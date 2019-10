Más País consiguió este lunes los 5.000 avales que debe presentar a la Junta Electoral para concurrir a las elecciones del 10 de noviembre por Barcelona. El plazo para presentar candidaturas se termina este lunes por lo que han estado recogiendo firmas hasta el mismo día. Aún no se conoce el cabeza de lista para la ciudad condal.

El partido inició la recogida de firmas el pasado miércoles y este sábado solo tenían poco más de la mitad de apoyos que necesitaban. En torno al medio día ha sido cuando han conseguido recabar todos los avales necesarios para presentarse finalmente por Barcelona, como avanzó La Vanguardia y confirmó este medio. En Baleares la organización continúa recogiendo avales para presentar la candidatura.

La formación aún no ha revelado su candidato. Uno de los nombres que más ha sonado estos últimos días es el de Raimundo Viejo, exdiputado y exregidor de los 'comunes', pero ni Viejo ni el partido lo han confirmado.

El debate entre los que querían presentarse por Barcelona y los que no estuvo abierto en la organización hasta la semana pasada. Hay reticencias internas a enfrentarse en las urnas a los 'comuns' y a Ada Colau ya que esperan que a medio o largo plazo puedan ser aliados. Sin embargo, fuentes de Más País señalan que es una de las circunscripciones en las que se reparten más escaños (32) y que seguramente los necesiten para conseguir el grupo propio en el Congreso.

Los 'comuns' confiaron hasta último momento en que Errejón no se presentase. "Hemos tenido conversaciones con ellos y no tienen claro si se presentarán a Barcelona o no. Nadie lo entendería porque en Catalunya ya tenemos una confluencia consolidada en la que estamos representadas todas las sensibilidades y, además, hemos demostrado ser capaces de no bloquear y llegar a acuerdos de Gobierno con el PSOE", explicaron fuentes de los catalanes.

Las encuestas electorales señalan que Errejón podría conseguir escaños por Barcelona. Dos diputados necesarios para llegar al 5% del voto estatal para tener grupo propio en el Congreso.