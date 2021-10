Sánchez se muestra a favor de la unión a la izquierda del PSOE para un espacio progresista "en plena forma"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido este lunes que se produzca un "proceso de unión" a la izquierda del PSOE para que el "espacio progresista" tenga una mayor representación parlamentaria.

Al ser preguntado en una entrevista en la cadena SER por la plataforma política que va a impulsar la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, el jefe del Ejecutivo ha argumentado que el sistema electoral "penaliza la división" y que necesitan a todo el espacio progresista "en plena forma". Sánchez ha incidido en que no solo aspiran a ganar la elecciones, sino a ampliar la mayoría parlamentaria para hacer cambios "más rápidos" y "más profundos".

Sobre Díaz, Sánchez ha comentado que es "una muy buena ministra" del Gobierno de coalición. Asimismo, sobre la plataforma política para las elecciones generales de 2023, ha señalado que es "extremadamente respetuoso" con lo que hagan otras formaciones políticas con las candidaturas, aunque ve con buenos ojos esta iniciativa.

Preguntado sobre el expresidente Felipe González, que en el 40 Congreso Federal del PSOE celebrado este fin de semana en Valéncia pidió estimular las opiniones críticas en el partido, ha respondido que el PSOE es una formación "que debate en libertad y en democracia", aunque "en muchas ocasiones la crítica u opinión legítima que se debe tener se ha confundido con división o falta de unidad".

Asimismo, ha asegurado que nunca ha creído en "organizaciones homogéneas ni monocolores" porque la izquierda es "plural y diversa", y ha negado que exista el 'sanchismo'. "Siempre reivindico que no hubo entonces ni felipismo ni zapaterismo ni hoy hay sanchismo, lo que hay es socialismo y socialdemocracia", ha comentado.

Al respecto, ha señalado que el 40 Congreso Federal ha sido el cónclave de la unidad, "no solo de los liderazgos que componen la dirección del partido, sino en torno también al liderazgo de una ideología que se está reivindicando como una salida justa y eficiente en términos económicos a la crisis de la covid". En la nueva Ejecutiva Federal elegida en el Congreso ha prescindido entre otros de la exvicepresidenta Carmen Calvo, una "amiga" que lo acompañó "cuando poca gente en el partido creía" en él, pero ha defendido que "hay que renovar proyectos".

Instituciones fuera de Madrid

Durante la entrevista, Sánchez ha anunciado que ha ordenado a sus ministros que para cada nueva institución que se vaya a crear se busque su ubicación fuera de Madrid. El presidente del Gobierno ha defendido abrir un debate "leal y honesto" sobre la descentralización de instituciones para dar oportunidades a distintos territorios y se ha mostrado partidario, no solo de que se instalen en otras Comunidades instituciones de nueva creación, sino también de otras ya existentes que "no tiene mucho sentido que estén en Madrid".

"La orden que he dado a todos los ministros es que, cuando se cree una nueva institución, busquemos una ubicación fuera de Madrid, y eso nada tiene que ver con que estemos agrediendo supuestamente a Madrid, sino todo lo contrario. Queremos reforzar el Estado y eso signifique que esté presente en todos y cada uno de los territorios del país", ha explicado.

El jefe del Ejecutivo ha recordado que la descentralización se está acometiendo ya y puede ser lógica no sólo con nuevos organismos, sino con otros como el Instituto Oceanográfico. Ha lamentado asimismo que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se haya tomado este debate como un ataque y que considere también que su región es discriminada en el proyecto de ley de presupuestos, porque cree que no es así, ya que hay que fijarse no sólo en las inversiones, sino también en las políticas sociales que incluyen. "El discurso de agravio territorial lo tenemos que extirpar porque los ciudadanos quieren que todos rememos en la misma dirección", ha subrayado.

Inviolabilidad del rey, renovación del CGPJ, prostitución...

Por otro lado, Sánchez ha vuelto a mostrarse partidario de que Juan Carlos I dé explicaciones, "todas las que la ciudadanía tiene en mente" y, entre ellas, las razones que le llevaron a ausentarse de España. Sin embargo, ha desligado de nuevo la actitud del emérito de Felipe VI y ha rechazado apoyar una comisión de investigación sobre el primero porque cree que lo que se pretende es poner en cuestión el modelo de Estado.

El jefe del Ejecutivo también ha insistido en que es partidario de eliminar la figura de la inviolabilidad del monarca, si bien ha reconocido que para ello es necesario que el PP apoye una reforma de la Constitución, algo que ha confesado que ve improbable. "Dos no bailan si uno no quiere", ha declarado.

También ha dicho que le gustaría llegar a un acuerdo con el PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial y que se abriera una nueva etapa de relación con el PSOE. Pero, ante esa negociación, ha lamentado las "excusas" del PP para evitar el acuerdo y le ha pedido que asuma que está en minoría parlamentaria y cumpla la Constitución.

Por último, Sánchez ha ratificado la intención de derogar la reforma laboral y la ley mordaza y acabar con la prostitución en España, asunto en el que ha confiado poder contar con el apoyo de Unidas Podemos tras haber hablado al respecto con la ministra de Igualdad, Irene Montero.