en un sentido pragmático esta situación? El secretario general del PCA lo tiene claro: "Es importante que la izquierda confronte con las derechas. Un principio básico del PCA es que la unidad siempre es una garantía para construir mayorías. Esa vertebración se da en el espacio de Unidas Podemos por Andalucía".

Alba agrega: "Los procesos deben ser lo más unitarios, posibles, sobre todo por la coyuntura en que nos encontramos después de los resultados de Madrid. Isabel Díaz Ayuso ha ganado una hegemonía importante. A ver como se materializa en Andalucía: el PP, amparado por la extrema derecha, esta im¡plantando una agenda neoliberal que viene a debilitar los servicios públicos, a aumentar los empleos precarios, con la imposición de una política fiscal que ampara a las grandes fortunas en Andalucía. Es necesario buscar una alternativa, que lleve a más justicia, a una sociedad e iguales y no al odio, al machismo. Hay que ponerse las pilas y ganar la Junta con un proyecto alternativo a la derecha".

El PSOE y el cartel electoral

¿Es el PSOE un aliado en este proyecto? Alba reflexiona: "Va a depender del PSOE que nos encontremos. Ha tenido distintas caras distintas en los últimos 40 años. Depende de cómo salga y de la cuestión programática para defender los intentes de la mayoría social andaluza. Al final, va a ser el programa".

¿Quién defenderá ese proyecto por Unidas Podemos? ¿Cuál será el rostro en los carteles, una vez liquidado el liderazgo, por la vía de la expulsión del grupo parlamentario de Teresa Rodríguez? "No hemos hablado del tema. Hasta el momento, dentro de IU estamos centrados en dos líneas, los procesos internos, primero el PCA y, luego, en julio, la asamblea de IU. Esto es importante para la cohesión interna y la definición clara del proyecto".

Alba añade: "Somos la oposición al gobierno del PP en Andalucía. Lo estamos demostrando con el trabajo. No se entiende la coyuntura sin la oposición que le hacemos al PP en el propio parlamento andaluz. Pongo dos ejemplos: contratos exprés y ley del suelo. Eso es señal de que tenemos proyecto. Cuando llegue el momento tendremos el debate, y decidiremos la mejor persona que nos represente en las siguientes andaluzas. El mecanismo no lo tenemos aprobado, pero será fruto de un proceso participativo".