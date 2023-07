Facua denuncia irregularidades en una web que vende camisetas contra Sánchez

Facua ha denunciado a una tienda online, que vende camisetas con imágenes de Pedro Sánchez en prisión, por vulnerar la normativa sobre comercio electrónico, defensa de los consumidores y protección de datos personales.

El establecimiento no informa de manera legal sobre los precios de sus productos, ya que los incrementa durante el proceso de compra y no informa del derecho de desistimiento. Además, según denuncia Facua, oculta los datos de contacto de su responsable, Vito Zoppellari Quiles, quien ha trabajado como reportero en el Congreso para el medio de ultraderecha de Javier Negre, Edatv. Asimismo, la web asegura que los precios no tienen impuestos, cuando en España es obligatorio repercutir el IVA e informar sobre ello.

Las denuncias efectuadas se presentaron ante la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, la Dirección General de Consumo del Ministerio de Consumo y la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).

Las camisetas que vende la tienda online llevan grabado el lema Que te vote Txapote, el cual ha sido calificado de "indigno y cruel" por el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite), quienes piden que se deje de utilizar como eslogan político.

Oculta los datos de su responsable y el derecho a devolución

Tal y como informan desde Facua, todos los comercios online deben facilitar el nombre, domicilio, teléfono, correo electrónico y número de identificación fiscal de su propietario, según la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico (LSSI) y la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. Si se incumplen estos puntos se trataría de una infracción grave de la LSSI, que aplica multas entre 30.001 y 150.000 euros, de no subsanarse este deber.

Dicho comercio online tampoco facilita la información obligatoria sobre derecho de desistimiento, es decir, la posibilidad de devolución de los productos durante 14 días. De esta forma se vulnera nuevamente la citada Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.

Tampoco comunica cuál es el tratamiento que hace con los datos personales de sus clientes y su derecho de acceso, rectificación y supresión.