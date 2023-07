Ni fascismo, ni cheque en blanco al nuevo Gobierno: así ve el feminismo el resultado electoral del 23J

El voto organizado de las mujeres ha sido clave para impedir que la ultraderecha sumara apoyos suficientes como para entrar en un gobierno de coalición con el Partido Popular. Así lo aseguran diversas activistas feministas al hacer balance de los resultados electorales de este 23J.

Aunque no existen datos oficiales del voto desagregado por sexos que arrojen luz sobre las preferencias de ellos y de ellas en estos comicios (el Ministerio de Interior no los recopila), los sondeos electorales previos reflejaban claramente que la preferencia de voto estaba muy diferenciada por géneros.

"Habrá que esperar a los datos electorales, pero los de las encuestas analizados por sexo indicaban una brecha de género relevante: Vox tenía más apoyo de los hombres (un 20%) que de las mujeres (13%). El PP y el PSOE tenían más apoyo de las mujeres (34% y 31% respectivamente) que de los hombres (26% cada uno)", afirma a Público la socióloga y politóloga María Solanas, directora de Programas del Real Instituto Elcano.

Solanas resalta que uno de los datos importantes es la brecha de género en los más jóvenes en relación al voto en dichas encuestas. "VOX tenía mucho más apoyo de los hombres jóvenes (25%) que de las mujeres jóvenes (11%), y esta era la brecha mayor de todas las fuerzas políticas".

Aunque no abunden los datos, una realidad que conocemos hace tiempo es que la ultraderecha se alimenta de un voto mayoritariamente masculino.

"Vox no solo tiene un 70% de hombres entre sus votantes sino una marcada agenda anti-derechos de las mujeres, que hace de ese partido no solo un espacio androcentrado sino de afrenta contra las mujeres", afirma la jurista feminista Adilia de las Mercedes.

Esta activista afirma que como contrapartida a esa agenda ultra, la mayoría de las mujeres en el Estado español tiene claro que que no quiere retroceder en los derechos conquistados y que "las urnas son un lugar muy importante, aunque no el único, para defenderlos y hemos actuado en consecuencia".

Un feminismo altamente movilizado

Diversas activistas han expresado a Público el alivio y la sensación de esperanza que se sintió desde el feminismo por los resultados electorales y por el hecho de que finalmente los votos del Partido Popular y Vox no dieran para formar un gobierno de extrema derecha y afirman que desde hace años existe una amplia movilización contra estos movimientos negacionistas.

La experiencia de las activistas de otros países Europa ya han alertado de los peligros de la emergencia de esta ideología, especialmente en Polonia y Hungría.

"Por supuesto que ha habido una gran movilización del voto feminista de cara al 23J, que tiene que ver con la movilización que veníamos protagonizando las mujeres por nuestros derechos y que se ha reflejado en estas elecciones", afirma la activista por los derechos de la mujer Justa Montero.

La experta lanza sin embargo un importante aviso a navegantes: "Sería un error interpretar esta movilización del voto feminista como un cheque en blanco para los partidos que han sacado representación parlamentaria. La forma de enfrentarse a la extrema derecha es precisamente ampliar derechos y que esto sea percibido de manera real por parte de todas las mujeres. Algo que todavía no sucede hoy", añade Montero.

Entre los colectivos que aún están discriminados y para los que los derechos no se han convertido en una realidad, Montero cita a las mujeres migrantes, "que han tenido una gran contribución en la campaña electoral contra la ultraderecha", a las trabajadoras más precarias o las "trabajadoras sexuales".

También resalta la necesidad de desarrollar la ley trans, "para que pueda significar cambios reales" en este colectivo.

Una repetición electoral podría favorecer a la derecha

Los resultados de las elecciones de este domingo dejan un panorama difícil para la formación de Gobierno y una negociación complicada que tal como han adelantado algunos analistas podría, incluso, suponer una repetición electoral.

Para De las Mercedes, esta no sería una buena opción. "No creo que las izquierdas posean la fortaleza de enfrentar una repetición de elecciones, no solo porque históricamente se han caracterizado por menores participaciones, sino porque podría repetirse la historia de 2019 cuando las fuerzas progresistas fueron incapaces de llegar a un acuerdo de investidura y esto permitió que Vox pasara de tener 24 a 52 diputados", resalta.

Afirma que en aquel momento fue la incapacidad de generar acuerdos progresistas lo que permitió que Vox se convirtiera en la tercera fuerza política de España, "así que esta es realmente la oportunidad de Yolanda Díaz para demostrar que es capaz de mejores negociaciones que las de Pablo Iglesias en su día, sin que ello signifique, como en ese momento, reforzar a Vox", añade De las Mercedes.

Esta jurista feminista afirma que "en el bloque de las izquierdas es Sumar quien más tiene que perder ante la repetición porque sus tensiones son externas e internas." A su juicio, "quedó claro que Sumar no ha sido capaz de movilizar todo lo esperado y esto favorecería que muchos de sus votos fuesen al PSOE, que además llamará más que siempre al "voto útil".



Para Altamira Gonzalo, jurista y activista feminista ligada al PSOE, un adelanto electoral tampoco sería bueno. Resalta que "nuestro sistema parlamentario y el multipartidismo actual exigirán capacidad de diálogo y de negociación en una eventual nueva convocatoria electoral. Y creo que esa es la clave en este momento".

Para Justa Montero, una repetición electoral es también preocupante por lo que podría suponer de "profundización del bipartidismo por el voto útil", que podría concentrar el voto más en el PP y PSOE.