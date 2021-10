Escepticismo entre los socios del Gobierno ante el enésimo anuncio de Sánchez de derogar la reforma laboral y la 'ley mordaza'

"Lo único que me quedo siempre de los debates en los congresos no es lo que se dice, sino que cumplamos la palabra", ha comentado Díaz. Podemos espera que estas promesas "no se queden en papel mojado", como han deseado el resto de fuerzas que dan apoyo al Ejecutivo de coalición.