La España Vaciada busca consolidar su implantación territorial en un año tras los últimos resultados electorales

Si hay algo que la España Vaciada sigue teniendo presente es que el proceso iniciado en septiembre de 2021 de crear una herramienta política para presentarse a las elecciones es de largo recorrido. "Hay que ser conscientes de que esto no es un botella de champán, que la descorchas y sale todo de golpe. Nosotros queremos ser una botella de aceite, que se abra, se extienda y empape el territorio poco a poco", valora Antonio Saz, uno de los coordinadores de este movimiento ciudadano.

Desde que la España Vaciada adoptó esa decisión en su tercera asamblea, la coordinadora formada por más de 160 plataformas ha concurrido a las dos elecciones convocadas con posterioridad. En Castilla y León, con cinco candidaturas, y en Andalucía, con una (Jaén Merece Más). De las seis, solo una consiguió entrar en un parlamento autonómico, Soria ¡YA!, y lo hizo a lo grande.

Esta agrupación de electores, con más de 20 años de trayectoria a sus espaldas, irrumpió en las Cortes de Castilla y León al lograr tres procuradores en los comicios celebrados en febrero, logrando desbancar con mucha diferencia al bipartidismo en esta provincia con más del 40% de los votos.

Tres meses después, su cabeza de lista, Ángel Ceña, pone en valor su presencia en las Cortes: "Todos los días que hay pleno o comisión, Soria está más presente que nunca". Por ejemplo, añade: "La semana pasada, tres de cuatro proposiciones no de ley debatidas en la Comisión de Sanidad versaban sobre cuestiones sanitarias de Soria, y la cuarta era nuestra hablando del traslado de los pacientes a otros hospitales fuera de la provincia". "Ya no hay nadie que desconozca los problemas de Soria, ya están encima de la mesa", celebra Ceña en unas declaraciones a este medio.

El éxito de su candidatura contrasta con los resultados de las otras cuatro en este territorio y con la de Jaén Merece Más en Andalucía. No obstante, estos resultados pueden ser "buenos o malos dependiendo del prisma con el que se mire", destaca el diputado de Teruel Existe en el Congreso, Tomás Guitarte. "No se trata de entrar en todos los sitios a la primera, sino de ganar presencia territorial", remacha.

Cabe destacar que Vía Burgalesa-España Vaciada estuvo a tan solo 1.200 votos de lograr un procurador (9.642 papeletas en total), mientras que la candidatura jiennense fue la cuarta fuerza en su provincia, con 9.658 votos (17,11%), y tercera en la ciudad, a 184 sufragios de los socialistas.

"Es un resultado muy aceptable para nuestras intenciones", opina Guitarte al tener en cuenta el alto grado de desconocimiento de estas formaciones entre el electorado. "Para la juventud de esos movimientos, el resultado se puede dar por bueno. Cosa distinta es Soria ¡YA!, que lleva más de 20 años manifestándose de forma aislada de la política tradicional de bloques", explica Ceña.

Proyección de la España Vaciada para 2023

A tenor de estas dos experiencias con las urnas, y ante el ciclo electoral de 2023 con las autonómicas y municipales de mayo, y las generales de diciembre, ¿cómo se proyecta la España Vaciada? De momento, trabajan con una realidad: la candidatura de Aragón Existe para las autonómicas, además de presentarse por las tres provincias de la región, Teruel, Huesca y Zaragoza, para las locales bajo las mismas siglas.

"Seguimos trabajando en Extremadura y Castilla la Mancha", añade Saz. Eso sí, advierte de que concurrirán "allá donde haya gente comprometida y válida. No nos vamos a tirar a la piscina si no hay una estructura y un proyecto próximo. Trabajamos a un año vista, pero si hay un nuevo adelanto electoral, volveremos a valorar si presentarnos o no", expone el coordinador de la España Vaciada.

Tomás Guitarte destaca también la adhesión de nuevos movimientos procedentes de Asturias y Galicia, aunque esto no quiere decir que se traduzca en nuevas candidaturas. Con todo, el principal objetivo de la coordinadora es "consolidar un proyecto estable de abajo a arriba". "Vamos a concurrir en los territorios en los que podamos y tengamos mayor tejido asociativo", sostiene.

Los once meses que restan para el ciclo electoral de 2023 serán "decisivos" para seguir tomando decisiones y dar forma al proceso iniciado en septiembre de 2021. "Habrá que decidir si acelerar los procesos en algunos casos o continuar como movimiento social, en otros, aunque sí hay una finalidad clara: seguir ganando implantación territorial", apostilla Guitarte.

En este sentido, la siguiente fecha que la coordinadora tiene fijada en el calendario es el 26 de septiembre. La España Vaciada celebrará su cuarta asamblea en Jarandilla de la Vera (Cáceres) para debatir el siguiente paso en esta evolución y valorar qué partidos jugarán bajo el paraguas de este movimiento para concurrir a las generales.