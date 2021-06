El ex número dos de Interior, sobre 'Kitchen': "Las responsabilidades políticas las he pagado todas"

Francisco Martínez, que fue secretario de Estado de Seguridad entre enero de 2013 y noviembre de 2016, ha arrancado su comparecencia en la comisión parlamentaria sobre el caso 'Kitchen' afirmando que "me siento decepcionado con el ministro Jorge Fernández Díaz [extitular de Interior]. Después de años de trabajo en un sitio.... pues sí, me siento decepcionado". Se refiere al cruce de acusaciones entre el exministro del Interior y él mismo a cuenta de la operación parapolicial para sustraer documentación sensible al extesorero del PP, Luis Bárcenas, que comprometía al partido, conocida como 'Kitchen' y en la que tanto Martínez como Fernández Díaz están imputados. El pasado mes de noviembre se celebró un careo entre ambos.

Francisco Martínez cesó como número dos de Interior en 2016 pero se mantuvo de diputado del PP hasta 2019, cuando el partido ya no se le incluyó en sus listas, algo que le disgustó, pues tenía sus aspiraciones y se sintió "poco reconocido", ha indicado este martes. "Las responsabilidades políticas las he pagado todas, no se me ocurriría repetir la experiencia", ha dicho.

Francisco Martínez llevó a protocolizar a un notario el intercambio de mensajes telefónicos entre el exministro y él y también alguno del comisario Enrique García Castaño sobre la operación 'Kitchen'. Se lo ha recordado este martes el diputado socialista Jesús Sicilia. "García Castaño le dijo a usted: "Si saco el pendrive de Bárcenas, ¿qué pasa?" y usted le respondió: "Acabamos todos muertos"". Martínez se ha limitado a contestar: "Jamás en mi vida he visto un pendrive del señor Bárcenas. Sí, el señor García Castaño ha mentido, a mí no me dio el pendrive". Ha negado además haber hablado con la ex secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, del caso 'Kitchen'.

No ha negado, al menos, conocer al comisario Villarejo. "¿No es cierto que tuviera con él una relación personal y que le llevara incluso a reuniones familiares?" le ha preguntado Gabriel Rufián, portavoz de ERC. Martínez ha desvelado que en el verano de 2012, cuando ejercía de jefe de gabinete del Ministerio del Interior del PP, Villarejo le invitó a comer en Estepona, pero ha negado que su relación fuera de amistad.

No ha querido explicar el mensaje, incorporado al sumario de la Audiencia Nacional, que Martínez envió presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro, en junio de 2020, respecto a su imputación en 'Kitchen': "Mi error fue ser leal a miserables como Jorge [Fernández Díaz], Rajoy y Cospedal". "No voy a entrar en ese contenido, pero era mi deber tener relación con los magistrados de la Audiencia Nacional", ha dicho Martínez. Era un momento en el que yo estaba roto, y, en el contexto de la política, uno se siente mal con quienes han sido sus superiores".

El ex número dos de Interior se ha referido a la operación policial de espionaje a Ignacio González, en 2011, cuando éste era vicepresidente de la Comunidad de Madrid. "Esa investigación no aparecía grabada en ningún registro oficial del ministerio y las conversaciones se producían a través del correo personal de Villarejo. Y el propio Ignacio González interpuso acciones judiciales y el juzgado archivó, entendiendo que era una investigación legal", ha explicado Martínez, que, sin embargo, niega la existencia de las operaciones 'Kitchen' y 'Cataluña' "porque no hay constancia en ningún sitio".